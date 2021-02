Kultur Buchrainerin erhält Preis für ihre Autobiografie: «In der neuen Heimat muss man den Rucksack der alten Heimat ablegen» Katia Wunderlin hat für ihre Autobiografie einen Preis gewonnen. Diese beginnt im damaligen Jugoslawien. Arno Renggli 01.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeder Mensch hat in seinem Leben Interessantes erlebt. Aber längst nicht alle erzählen davon, womöglich sogar öffentlich und in Form einer Autobiografie. Die Buchrainerin Katia Wunderlin hat es getan. Und damit auf der Plattform «Meet my Life» den 2. Preis gewonnen. Dort kann man den Text der 64-Jährigen, die heute als IT-Supporterin beim Kanton Luzern arbeitet, kostenlos lesen.

Plattform für die eigene Biografie Katia Wunderlin gewinnt bei den diesjährigen Autobiographie-Awards den 2. Preis. Dieser wird von der Internetplattform meet-my-life.net vergeben. Dort kann jedermann, etwa mit Hilfe eines Inhaltsverzeichnisses und einer vorgeschlagenen Struktur, seine Lebensgeschichte aufschreiben und publizieren. Die Kosten beschränken sich auf den Jahresbeitrag von Fr. 39.50. Via www.meet-my-life.net/de/143/autobiografien-lesen.html kann man den Text von Katia Wunderlin ab sofort lesen. Aber auch andere, etwa den Siegertext der in einer Altersresidenz lebenden Zürcherin Tina Esther Wagner. In den nächsten Jahrzehnten sollen die gesammelten Biografien als Teil eines kulturellen Erbes auch wissenschaftlich ausgewertet werden. (are)

Es ist eine packende Lektüre, die mit der Kindheit im serbischen Teil Jugoslawiens startet. Diese ist geprägt von Tradition, Kommunismus und vor allem auch familiären Zerwürfnissen, welche Katias Mutter gleich zu Anfang der Autobiografie veranlassen, in einer geheimen Aktion zusammen mit der Tochter ihr Daheim zu verlassen.

Bilder aus dem Leben von Katia Wunderlin:

1973 im ehemaligen Jugoslawien: Auch Katia (vorne) hatte eine Phase, in der sie sich für den Kommunismus begeisterte. Danach setzte sich ihr kritischer Geist durch. Alle Bilder von Katia Wunderlin zur Verfügung gestellt 1975: Neu in der Schweiz, als Saisonnière im Hotel Stätzerhorn, Parpan GR. 1975: Frisch zum Barmädchen befördert im Hotel «Vals» und entsprechend stolz. 1977:Mit Freunden im Schwimmbad der Therme des Hotels «Vals». Diese durften auch von den Angestellten genutzt werden. 1977: Katia in Vals mit einem Mann, der viele Jahre eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. 1980 auf dem Pilatus: Der Gesichtsausdruck täuscht etwas. Die Zeit dort war für Katia besonders spannend. 1982: Als Mitarbeiterin im Luzerner «Stadtkeller», zusammen mit einer älteren Arbeitskollegin. 1982, ein grosser Schritt: Ausbildung an der Freis Handelsschule Luzern (hier bei einer Pause im Café Cecile) ist Basis des späteren Berufs als IT-Supporterin. Katia Wunderlin mit ihrem Mann Richi im letzten Sommer. «Das Foto zeigt perfekt, was mir heute wichtig ist und wie glücklich ich heute bin.»

Als junge Frau wird Katia als Saisonnière in die Schweiz ziehen. Dort arbeitet sie zuerst im Bündner und später im Zentralschweizer Hotelgewerbe. Immer wieder spielen auch Männer eine wichtige Rolle in ihrem Leben, einer bei den regelmässigen Besuchen in alter Heimat. Doch erst auf dem Pilatus lernt sie ihre grosse Liebe kennen.

Katia Wunderlin, wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Autobiografie zu schreiben?

Katja Wunderlin: Seit zehn Jahren ist Schreiben meine Passion. Meine Bücher waren bisher eher historisch. Aber dann wollte ich darüber schreiben, wie ich in die Schweiz gekommen bin und mich integriert habe. Bald hatte ich eine erste Textfassung und erfuhr von einem Autobiografien-Wettbewerb. So kam ich auf «Meet my Life» und fand die Idee toll, bei einem kollektiven kulturellen Gedächtnis mitzuwirken.

Was hat das Schreiben bei Ihnen auch emotional ausgelöst? Hat sich Ihr Blick auf gewisse Ereignisse geändert?

Zu einem hat es mich stolz und dankbar gemacht. Dafür, was ich in 45 Jahren in der Schweiz erreicht habe. Dafür, dass ich mich hier zu Hause fühle und die Familie meines Mannes zu meiner Familie geworden ist. Aber es hat mich auch nachdenklich gestimmt. Ich fragte mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht in die Schweiz gekommen wäre. Oder wenn ich einen anderen Mann geheiratet hätte. Dann macht es mich wieder glücklich, dass alles so kam, wie es kommen musste, und ich mir keinen einzigen Tag eines anderen Lebens wünsche.

Es fällt auf, dass Sie vor allem die jungen Jahre autobiografisch verarbeiten. Ist da einfach mehr passiert? Lief danach mit Ihrem Mann alles so super, dass es kaum mehr etwas zu erzählen gab?

(Lacht)

Ja, vielleicht stimmt das. Und wenn man in den jungen Jahren so viel auch Schwieriges erlebt hat wie ich, hat man nichts dagegen, wenn es danach etwas ruhiger läuft. Aber wie erwähnt, ging es mir vor allem um meine Integration in der Schweiz. Und um meine Kindheit im damaligen Jugoslawien. Denn die Herkunft eines Menschen gehört zu seiner Persönlichkeit und seiner Geschichte dazu.

Das Saisonnier-Statut war ja damals und auch später ein hochpolitisches Thema: Wie haben Sie das als Betroffene erlebt? In Ihrer Biografie erhält man den Eindruck, dass die «erzwungenen» Rückkehren Ihnen durchaus willkommen waren.

Ja, Ihr Eindruck ist richtig. Ich war damals für die langen Ferien zwischen den Saisons dankbar. Da ich in dieser Zeit bei den Eltern wohnte, musste ich mir auch keine Gedanken über Miete oder sonstige Rechnungen machen. Ich weiss, dass das Saisonnier-Statut sehr kritisiert wurde, doch ich persönlich hatte kein Problem damit. Ich war froh, in der Schweiz arbeiten zu können. Und auch wenn der Lohn klein war, so verdiente ich immer noch mehr als in meiner damaligen Heimat.

Damals seien viele Gastarbeiter schlecht behandelt worden, so hat es später geheissen. Sie selber aber haben offenbar unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Es gab schon Leute, darunter auch Vorgesetzte, mit denen ich Probleme hatte. Aber viele Schweizerinn und Schweizer waren gut zu mir und haben mich sogar gefördert. Meine Erfahrung und die Quintessenz meines Buches lauten: Es ist ganz entscheidend, die Sprache der neuen Heimat möglichst schnell und möglichst gut zu lernen. Und man muss bereit sein, punkto Kultur und Wertvorstellungen den Rucksack der alten Heimat abzulegen. Ich denke, das ist mir gelungen, und darum bin ich in der Schweiz glücklich.

Haben Sie noch Kontakte in die alte Heimat?

Meine Mutter lebt noch, zu ihr habe ich noch Kontakt. Sonst kaum mehr, das ist für mich alles weit weg. Mein Leben ist hier. Und rückblickend, gerade beim Schreiben, ist mir auch klar geworden, dass ich in meiner Kindheit viel gelitten habe. Als Kind ist das einem zum Glück nicht so bewusst. Aber viele kleine Dinge waren schwierig für mich: die Traditionen und die damit verbundene Intoleranz, der Aberglaube, die familiäre Enge. Es war eine Erleichterung für mich, in die Schweiz zu kommen. Auch von meinem Naturell her passe ich viel besser hierher.

Wie ist diese öffentliche biografische Aufarbeitung, die ja auch sehr viel über Ihr Liebesleben enthält, eigentlich für Ihren Mann?

(Lacht)

Na ja, mein Mann ist nicht so extrovertiert wie ich. Ihm ist es etwas peinlich, wenn ich über unser Leben schreibe. Darum hat er meine Biografie bisher auch nicht gelesen. Aber er findet es dennoch gut, dass ich es getan habe. Und freut sich mit mir über meinen Preis.

Mehr über Katia Wunderlin, darunter auch über Ihre früheren Bücher: www.wunderlin.eu