Das Kunstmuseum Luzern wartet mit spannenden Neuigkeiten auf: «Die Tate fragte uns als Partner an»

Von Blumengärten und Holzfällern

Das Kunstmuseum Luzern wird 2021 eine Vielfalt an Malerei bieten – auch infolge der Terminverschiebungen, die der Pandemie Rechnung trugen. So werden die lakonischen Schwarz-Weiss-Bilder von Rinus Van de Velde präsentiert oder die dicht farbigen Gemälde von Lipp&Leuthold oder die Blumengärten von Josephine Troller und Ben Sledsens. Neben der Ausstellung «I like a bigger garden» wird sicher jene zu Hodlers berühmter Serie des «Holzfällers» ein Highlight sein. Sammlungs-Berichte und Kooperation mit Fumetto Das Programm startet am 20. Februar mit zwei Ausstellungen. Da wäre der belgische Künstler Rinus Van de Velde. Die Helden des 37-Jährigen tauchen auf in grossformatigen oder intimen Zeichnungen. Titel der Ausstellung: «I`d rather stay at home, ...». Unter dem Titel «Werden und Vergehen» wiederum gibt es «Zustandsberichte aus der Sammlung». Am 20. März startet, in Kooperation mit Fumetto Comic Festival Luzern, «Nathalie Djurberg & Hans Berg – Delights of an undirected mind». Startschuss für «I like a bigger garden – Charlotte Herzig, Ben Sledsens, Josephine Troller» ist am 10. Juli. Wie auch für «Lipp&Leuthold – I licked the yellow suit of the sun». Hodlers Holzfäller: Start im Oktober Am 2. Oktober starten «Hodlers Holzfäller – Die Schweizer Erfolgsserie». Die Retrospektive von Vivian Suter beginnt am 6. November. Und am 4. Dezember ist es Zeit für «Zentral!» und die Zentralschweizer Kunst. Die Ausstellung Solo bestreitet Mahtola Wittmer. (sh)