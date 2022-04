Kultur Der Stiftungsrat des Luzerner Theaters erhält eine neue Präsidentin Birgit Aufterbeck Sieber gibt das Amt nach acht Jahren turnusgemäss ab. Ihre Nachfolgerin ist Gabriela Christen. 07.04.2022, 13.37 Uhr

Per 1. Juli übernimmt Gabriela Christen das Präsidium des Stiftungsrats des Luzerner Theaters. Das Gremium hat Christen zur Nachfolgerin von Birgit Aufterbeck Sieber gewählt, wie das Luzerner Theater mitteilt.

Birgit Aufterbeck Sieber (links) und ihre Nachfolgerin Gabriela Christen. Bild: Ingo Hoehn

Aufterbeck Sieber gibt das Amt nach acht Jahren turnusgemäss ab. Sie habe sich «intensiv für das Luzerner Theater als offenes Mehrspartenhaus sowie für das geplante neue Theaterhaus» eingesetzt, heisst es in der Mitteilung. Sie bleibt Mitglied des Jury-Gremiums für das Bauprojekt und «wird dem Luzerner Theater weiterhin eng verbunden bleiben».

Ziel: Bevölkerung für das Theaterprojekt begeistern

Gabriela Christen war von 2010 bis Februar dieses Jahres Direktorin der Hochschule Luzern – Design & Kunst. Aktuell arbeitet sie an der Hochschule als Forscherin und Dozentin und baut eine Plattform zur Sakrallandschaft der Zentralschweiz auf. Sie werde sich insbesondere für das Neue Luzerner Theater einsetzen. Ihr Ziel sei, als Stiftungsratspräsidentin die Politik und die Menschen in der Zentralschweiz für das Projekt zu begeistern. «Wir brauchen ein neues Theater für die Gesellschaft und für die nachhaltige Entwicklung der Region», wird Christen in der Mitteilung zitiert. (std)