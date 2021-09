Kultur Die Schönheit des Fremden ist Nahrung für das Werk des Wahl-Luzerners Der Künstler Claude Sandoz stellt im Luzerner «Apropos» aus. Seine Installation transformiert die Eindrücke im fernen Usbekistan in Kunst. Susanne Holz 10.09.2021, 05.00 Uhr

Claude Sandoz und seine Reise nach Usbekistan – eine Installation im «Apropos». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. September 2021)

Andere Länder, andere Eindrücke, andere Gefühle. Wie gross ist die Welt? Und wie fremd ist sie? Und was nehmen wir aus der Fremde mit, wenn wir heimkehren? Einer, der sein Künstlerleben lang sehr viel in der Fremde war, ist Claude Sandoz. Der heute 75-Jährige, dessen Wahlheimat seit 1975 Luzern ist, reiste schon als ganz junger Mann nach Neapel, per Autostopp. Und liess sich dort für seine Kunst inspirieren – und für das Leben überhaupt.

«Fremde Kulturen, Architekturen, Lebensweisen, Philosophien – das alles ist Nahrung für die Kunst und nicht nur für diese.»

So sagt Claude Sandoz, der aktuell in der Galerie Apropos in Luzern ausstellt. Die gesamte Ausstellung ist eine Installation, die den Raum der kleinen Galerie zur Gänze einnimmt – und sie bezieht sich auf eine Reise nach Usbekistan im September und Oktober 2011. Claude Sandoz hat im Laufe seines Lebens Asien bereist, Afrika, die Inseln der Karibik. Jeder Kontinent, jedes Land hat sein eigenes Temperament. Um dieses festzuhalten und auch, um es in Kunst zu transformieren, stellt Sandoz nach jeder Reise ein Tagebuch her – ein Kunstwerk in Buchform, mit fotokopierten Zeichnungen und Malereien, mit Postkartenmotiven des Lands, Reisedokumenten, fotokopierten Schokolade-Verpackungen, und , und, und.

In Momenten hingeworfene Zeichnungen von Fremden

2021 stellte Claude Sandoz bereits zweimal zu einer Reise in den Senegal aus. Eine Ausstellung war im «Ahoi» in Luzern zu sehen, die andere im französischen Jura. Und nun Usbekistan. Das kunstvolle Tagebuch, in dem der Besucher blättern kann, ist so etwas wie der Türöffner in Sandoz` Installation in der Galerie Apropos – betitelt ist diese mit «Turquoise Dreams». Tickets, Rechnungen, Flugzeiten. So startet das Tagebuch, das auf einem wunderbar ausgedachten, goldfarbenen Holzaufsatz liegt. «Rechnungen vermitteln mir die Realität der Reise und des Lands», erklärt Claude Sandoz, «und den Menschen, die dieses Buch anschauen, auch.»

Es folgen in Momenten hingeworfene Zeichnungen fremder Menschen, Jugendlicher vielleicht, gefunden auf den Strassen von Taschkent, Samarkand, Buchara – oder war es vielleicht Chiwa? Zeitzeugnisse des Privaten in fremder Kultur. Ausdruck der Liebe zum Fremden, zum Leben, zum Mensch. Natürlich auch der Neugier auf das Fremde, auf den Mensch. Warum ist das Toilettenpapier in Usbekistan mit Delfinen bedruckt? Warum zieren hier Adler die Bierdeckel? Und warum spannt in den ornamentalen Bemalungen usbekischer Architektur der Phönix seine Flügel auf, und in jenen Persiens tut er das nicht? Der Künstler sagt mit Blick auf das vielfältige, so spannend andere Design alltäglicher Dinge in fernen Ländern:

«Ich sammle Dinge, die eine andere Grafik haben als die unseren.»

In Usbekistan wurden die vielfachen Eindrücke, welche die Augen während des Tags aufnahmen, zum Gefühl für eine fremde Umwelt – so wie bei den anderen Reisen auch. Dieses Gefühl liess der Künstler in seine nächtliche Arbeit einfliessen: in die 24 Aquarelle, die nun eine Wand des «Apropos» zieren und die Sandoz alle auf der Reise selbst malte. Gehalten sind sie in Blau-, Türkis- und Grüntönen. An der Wand gegenüber hat der Künstler typisch usbekische Wandbehänge aus Stoff angebracht. Die dritte Wand ziert ein usbekisches Kleid in Gelb, verziert mit Streifen und kleinen Kreisen. Die Liebe zum Ornament wiederum ist nicht nur Teil usbekischer Tradition, sondern auch Teil der Kunst von Claude Sandoz. Der sagt: «Das Ornamentale sorgt für den Flow bei meiner Arbeit.»

Ein weiteres Kapitel folgt: in der Karibik

An dieser Stelle möchte man auch noch gerne wissen, was es mit dem wiederkehrenden Vorkommen von goldener Farbe in Sandoz` Werk auf sich hat. «Gold hält die anderen Farben zusammen», antwortet der Künstler. Um sogleich hinzuzufügen:

«Gold fasziniert. Es symbolisiert die Sonne.»

Gold und Türkis. Farbe und Ornament. Der 75-Jährige hat die Wände der Galerie in Blau-Türkis tapeziert. Kommenden Dienstag bricht er wieder zu einer Reise auf, dieses Mal in die Karibik.

Ein weiteres Kapitel im Leben eines Künstlers, der schon mit 21 Jahren, 1967 war das, in Bern, «eine Frau, ein Kind und eine Katze» hatte. Seine erste Einzelausstellung hatte Claude Sandoz 1968 in Biel, bei Silvia Steiner, der Frau des Schriftstellers Jörg Steiner. Im Laufe der Jahre folgten Ausstellungen in Zürich, im Kunstmuseum Luzern, die jüngste Ausstellung dort war 2018, in Aarau, in Paris, in Mailand, im Senegal, in Peking. Wie gross ist die Welt? Und wie fremd ist sie? Und was nehmen wir aus der Fremde mit, wenn wir heimkehren?

«Turquoise Dreams. Usbekistan 2011. Installation.» Ausstellung mit Claude Sandoz im «Apropos», Sentimattstrasse 6, Luzern. Bis 25. 9. 2021. Geöffnet Do 17-19 Uhr sowie Fr/Sa 16-18 Uhr.