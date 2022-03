Theater Perlen: «Gueti Geischter» begeistert das Publikum

Kultur «Gueti Geischter» im Theater Perlen: Herumspuken ist ganz schön amüsant Das Stück «Gueti Geischter» des Theaters Perlen darf mit zweijähriger Verspätung endlich aufgeführt werden. Das Premierenpublikum zeigte sich im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Hier geht’s gruselig-witzig zu und her: Das Theater Perlen bei der Hauptprobe von «Gueti Geischter». Bild: Jakob Ineichen (Perlen, 17. März 2022)

«Herrlich, was die Perler da auf die Bühne bringen.» So und ähnlich tönte es an einigen Stehtischen in der Pause am vergangenen Samstag. Das Theater Perlen lud zur Premiere ihres neuen Stücks «Gueti Geischter», wobei es gar nicht so neu ist. «Nach zweijähriger Coronapause freuen wir uns sehr, das Stück nun endlich unserem Publikum zeigen zu dürfen», meinte Regisseur Ueli Hoesly. Denn vor zwei Jahren konnte das Ensemble gerade noch die Generalprobe durchführen. Die zwei Tage später geplante Premiere fiel der Pandemie zum Opfer.

Bei der Premiere 2022 wurde schon von der ersten Szene an klar: Die Spielerinnen und Spieler sind heiss auf die Bühne, die Leidenschaft fürs Theaterspielen will endlich wieder ausgelebt werden. Der Funke sprang sofort in die Zuschauerreihen. Unbeschwerte Lachsalven und Szenenapplaus feuerten das Ensemble an.

Die beiden stecken als Geister in ihrem Haus fest

Die Komödie von Pam Valentine ist mit schwarzem Humor vollgepackt. So lernen wir das Ehepaar Jack (Ruedi Michel) und Rose Cameron (Esther Waldis) in ihrem hübschen Cottage kennen. Doch die beiden hat ein trauriges Schicksal ereilt, das Paar ist bei einem Bootsausflug ertrunken. Leider hat Jack sich an der Himmelspforte als Atheist geoutet: Es gibt keinen Einlass für den erfolgreichen Schriftsteller. Rose beweist ihm ihre Liebe, indem sie nicht alleine in den Himmel kommen will. Nun stecken die beiden als Geister in ihrem Haus fest und langweilen sich.

Die Haus-Geister verrücken Vasen und Bilder – und bringen damit den Makler um seinen Verstand. Bild: Jakob Ineichen (Perlen, 17. März 2022)

Abwechslung bringt Makler Mark Webster (Peter Klaus), der das Cottage vermieten soll. Er ist das Lieblingsopfer der beiden Untoten. Sie verrücken Bilder, verstecken Schlüssel und platzieren Vasen um – der Makler zweifelt schon an seinem Verstand! Es gelingt ihm aber, in Nachwuchs-Schriftsteller Simon Doyle (Christoph Urben) und dessen schwangerer Gattin Flo (Karin Scheidegger) neue Mieter zu finden. Die «guten Geister» im Haus spuken erst noch munter weiter, bis ihnen das junge Paar zunehmend ans Herz wächst.

Die «Geischter» und die Lebenden müssen bei diesem Stück aneinander vorbeispielen. Das gelingt ihnen überzeugend. Bild: Jakob Ineichen (Perlen, 17. März 2022)

Rose gelingt es, ihre Gedanken an Simon und Flo zu übertragen. Wie dies hilft, die dominante Schwiegermutter (Sandra Jaeggi) in ihre Grenzen zu weisen und Simons Schreibstau wieder in den Fluss zu bringen, bewegt die Lachmuskeln des Publikums. Herrlich gezeichnet ist auch die Figur des Schutzengels Gloria (Marlis Scheidegger), die trotz überquellenden Posteingangs und Daueranrufen rechtzeitig einfliegt, um einen weiteren Schicksalsschlag zu verhindern.

Die Rollen sind ideal besetzt

Die Herausforderung an diesem Stück besteht darin, dass die Geister für die neuen Hausbewohner weder zu sehen noch zu hören sind. Von den manipulierten Gedanken merken sie nichts. Hier gilt es, ein grosses Lob an das Ensemble auszusprechen. Dieses Aneinander-Vorbeispielen und Auf-zwei-Ebenen-Agieren gelingt den Schauspielenden ausgezeichnet.

Das Theater Perlen darf auf sehr erfahrene Theaterleute zählen, was bei diesem Stück wichtig ist. Die Texte, Abläufe und Positionen müssen verinnerlicht sein, damit die Geschichte witzig bleibt und nicht ins Dümmliche abdriftet. Die Rollen sind ideal besetzt, das Stammpublikum feiert den einen oder anderen höchst amüsanten Auftritt entsprechend.

Weitere sieben Aufführungen bis am 9. April. Gasthaus «Die Perle», Perlen. Reservation und Infos unter www.theaterperlen.ch.

