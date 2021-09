Jenseits der Ausstellung Kampf gegen das Vergessen: So machen Museen Werke von verstorbenen Künstlern sichtbar Die Verwaltung von Künstlernachlässen ist so nobel wie komplex. Das Kunstmuseum Luzern sorgt aktuell für die erneute Präsenz des Werks der 2004 verstorbenen Luzerner Künstlerin Josephine Troller. Susanne Holz 23.09.2021, 17.00 Uhr

Eveline Suter vom Kunstmuseum Luzern weiss, wovon sie spricht, wenn sie sagt: «Der Aufwand für die Betreuung eines Künstlernachlasses wird oft unterschätzt.» Das Kunstmuseum Luzern zeigt derzeit in der Ausstellung «I like a bigger garden» eingebettet in Kunst der Schweizerin Charlotte Herzig und des Belgiers Ben Sledsens Werke aus dem Nachlass der 2004 verstorbenen Luzerner Künstlerin Josephine Troller.

Josephine Troller (1908–2004) 1961 bei ihrer künstlerischen Arbeit. Bild: Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Luzern besitzt in seiner Sammlung 34 Werke der 1908 in Luzern geborenen Josephine Troller. 26 dieser Werke gingen 2007 als Schenkung aus dem Nachlass jener schillernden Künstlerin ein, über die ihr Förderer Jean-Christophe Amman 1970 schrieb: «Ihre Bilder sind zuerst Farbe, erlebte, oft oder scheinbar widersprüchliche Farbe, leuchtend oder verhalten; Farbe jenseits der Jahreszeiten; Farben einer anderen Welt.»

Aus dem Nachlass der Künstlerin und in der Sammlung des Kunstmuseums Luzern: «Selbstbildnis mit Blumenstrauss» (1979–81). Bild: Kunstmuseum

Josephine Troller wurde – und das war auch der damaligen Zeit geschuldet – Mitte des 20. Jahrhunderts zunächst in die Schublade der «naiven Volkskünstlerin» gesteckt. Umso wichtiger ist es auch heute noch, ihre Kunst und deren wahren Wert sichtbar zu machen, wie es nun wieder im Kunstmuseum Luzern passiert.

Das Bewahren von Kunst entspreche dem Zeitgeist, merkt Eveline Suter vom Kunstmuseum Luzern an. Seit einigen Jahren sei der Umgang mit Künstlernachlässen ein grosses Thema – in den Siebzigerjahren etwa sei das noch nicht in diesem Ausmass der Fall gewesen. «Das war eine andere Zeit.» Und in früheren Jahrhunderten? Da waren Kunstschaffende oft in der Hauptsache Auftragskünstler und ihr Werk auf viele Besitzer verteilt.

Das Verwalten von Künstlernachlässen heute ist – wie eingangs schon erwähnt – komplex. Angefangen bei der Frage, ob es Nachkommen gibt, die die Werke lagern können, bis hin zum Erstellen eines Werkverzeichnisses und der Frage nach Verkauf oder Schenkung von Werken. Die Künstlervereinigung Visarte hat ein Merkblatt zu all diesen Fragen verfasst, und auch vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) gibt es unterdessen einen Ratgeber zum Thema. Eveline Suter erklärt:

«Das Verwalten eines künstlerischen Nachlasses braucht Zeit, finanzielle Ressourcen, Lagerkapazität. Manche Nachkommen sehen sich da vor unlösbare Aufgaben gestellt.»

Werke sichten, erfassen, verpacken, lagern und dann wieder sichtbar machen. Wer könnte dies alles besser leisten als ein Museum? Weshalb Künstlernachlässe oft ganz oder teilweise als Schenkung an Museen gehen. Und Ausstellungen dann der immaterielle Abgleich sind.

Die Schenkung sollte in die Sammlung passen

Angesichts des grossen Aufwands einer Nachlasspflege sollten Schenkung und Sammlungskonzept eines Museums natürlich zusammenpassen. Im Fall von Josephine Troller und dem Kunstmuseum mit seinen Sammlungsschwerpunkten aktueller und historischer Kunst aus der Region war das der Fall. Markus Bischof, der nach dem Tod von Josephine Troller die Verwaltung von deren Nachlass übernahm, erklärt: «Das Werk von Josephine Troller sollte nach deren Tod der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich bleiben. Aus diesem Grund gab es Schenkungen an das Kunstmuseum Luzern, das Kunsthaus Zug, an Kanton und Stadt Luzern sowie an die Gemeinde Meggen.»

Im Rahmen der Ausstellung «I like a bigger garden» findet am 10. Oktober 2021 um 11 Uhr ein Gespräch mit Markus Bischof statt, Nachlassverwalter von Josephine Troller: «Über Wolken springen». Merkblatt der Künstlervereinigung Visarte zur Nachlassverwaltung: www.visarte.ch. Ratgeber des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft zum Thema: www.sik-isea.ch.