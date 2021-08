Kultur «Kein Sorry, nein, wir sind stolz auf uns»: Dragqueen LaMer ist gerne queer Der 28-jährige Illustrator Claudio Näf ist auch als Dragqueen unterwegs. Das Spiel mit den Geschlechtern macht Spass – und es befreit. Susanne Holz 05.08.2021, 17.00 Uhr

Claudio Näf öffnet uns die Tür als Dragqueen LaMer: platinblonde Perücke, dramatisches Augen-Make-up in Pink, Blau und Weiss, blutrote Lippen, ein silberfarbenes Pailletten-Minikleid, die Nägel – nein, auch die sind nicht dezent.

Claudio Näf, Illustrator und LGBTQ-Aktivist, auf seiner Dachterrasse in Luzern als Dragqueen LaMer.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juli 2021)

Das letzte Mal hat man ihn als Illustrator Claudio Näf getroffen, wenige Wochen zuvor in der Kunsthalle Luzern, und sofort sympathisch gefunden, weil er die – sagen wir mal – nicht immer souveränen Fragen der Journalistin ohne Wenn und Aber beantwortete.

Unsicherheit und Souveränität – diese Wesenszustände kennt der 28-Jährige beide nur zu gut. Aufgewachsen in Erlinsbach, einer Gemeinde im Aargau mit rund 3500 Einwohnern, hatte Claudio Näf mit 14 ein scheues Coming-out:

«Ich wollte kein Freak sein.»

Homosexualität kam in seiner Umgebung nicht vor, oder durfte es nicht. Das Wort Schwuchtel war eine Beleidigung, weshalb der Teenager erklärte: «Ich bin schwul, aber ich bin normal.» Noch weit davon entfernt, einmal als stolze und witzige Dragqueen auf einer Bühne zu stehen.

Mit 21 zieht Claudio nach Luzern, um Illustration zu studieren. Heute arbeitet er als selbstständiger Illustrator – und als Dragqueen. Seine ersten Auftritte hat er auf Partys, der erste öffentliche Auftritt findet 2018 im «Treibhaus» in Luzern statt. 2019 lädt ihn Grünen-Politiker und Nationalratsmitglied Michael Töngi zu einem Auftritt in die Luzerner Bar Piccolino ein. Man sieht das Video davon und freut sich gleich mal über die Aussage von Dragqueen LaMer: «Ich würd` euch nie was vormachen», während sie sich lasziv durch die Perücke fährt.

Claudio Näf Bild: Privat

Dragqueen LaMer ist witzig, frech und kann gut singen. «Du bisch en Frau», schürzt sie die knalligen Lippen zur Melodie von «I will survive», «und du und ich und er und sie und deine Mutter au.» Das macht dem Publikum Spass, und Claudio Näf auch, der hier in Rollen schlüpft, mit Weiblichkeit spielt, auch mit seiner eigenen. Vor einigen Jahren noch habe er alles Feminine zu verstecken versucht. Selbst die Beine übereinander zu schlagen, habe er vermieden. Viele Schwule hätten mit solch verinnerlichter Homophobie zu kämpfen, so Näf. Ein Rezept dagegen:

«Dragqueen zu sein, ist eine super Art, sich mit seiner femininen Seite zu befassen.»

Dragqueen LaMer hat ihren nächsten Auftritt am 29. August im Kaufleuten Zürich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juli 2021)

Heute akzeptiere er seine männliche Seite, seine weibliche und auch das Dazwischen. Was früher mühsam war, wird nun von der «Königin des Mühsamseins» gefeiert – so etwa könnte man Dragqueen übersetzen, frei nach «Don`t be a drag – sei nicht so mühsam». Claudio Näf, der sich in der LGBTQ-Community engagiert, betont als queere Person:

«Wir sagen nicht Sorry, nein, wir sind stolz auf uns.»

Normen seien okay, aber man müsse sie erkennen, und sich bewusst sein, dass sie nicht für alle stimmen. Und hat dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft schon zugenommen? «Schwuchtel ist immer noch eine Beleidigung auf dem Pausenhof», erklärt Claudio Näf. «Und es gibt immer noch zu wenig Räume für Queers.»

Der nächste Auftritt von Claudio Näf ist am Sonntag, 29. August 2021, im Kaufleuten Zürich – zusammen mit der Produktion «Late Night Drag», die in ihre «Season 3» startet. Die im Kaufleuten beginnende Tour umfasst 14 Abende mit fünf verschiedenen Shows in fünf Städten. www.latenightdrag.ch