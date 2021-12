Die Kulturtipps in der Zentralschweiz

Kultur Klassik, Sounds, Bühne: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Urs Mattenberger, Regina Grüter, Stefan Welzel 23.12.2021, 05.00 Uhr

Fandango und Andalusien statt Wiener Walzer

Spanische Rhythmen und Kantilenen-Schmelz: Gautier Capuçon ist Solist des Luzerner Sinfonieorchesters. Bild: J. Bort

Man muss den Jahreswechsel zwar nicht, wie in Wien, im Walzertakt vollziehen, aber ganz ohne Tanzmusik geht das auch in Luzern nicht. Das zeigen in erstaunlicher Vielfalt die Orchesterkonzerte, die im KKL das alte Jahr ausklingen lassen und das neue einläuten.

Dafür gehen Christina Pluhar und ihr gefeiertes Alte Musik-Ensemble L’Arpeggiata auch im Programm «Los Pájaros Perdidos» über Grenzen hinaus. Der Dialog zwischen virtuoser Barockmusik aus Spanien und traditioneller Volksmusik aus den spanischen Kolonien in Südamerika zeigt unter anderem mit Tänzen wie dem Fandango aus Spanien oder Joropos und Pájarillos aus Venezuela, wie in dieser Frühzeit der Globalisierung europäische, südamerikanische und afrikanische Elemente miteinander verschmolzen (Donnerstag, 30. Dezember, 19.30 Uhr).

Das Silvesterkonzert des Kammerorchester Zürichs steckt schon mit den Solisten (Maurice Steger, Blockflöte und Leitung, Rahel Harnisch, Sopran) einen ähnlich breiten Stilrahmen ab. Da werden mit barocken Tanzsätzen und einem Fandango die Naturelemente beschworen und in einem Blockflötenkonzert von Domenico Sarro virtuos durcheinandergewirbelt. Aber Harnisch spannt den Bogen von Evergreens von Händel und Mozart weiter bis zum neapolitanischen Volkslied und dem Operettenton von Franz Lehár (Silvester, 17.00 Uhr).

Wiederum spanisch geprägt ist das ebenfalls prominent besetzte Neujahrskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters. Sowohl in Ravels «Rhapsodie Espagnole» wie in Édouard Lalos Cellokonzert klingen andalusische Stimmungen und spanisch-tänzerische Elemente an. Die sanft verträumten Kantilenen im Cellokonzert sind beim Solisten Gautier Capuçon in besten Händen, während Dirigent Charles Dutoit seinen «ésprit français» in Camille Saint-Saëns Orgelsinfonie prächtig ausspielen kann (Samstag, 1. Januar, 17.00 Uhr/Sonntag, 2. Januar, 11.00 Uhr). (mat)

L'Arpeggiata, Kammerorchester Zürich; Luzerner Sinfonieorchester

Weihnachtsoratorium von Bach

Für viele beginnt Weihnachten, wenn die Pauken Bachs Weihnachtsoratorium eröffnen. Das ist dieses Jahr heute im Konzert des Bach Ensembles der Fall.

Donnerstag, 23. Dezember, 18.00 Uhr, Konzertsaal KKL, www.kkl-luzern.ch.

Weihnachtsmusik des französischen Barock

Das auf barocke Entdeckungen spezialisierte Ensemble Musicalina bringt französische Weihnachtsmusik von Marc-Antoine Charpentier zur Aufführung.

Do, 30. Dezember, 19.30 Uhr, Klosterkirche St. Lazarus, Seedorf.

Orgelkonzert zum Jahresende

Anastasia Kovbyk, Roman Stahl, Daniela Achermann und Suzanne Z’Graggen spielen zum Jahresende Musik für vier Orgeln und vier Organisten.

Freitag, 31. Dezember, 18.30 Uhr, Jesuitenkirche, Luzern.

Orgelkonzert zum Neujahrstag

An der Orgel-Abendmusik spielt der Organist Hans-Jürgen Studer eine Toccata und andere Werke von Bach sowie die zweite Orgelsinfonie von Vierne.

Samstag, 1. Januar, 17.00 Uhr, Reformierte Kirche, Zug

US-Filmklassiker live vertont

Natalie Wood als Maria und Richard Beymer als Tony im Musicalfilm «West Side Story» aus dem Jahr 1961, der mit zehn Oscars ausgezeichnet wurde. Bild: PD

«Star Wars: The Empire Strikes Back»: Das 21st Century Orchestra unter der Leitung von Ludwig Wicki begleitet die Episode V der Sternenkriege aus dem Jahr 1980 live. Oder Direktvergleich mit Steven Spielbergs Neuverfilmung? Das City Light Symphony Orchestra spielt Leonard Bernsteins Musik zu «West Side Story» von 1961 in HD mit Original-Gesang. (reg)

«Star Wars»: Montag–Mittwoch, 27.–29. Dezember; «West Side Story»: Donnerstag/Freitag, 6./7. Januar; 19.30 Uhr, Konzertsaal, KKL, Luzern

Free Improvised Music mit Gastkünstlern

Das Luzerner Improvisationsquartett Fluxius lädt heute das System irrelevant Trio zu sich in die Werft ein und lässt das Publikum in dieser neuen Konstellation an seiner Entwicklung teilhaben.

Donnerstag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, NF49 am Seetalplatz, Emmenbrücke.

10. und letzte Blues- und Rockjamsession 2021

Bei Tschuppi steht die traditionelle Blues- und Rockjamsession zum Jahresabschluss an mit den Salty Dogs und Gastmusikern, organisiert von Danny van Alphen. Und an Heiligabend (DJ Mr. Freeze) und Silvester (DJ Goofy) wird Party gemacht.

Montag, 27. Dezember, 20.00 Uhr, Tschuppi’s Wonderbar, Luzern.

Keynote Jazz mit Pino ­Zortea’s Jazzkarussell

Das Jazzkarussell taufte im Mai 2020 seinen Erstling «Child’s Play» im Mehrspur in Zürich – melodiöse, manchmal etwas verträumte, lyrisch-sanfte Musik. Aus dem Live-Gig resultierten zwei Singles mit Video. Seither spielte die Band um den 1995 geborenen Komponisten und Bassisten Pino Zortea über 25 Konzerte.

Mittwoch, 5. Januar, 19.45 Uhr, Theater Casino Zug.

Ein düsteres Märchen für Erwachsene

Die Theaterkompanie Affenherz widmet sich an fünf Abenden dem Thema Angst. In «PAVOR» nähert sich das Ensemble in Form eines hybriden Werks aus Konzert, Theater und Hörspiel existenziellen Fragen im Umgang mit dem Angstzustand. Darin nimmt die Furcht sogar Gestalt an und tritt mit dem Individuum, zu dem sie gehört, einen Roadtrip an. Und das in eine «entstellte Welt jener Menschen, die vor nichts mehr Angst haben», wie es im Stück-Programm nachzulesen ist. Ein absurd-düsteres Märchen für Erwachsene. (sw)

Mittwoch–Sonntag, 5.–9. Januar, 20.00 Uhr (Sonntag 18.00 Uhr), Südpol, Kriens/Luzern.

Kabarettist Veri mit seinem Jahresrückblick

Bereits zum 15. Mal schaut der Luzerner Komiker Veri auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Querbeet nimmt er auf gewohnt pointiert und politisch nicht immer ganz korrekte Art die Schweizer Ereignisse 2021 unter die Lupe und tut sich genüsslich an deren humoristischem Gehalt gütlich.

Donnerstag, 30. Dezember, 20.00 Uhr, Kulturzentrum Braui, Hochdorf.

Silvesterspecial mit Fusstheater in Zug

Sie suchen noch etwas Ausgefallenes für den Silvesterabend? Bitteschön: Anne Klinge erzählt theatrale Kurzgeschichten. Darsteller sind dabei ihre Füsse. Das ist mal humorvoll, mal dramatisch – und immer mit Körperbeherrschung auf höchstem Niveau.

Freitag, 31. Dezember, 20.00 Uhr, Burgbachkeller, Zug.

Silvestergala mit Sven Ratzke

Der international bekannte Entertainer Sven Ratzke kombiniert in seinen effektvollen Shows Musik mit Kabarett und nimmt dabei sein Publikum mit auf abstrus-witzige Reisen.

Freitag, 31. Dezember, 21.00 Uhr, Kleintheater, Luzern.

Neuer Kunstraum in Brunnen: «Kunstkabinen» am Bahnhof

In Brunnen gibt es einen neuen Kunstraum: die «Kunstkabinen» am Bahnhof Brunnen. In den zwei ehemaligen Telefonkabinen findet seit Ende November die Ausstellung «Remembering a voice from afar» der Künstlerin und Fotografin Janine Schranz statt. Mit dieser Ausstellung, die noch bis zum 22. Januar 2022 geht, wurde der Raum feierlich eröffnet. Donnerstag, um 16 Uhr, lädt der Raum zu einem Apéro ein, an dem die Künstlerin anwesend sein wird.

Brunnen, 23. Dezember, 16 Uhr; www.kunstkabinen.ch.

Lorenz Spring stellt in der Luzerner Galerie Müller aus

Der Schweizer Künstler Lorenz Spring stellt in der Luzerner Galerie Müller in der Haldenstrasse 7 aus. Unter dem Titel «Farbenzauber» sind seine Seerosen bis zum 29. Januar 2022 zu sehen. Lorenz Spring: «Seerosen haben etwas Dadaistisches. In der Dunkelheit geboren, streben sie an die helle Seeoberfläche, wo sie mit ihrem wunderschönen Farben- und Formenspiel erstrahlen. Für mich sind sie der Liebesbrief Gottes an uns Menschen.»

Galerie Müller, bis 29. 1. 2022 (Geöffnet Donnerstag/Freitag, 14-18 Uhr; Samstag 13-17 Uhr), www.galeriemueller.ch.