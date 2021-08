Lucerne Festival Orchestra: Challys Triumpf, Nézet-Séguins Absage

Kultur Lucerne Festival Orchestra: Chaillys Triumph, Absage von Nézet-Séguin Das Lucerne Festival Orchestra steigerte sich im dritten Konzert unter Riccardo Chailly zur Hochform. Aber nach dem Befreiungsschlag mit Beethoven steht es vor einer neuen Herausforderung: Nach der Absage von Yannick Nézet-Séguin spielt es in einem der folgenden Konzerte ohne Dirigent. Urs Mattenberger 19.08.2021, 18.13 Uhr

Fulminanter Abschluss: Riccardo Chailly dirigiert zum dritten und in diesem Sommer zum letzten Mal das Lucerne Festival Orchestra. Diese hat zwei weitere Auftritte - einen erstmals ohne Dirigent. Bild: Manuela Jans-Koch/ Lucerne Festival

Am Mittwoch schlug die Stunde der Wahrheit für das Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly. Im Eröffnungskonzert hatte es den Mozarttest noch nicht bestanden und blieb hinter dem aktuellen Stand der historischen Aufführungspraxis zurück.

Auch wenn Schuberts sechste Sinfonie die Sinne alarmierte: Die Frage blieb, wie sich das Orchester in coronabedingt reduzierten Besetzungen am grössten Orchesterfestival der Welt, also quasi in der Champions League internationaler Spitzenorchester, präsentieren würde. Nach der Steigerung im zweiten Konzert – mit Igor Levit in Schumanns Klavierkonzert – war man umso gespannter auf den Mittwoch.

Beethovens Fünfte als Prüfstein

Da setzte Chailly gleich zu Beginn die Messlatte hoch. Mit geballter Sprungkraft und traumhaften Bläsersoli reizte er die Verrücktheiten von Schumanns Manfred-Ouvertüre auf der Traditionslinie des Orchesters aus. Und steigerte Haydns filigran musizierte «Uhr» hin zu prächtiger Sinfonik. Aber dann wurde die allbekannte fünfte Sinfonie zum Prüfstein für Chaillys Ansatz, bei Beethoven unterschiedliche Traditionen zusammenzuführen: Indem er sich an dessen raschen Tempi orientiert, diese aber mit der Klangkraft eines modernen Orchesters umsetzt.

Welche Dimensionen das annehmen würde, machten gleich die berühmten Schicksalsschläge klar. Sie wurden mit der Gewalt einer Faust ausgeführt, aber auch mit einer Leichtigkeit, die ohne jedes Innehalten weiter drängte. Möglich machte das ein Orchesterklang, der ohne Fett nur aus Muskeln bestand, klangmächtig und umrissscharf. Die Balance zwischen den Streichern und den prägnant hervortretenden Bläsern gab den kompakten Tutti eine kernige Strahlkraft, die man bei Mozart vermisst hatte. Und weil Chailly den Sturm vom Dunkeln ins Licht unerbittlich vorantrieb, traten die Momente der Gefährdung umso entrückter hervor.

Einsamer Rufer in der Wüste

Da blies die Oboe einsam wie ein Rufer in der Wüste, dort zog sich der Ton der aufgellenden Klarinette wie eine Blutspur durchs zügige Andante, die Celli stürzten sich wie ein Instrument ins rasende Fugato, aus dessen perkussiver Geistermusik sich der Durchbruch ins C-Dur-Finale vollzog. Dass Chailly hier schweres Pathos in tänzelnden Swing versetzte, zeigte exemplarisch, wie er die Vorzüge unterschiedlicher Traditionen verband. Damit ist die Champions League der Orchesterparade definitiv lanciert.

Die hier versammelten Topsolisten, Kammer- und Orchestermusiker spielten, als ginge es um ihr Leben. Hat Corona den Zusammenhalt in dieser verschworenen Truppe auf Zeit gefördert oder erschwert?

Eine verschworene Truppe: Nach Nézet-Séguins Absage ohne Dirigent

«Wir waren schon nach dem ersten Konzert alle euphorisch, weil wir wie immer sogleich wieder zusammengefunden haben», sagt die Luzernerin Isabelle Briner, die bei den ersten Geigen mitspielt, «und das trotz erschwerter Bedingungen wegen Corona.» Dazu gehört, dass die meisten Mitglieder zwei Jahre lang nicht mehr miteinander gespielt haben und Abstände auf der Bühne den Kontakt unter den Musikern erschwerte.

Dafür war die Freude umso grösser, viele der Musikerfreunde, aber auch andere Festivalkünstler wie den Komponisten Wolfgang Rihm wiederzusehen. «Ich habe als Musikerin meine Freunde auf der ganzen Welt und bin es gewohnt, Kontakte auch über Distanz zu pflegen», sagt Briner: «Wegen Corona hat sich das sogar über digitale Kanäle intensiviert. Auch das schaffte Vertrautheit, etwa damit, wie wir Corona erlebt haben.»

Musste krankheitsbedingt seine Konzerte vom Samstag und Dienstag absagen: Yannick Nézet-Séguin. Fotograf Lucerne Festival / Peter Fischli

Diesen Zusammenhalt braucht das Orchester für die noch folgenden Konzerte umso mehr. Denn soeben gab das Festival bekannt, dass Dirigent Yannick Nézet-Séguin krankheitsbedingt absagen musste. Aus diesem Grund werden die Programme zum Teil umgestellt. Am Samstag leitet Yuja Wang Mozarts d-Moll-Klavierkonzert vom Flügel aus, die beiden Konzertmeister Gregory Ahss und Raphael Christ leiten die Orchesterwerke (Mozarts «Serail»-Ouvertüre und Beethovens siebte Sinfonie). Am Dienstag dirigiert Jakub Hrůša Mozarts Prager Sinfonie und die sechste von Dvořák. Das Lucerne Festival Orchestra ohne Dirigent? Das hat man erst recht noch nie erlebt. Es bleibt also – auch mit Blick auf Mozart – spannend.