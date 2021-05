Kultur Luzerner Matthias Britschgi über seinen Auftritt im neusten Schweizer Filmdrama: «Die Rolle von Gabriel war ein Geschenk» Wer ist Matthias Britschgi? Ein in Berlin ansässiger Luzerner, dessen Karriere als Filmschauspieler gerade tüchtig Aufwind bekommt. In «Von Fischen und Menschen» ist er ab Donnerstag im Kino zu sehen. Regina Grüter 19.05.2021, 16.30 Uhr

Gabriel (Matthias Britschgi) fängt an der Seite von Judith (Sarah Spale) neu an. Ein tragischer Vorfall stellt beider Leben auf den Kopf – und die Frage nach Verantwortung. Bild: Filmcoopi

Wer spielt denn da neben Sarah Spale die zweite Hauptrolle im Schweizer Filmdrama «Von Fischen und Menschen»? Während die Basler Schauspielerin sich mit «Platzspitzbaby» und «Wilder» ins Bewusstsein des Deutschschweizer Kino- und Fernsehpublikums spielte, dürfte der Name Matthias Britschgi weit weniger geläufig sein. Das könnte sich nun ändern.

Der gebürtige Luzerner hinterlässt als Gabriel, der seine Drogenvergangenheit hinter sich lassen will, einen starken Eindruck. Seit neun Jahren lebt Britschgi nun schon in Berlin, wo er ursprünglich hinzog, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Mittlerweile ist der 35-jährige Vater zweier Töchter und mit einer Maskenbildnerin verheiratet.

Zwei Jahre zwischen Filmdreh und Premiere

Fast zwei Jahre sind coronabedingt zwischen dem Filmdreh und dem Kinorelease vergangen. Dieser unter anderem führte Britschgi nun für ein paar Tage in die Schweiz. Vor dem Auschecken im Hotel in Zürich und der Weiterreise an eine Premiere von «Von Fischen und Menschen» nach Basel erzählt er am Telefon davon, welch ein Geschenk die Rolle von Gabriel gewesen sei.

Der gut und gesund aussehende Matthias Britschgi als ehemaliger Drogenkranker? Nicht einmal er selbst konnte sich das zu Beginn so richtig vorstellen. In seinem letzten Schweizer Kinofilm, Natascha Bellers Komödie «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei», wurde er in einer Nebenrolle noch ganz stereotyp besetzt – als schöner Liebhaber.

Überhaupt war 2019 beruflich ein tolles Jahr für Matthias Britschgi. Noch vor «Von Fischen und Menschen» drehte er mit Stefan Kurt unter der Regie von Marcel Gisler («Electroboy») «Aus dem Schatten – Eine Zeit der Hoffnung», ein Fernsehfilm, der Missstände in der Psychiatrie der 70er-Jahre zum Thema hat. Als Assistenzarzt Marc Bundi trägt Britschgi einen Schnauzer, Pilzfrisur und Schlaghosen. Er mag historische Stoffe. Er sagt:

«Es dürfte gerne noch weiter zurückgehen.»

Der Weg des Kriensers führte über das Schauspielstudium an der Zürcher Hochschule der Künste zu diversen Theater- und Filmengagements. Er spielte an Theaterhäusern in der Schweiz, in Deutschland und im Südtirol, hatte Auftritte in «Der Bestatter» und der deutschen Fernsehserie «Das Boot» – und sogar in einer Hollywoodproduktion, Gore Verbinskis «A Cure for Wellness». Aus Luzerner Sicht speziell interessant: 2012 war er im Weihnachtsmärchen «Di chli Häx» als Abraxas zu sehen, 2013 spielte er die Hauptrolle des Yogalehrers Alex Stüssi in der Komödie «Achtung, fertig, WK!» – eine Produktion der Luzerner Firma Zodiac Pictures.

Matthias Britschgi bezeichnet sich auch heute noch als «stolzen Luzerner». «Für mich ist Luzern die schönste Stadt der Schweiz.» Seit Dienstagabend ist er wieder in Berlin. Er hatte nicht einmal Zeit, in der Rathausbrauerei Unter der Egg sein Lieblingsbier zu trinken. Die Mutter wohnt heute in Eschenbach, viele enge Kontakte hat er nicht mehr in der Stadt. «Ich komme dann wiedermal, wenn Fasnacht ist», sagt er und meint es auf seine sympathische Art ernst.

Er will nicht mehr als Schauspieler umhertingeln

War 2019 ein gutes Jahr, traf die Pandemie die Theater- und Filmbranche mit voller Wucht. Die Geburt seiner zweiten Tochter, vor der ersten Welle auf die Welt gekommen, hat das ein bisschen abgefedert; 2020 war Matthias Britschgi grossenteils in Elternzeit. Zuletzt Theater spielte er 2018 in der Produktion «Hödl­moser» am Theater Ticino in Wädenswil. Ob er sich nun vornehmlich auf seine Filmkarriere konzentrieren wolle? Er bejaht indirekt:

«Wenn man eine Familie hat, kann man nicht mehr, wie ich mit 25 Jahren, von Schauspielhaus zu Schauspielhaus ziehen.»

Seine Frau und seine ältere, fünfeinhalbjährige Tochter seien stark in Berlin verwurzelt. «Von Fischen und Menschen» könnte sein Sprungbrett sein. Er empfiehlt sich endgültig als ernst zu nehmender Charakterdarsteller.

«Von Fischen und Menschen», ab Donnerstag in den Kinos Bourbaki (Luzern), Cinepol (Sins), AfmCinema (Stans). «Aus dem Schatten – Eine Zeit der Hoffnung», DVD für Fr. 28.90 im SRF-Shop erhältlich (www.srf.ch/shop/aus-dem-schatten).