Luzerner Theater stellt seine Opernsaison vor

Luzerner Theater stellt die Opernsaison und sein Sänger-Ensemble vor So unterhaltsam wie informativ: Das Luzerner Theater stellt sein Programm für die kommende Spielzeit vor.

Neu im Ensemble und mit dem Luzerner Sinfonieorchester auf der Bühne: Tania Lorenzo (links) und Marcela Rahal. Bild: Ingo Höhn

Das gab’s noch nie am Luzerner Theater. In der Produktion «Attacco» kommt fast die ganze Opernsaison im Zeitraffer in gut zwei Stunden auf die Bühne. Da ging es bei der ersten von nur zwei Vorstellungen am Sonntag zu und her fast wie in Mauricio Kagels «Staatstheater», wo das Theater zum Saisonauftakt mit dem Theaterfundus aus der Theater- und Operngeschichte jonglierte.

Das beginnt mit Auszügen aus Mozarts «Figaro», der am 30. Oktober Premiere hat. Von daher springen Intendantin Ina Karr und Opern-Co-Direktor Lars Gebhardt als Moderatoren zurück zum barocken Allegorienspiel um Schönheit und ihre Vergänglichkeit (Händels «Il Trionfo del Tempo») und nach vorn zu Verdis blutrünstigem «Macbeth» und Benjamin Brittens «The Rape of Lucrezia». Auszüge aus Pascal Dusapins «Perelà» rund um eine Messias-Figur zeigen, wie verführerisch zeitgenössische Oper sein kann.

Vielversprechendes Sängerensemble

Das ist sehr unterhaltsam, informativ und eine gute Gelegenheit, Menschen kennen zu lernen, welche die Oper unter der neuen Leitung prägen. Dazu gehört die Intendantin selber, die diese «Gala» der kürzlichen Ausschreibung des Architekturwettbewerbs für ein neues Theater widmet. Lars Gebhardt verbindet Hintergrundinfos zu den Werken mit emotionalen Bekenntnissen etwa zu Mozarts Meisterwerk «Figaro».

Kennen lernen kann man aber vor allem die – mit Ausnahme von Robert Maszl – vielversprechenden neuen Sängerinnen und Sänger des Ensembles. Da trumpfen zunächst die Frauen auf. Tania Lorenzos leuchtkräftig-schlanker Sopran zeigt sein dramatisches Potenzial als Susanne («Figaro») ebenso wie bei Britten. Das gilt mehr noch für Eyrun Unnarsdottir, die als Gräfin («Figaro») nicht nur expressiv aufbegehrt Stimme, sondern bis in ins Pianissimo hinein berührt. Die Mezzosopranistin Marcela Rahal gestaltet Nebenrollen bei Mozart und Britten aus einer Fülle des Wohllauts heraus, der man grössere Aufgaben wünscht.

Bei den Männern dominieren in dieser Opern-Spielzeit die tiefen Stimmen. Sebastià Peris trumpft in der angedeuteten Spielhandlung bei «Figaro» nicht polternd auf, sondern treibt die Intrigen mit ironischen Zwischentönen voran. Ins Abgründige verfärbt ist der Bariton Vladislav Tlushch in der Rolle des aalglatten Grafen.

Bassabgründe und spielfreudige Tenöre

Das gilt noch mehr für den Bass von Christian Tschelebiew, der sich in «Macbeth» machtvoll gegen die erhitzte Dramatik des Luzerner Sinfonieorchesters unter dem Gastdirigenten Jesse Wong behauptet. Wenn selbst diese Nebenrolle des Banco derart eindrücklich besetzt ist, kann man sich auf die Verdi-Oper (ab 22. Januar) umso mehr freuen.

Leitfaden für die Zusammenstellung des Ensembles war das Repertoire dieser Saison und namentlich das «Mozart-Ensemble» für «Figaro». Weil da kein lyrischer Tenor gefragt ist, kommt mit Ziad Nehme neu ein Tenor hinzu, der wie der spielfreudige Robert Maszl ein Spezialist für theatrale Charakterdarstellungen ist. Maszl führt es energisch vor bei Britten, Ziad Nehme mit ganz aus dem Wort gestalteten Auftritten bei Händel und Dusapin (Leitung Alexander Sinan Binder).

Kennen lernen kann man auch die Gastdirigentin des «Figaro», Gabriella Teychenné. Die Auszüge dirigiert sie mit Drive und bei aller Akzentfreude so klangvoll, dass das Finale des 2. Akts der Mozartoper zum rauschenden Fest mit allen Sängern und Sängerinnen wird.

