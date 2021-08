Festival Kulturfest Obwald bringt Archaisches auf die Bühne Die Essenz der Volksmusik aus dem Gastland Schweiz: Das ist das Credo von Martin Hess für das diesjährigen Obwald. Pirmin Bossart 24.08.2021, 17.30 Uhr

Adrian Würsch gehört zu den drei Schwyzerörgelern, die erstmals zusammen auftreten. Bild: PD

Das Volkskulturfest Obwald wurde Covid-bedingt auf Ende August verschoben und findet diese Woche an drei Abenden statt. «Auf den Sonntag haben wir schweren Herzens verzichten müssen», sagt Obwald-Leiter Martin Hess. «Wir haben einen festen Budgetrahmen und wollen kein grösseres Defizit riskieren.» Die Auflage, nur mit Covid-Zertifikat teilnehmen zu können, hat potenzielle Besucher abgeschreckt.

Der Vorverkauf lief für den Sonntag unter den Erwartungen, auch für den Eröffnungsabend am Donnerstag hat es noch einige Plätze, während Freitag und Samstag sehr gut gebucht sind. Er habe zahlreiche Mails bekommen, in denen langjährige Gäste ankündigten, dass sie aufgrund der Einlassbestimmungen dieses Jahr leider nicht teilnehmen könnten, sagt Hess und fügt an: «Ich habe die Ressentiments in unseren Gegenden gegen die Tests unterschätzt.»

Auch unter den Auftretenden gab es 19 Personen, die sich nicht testen lassen wollten. Hess konnte dann die Betreffenden überzeugen, einen Spucktest zu machen, der 72 Stunden gültig ist. «Wenn alle den Test, wie abgemacht, am Mittwoch auf die Post bringen, haben wir die Resultate am Donnerstag. Dann können sie bis und mit Samstag auftreten. Für den Sonntag reicht es nicht mehr.» Hess seufzt. «Helfe Gott, dass alle negativ sein mögen.»

Doch der Leiter von Obwald bleibt optimistisch, sein Enthusiasmus ist ungebrochen. Dieser gilt zuallererst dem Programm, für das er dieses Jahr die Schweiz zum Gastland gemacht hat. Schon im Frühling war es klar, dass die Ensembles aus dem geplanten Gastland China nicht ausreisen konnten. Also verwandelte Hess die gewohnt interkontinentalen Begegnungen in einen interkantonalen Austausch der urtümlich-volksmusikalischen Essenzen.

Er habe immer das Archaische und Authentische in der Volksmusik gesucht, nicht das Elaborierte und zu Gepützelte, sagt Hess. Für diese Ausgabe stellt er das Konzentrat dessen zusammen, was ihm besonders am Herzen liegt, ihm selber Hühnerhaut macht. «Leute, die noch nie richtig einen Jutz oder Volksmusik gehört haben, können dieses Jahr das Feinste davon erleben.» Im Mittelpunkt stehen die Regionen Muotatal, Toggenburg/Appenzell Ausserrhoden und Obwalden. «Es sind die interessantesten Gegenden für möglichst echte und ungefilterte Volksmusik.»

Bewegendes und Einmaliges

Die zwei Alphornisten Markus Bügler und Hermann Bügler aus dem Illgau eröffnen das Festival, im zweiten Teil des Abends ist es Sonja Lieberherr-Schnyder, die jeden Abend auf der Alp im Toggenburg ihren eigenen Betruf macht und ihn nun am Obwald vorträgt. Formationen aus den drei Schweizer Regionen wechseln sich ab. Die Apenzeller chlausen und zäuerlen, Obwaldnerinnen und Obwaldner jutzen im Trio oder intonieren im Chor. Etwas schräger tönt der Jutz bei den Muotatalern. Die Formation Natur Pur wird erstmals und speziell für Obwald mit den zwei Jutzerinnen Mirielle Schmid und Cécile Schmid auftreten. Hess: «Das ist einmalig. Das hört man sonst nie.»

Eine weitere Premiere ist, dass die drei herausragenden Schwyzerörgeler Marcel Oetiker, Simon Lüthi und Adrian Würsch, von denen jeder schon als Solist am Obwald zu hören war, erstmals zusammen im Trio spielen. Auch der Urner Akkordeonist Fränggi Gehrig hat mit dem Geiger Michael Bösch, der bei den Alderbuebe die Geige spielt, ein spezielles Programm eingeübt. Zu einer Gegenüberstellung von Muotataer und Innerschweizer Jutz kommt es mit den beiden Duos Simon Felder und Bernhard Betschart, die jeweils von Adrian Würsch und von Marcel Oetiker am Schwyzerörgeli begleitet werden.

Wie andere Jahre in Ägypten, in der Mongolei oder in Westafrika, hat Martin Hess auch im Gastland Schweiz ausgiebig recherchiert, bis er zusammen hatte, was ihm vorschwebte. «Ich war bei allen Beteiligten zu Hause, wir haben viel diskutiert und Ideen ausgeheckt.» Das diesjährige Programm sei eigentlich der Kern jener Motivation, warum er vor 15 Jahren mit Obwald begann, sagt Hess. «Es ist das, was für mich Volksmusik ist und bedeutet.» Und ja – man spürt die grosse Emotion: «Ich freue mich wie ein Goof!»

Hinweis: Volkskulturfest Obwald: 26. bis 29. August. Infos: www.obwald.ch