Interview Luzerns neue Kulturchefin im Gespräch: «Es muss ein Miteinander sein» Letizia Ineichen ist die neue Leiterin Kultur und Sport der Stadt Luzern. Sie übernimmt den Job in denkwürdig schwierigen Zeiten. Stefan Welzel 04.02.2021, 18.00 Uhr

Nach 20 Jahren ist Rosie Bitterli Mucha als Leiterin der Stadtluzerner Dienstabteilung Kultur und Sport abgetreten (siehe Artikel hier). Seit Anfang Jahr führt Letizia Ineichen neu die Geschäfte. Die studierte Musikerin und ehemalige CVP-Politikerin zeigt sich in ihrem ersten Gespräch mit unserer Zeitung als vielseitig offene und dezidiert diplomatische Rhetorikerin. Dabei spricht sie unter anderem über ihre Visionen für die Kulturstadt Luzern, die Folgen der Coronapandemie und das Theaterhaus der Zukunft.

Letitia Ineichen will aufzeigen, wie «geradezu systemrelevant» die Kultur ist.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 28. Januar 2021)

Frau Ineichen, wie sieht Ihr idealer Ausgangsabend in Luzern aus?

Letizia Ineichen: Ich verbinde einen Besuch eines Konzertes, einer Theatervorstellung, einer Lesung oder einer anderen kulturellen Veranstaltung mit einem anschliessenden Getränk an der Bar – zusammen mit interessanten Leuten im Gespräch über das Erlebte. Im Idealfall gleich mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort.

Waren Sie schon mal an Konzerten in kleineren, alternativen Orten wie zum Beispiel dem Neubad?

Natürlich war ich schon an einigen Anlässen im Neubad. Dort findet eine breite Palette an Veranstaltungen statt. Das Haus trägt einiges zur vielseitigen Kulturszene der Stadt bei.

Sie sind studierte Musikerin und haben einen Master in Chorleitung und Schulmusik, haben also einen klassischen Hintergrund. Ziehen Sie ein Beethoven-Konzert im KKL nicht eher dem kleinen Gig einer jungen Pop-Band im Neubad vor?

Das hängt ganz vom Setting ab: Ist das zum Beispiel eine Band, die ich schon lange auf dem Radar habe und mal sehen und hören möchte? Kenne ich die Leute vielleicht sogar? Es ist überhaupt nicht so, dass ich die ganze Zeit ausschliesslich von klassischer Musik genährt werden muss. Ich bin offen für alle möglichen Stilrichtungen und auch immer gespannt darauf, Neues zu entdecken und kennen zu lernen.

Ihr Vorgängerin Rosie Bitterli Mucha war eine sehr präsente Kulturchefin mit vielen Kontakten in allen möglichen Szenen. Sie sind nun seit einigen Wochen im neuen Amt. Wo stehen Sie auf dem Weg, ein ähnlich starkes Netzwerk aufzubauen?

Der Austausch und die Nähe zu den verschiedenen Kulturschaffenden und Institutionen ist mir natürlich sehr wichtig. Dies zu pflegen, liegt im essenziellen Interesse einer Leiterin dieser Abteilung. Man muss stets nah dranbleiben, um zu wissen, was die Kulturschaffenden und Institutionen tun und wo eventuell der Schuh drückt. Das Wichtigste ist dabei nicht unbedingt das bereits bestehende Netzwerk, sondern dass ich offen bin und auf die verschiedenen Institutionen zugehe und mir somit mein Netzwerk erweitere. Das Interesse am gemeinsamen Austausch führt dann auch für unsere Dienstabteilung zu wertvollen Inputs und Rückkopplungen.

Was hat Ihnen Ihre Vorgängerin mit auf den Weg gegeben?

In erster Linie wurde mir klar, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut sie diesen Job gelebt hat. Das war vorbildlich. Rosie Bitterli Mucha hatte stets ihre Freude an der sachlichen Auseinandersetzung, am Entwickeln kultureller Strukturen und an einer guten Teamarbeit. Das durfte ich beim Einarbeiten hautnah erleben und möchte ich in meine Arbeit integrieren. Sie hinterlässt mir ein tolles Team und eine vielfältige Stadtluzerner Kulturlandschaft.

Sie haben den Job in einer denkbar schwierigen Zeit übernommen. Was sind die drängendsten Punkte der kommenden Wochen und Monate?

Natürlich das Managen der aktuellen Coronasituation und der daraus folgenden Konsequenzen für Kulturschaffende und -institutionen. Aber es gibt auch eine Zeit nach Corona, und in der steht einiges an. Wir sind zum Beispiel daran, eine neue Kulturagenda aufzusetzen, welche die derzeitige, ausgearbeitet im Jahr 2012, ersetzen soll. Diese gilt es weiterzuentwickeln und eine neue Strategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu skizzieren. Das wird eine massgebliche Arbeit sein, wo wir stark partizipativ mit den unterschiedlichsten Playern der Kulturszene im Austausch sein werden.

Und wohin soll sich Luzerns Kulturlandschaft entwickeln mit der neuen Agenda? Was sind Ihre Ideen und Visionen?

Luzern zeichnet sich durch seine Vielfalt kulturellen Schaffens und dem daraus resultierenden Angebot aus. Das reicht von grossen Kulturbetrieben bis zu den kleineren Häusern, vom regionalen Theater bis zum Festival mit internationaler Ausstrahlung, von der freien Szene bis zu den gebundenen Institutionen. Diese Vielfalt soll gestützt und erhalten bleiben. Dabei möchte ich die einzelnen Kulturschaffenden und -institutionen nicht gegeneinander ausspielen, sondern es muss zwingend ein Miteinander sein, gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Zunächst steht eine allgemeine Standortbestimmung an. Darin kann sich meine Vision einer vielfältigen, vernetzten, die Bevölkerung repräsentierenden Kulturstadt abbilden. Der Boden soll fruchtbar sein und bleiben für die unterschiedlichsten kulturellen Sparten und Ausrichtungen.

Das klingt nach: So weit, so gut. Also müssen Sie gar nicht viel ändern...

Es ist ganz vieles gut in Luzern. Aber es gibt natürlich einige Felder, wo es einiges zu tun gibt. Stichworte wie: Trans- und Interdisziplinarität über die Sparten und Häuser hinweg oder gerade mit Blick auf den technologischen Fortschritt die Digitalisierung. Dies schlägt sich auch auf die inhaltliche Gestaltung der Kultur durch. Es wird aber immer auch neue praktische, realpolitische Herausforderungen geben: Die finanzpolitischen Belastungen werden in den kommenden Jahren nicht einfacher als Folgewirkungen der Pandemie.

Letztere wird zu weniger Steuereinnahmen führen, das scheint sicher. Von rechter politischer Seite wurde zuletzt die Abschaffung der Billettsteuer in den Ring geworfen. Und der Kostenteiler Kanton/Stadt wird künftig stärker zu Lasten der Stadt ausfallen. Was können Sie und Ihre Dienststelle tun, damit Ihr Budget langfristig nicht runtergefahren wird?

Wir müssen immer wieder aufzeigen, wie wichtig, ja geradezu systemrelevant Kultur im Allgemeinen für unsere Gesellschaft ist. Finanzplanung ist immer eine Frage der Prioritätensetzung. Und dass Kultur in Luzern einen hohen Stellenwert hat, sollte in einer entsprechenden Planung abgebildet sein. Die Billettsteuer wurde im Kantonsrat letztlich gestützt. Gerade in der Stadt ist sie ein wichtiges Mittel, um einerseits weiterhin den bestehenden Kulturkompromiss zu leisten und andererseits einen gewissen Ausgleich für die hohen Zentrumslasten zu erhalten. Eine Aufgabe ist es daher unter anderem, jene Zentrumslast, welche die Stadt für die ganze Region trägt, besser aufzuzeigen und der Bevölkerung stärker ins Bewusstsein zu rufen.

Ineichen in ihrem Büro im Stadthaus in Luzern.



Bild: Eveline Beerkircher (28. Januar 2021)

Machen wir eine leider realistische Annahme: Trotz Härtefallregelung, Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen wird die eine oder andere Institution an den Rand des Ruins kommen, manche vielleicht an ihr Ende. Ist es denkbar, dass die Stadt in Zukunft noch mal in die Schatulle greift und im Notfall aushilft?

Das sind Dinge, die von politischer Seite her entschieden werden müssen. Die städtische Politik sagt aktuell: Es wird keinen zusätzlichen Coronatopf geben. Sollte es zu solchen von Ihnen geschilderten Fällen kommen, müssten diese aber individuell angeschaut und über mögliche Hilfen diskutiert werden. Es liegt auf der Hand, dass es für manche Institutionen und vor allem Kulturschaffende existenziell wird. Was mir aber dennoch ein wenig Hoffnung macht, ist das mehrheitlich reibungslose Fliessen kantonaler Unterstützungsgelder vor allem für die Institutionen.

Aber wären ein Luzerner Theater oder ein KKL schlicht nicht «too big to fail»? Dasselbe wäre bei weniger renommierten Häusern wohl nicht unbedingt der Fall.

Die Haltung der Stadtregierung ist klar: Es bräuchte die Einzelfallbetrachtung.

Luzern ist inzwischen eine politisch rot-grün dominierte Stadt. Ihr Chef ist SP-Stadtpräsident Beat Züsli. Sie kommen aus der Mitte mit CVP-Vergangenheit. Können Sie kritische Stimmen aus dem linken Lager verstehen, die Ihrer Person skeptisch gegenüberstehen?

Eigentlich nicht! Ich bin nicht als Vertreterin einer politischen Partei ausgewählt worden. Ich sehe mich als Kulturvertreterin mit politischem und inhaltlichem Sachverstand und betreibe keine Parteipolitik, sondern Kulturpolitik über die verschiedenen Couleurs hinweg. Noch einmal: Ich möchte das Miteinander aller Kulturplayer Luzerns fördern. Das ist keine Frage des politischen Links-rechts-Schemas! Ich wehre mich gegen voreingenommene Schubladisierungen. Wer mich besser kennt und kennen lernt, merkt schnell, wie breit aufgestellt und offen ich bin.

Zurzeit wird viel über den geplanten Neubau für das Luzerner Theater geredet. Was muss das Luzerner Theaterhaus der Zukunft aus Ihrer Sicht alles können und bieten?

Es muss gut verankert und von den Menschen vor Ort bis weit in und über den Kanton hinaus gestützt sein. Es soll ein Programm bieten, dass die Menschen anspricht, ins Theater zu gehen. Dafür braucht es ein offenes Haus, so wie das von Seiten der zukünftigen Verantwortlichen auch gewünscht wird. Es soll ein Treffpunkt für alle Luzernerinnen und Luzerner und für die verschiedensten Kunst- und Kulturschaffenden sein.

Es gab auch immer wieder Stimmen, die den Unterhalt eines festen Ensembles in Frage stellten. Wie stehen Sie dazu?

Wo ein festes Ensemble ist, kann Kontinuität und Qualität wachsen. Das zahlt sich auf künstlerisch-qualitativer Ebene auch aus.

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihrer Stelle und der Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater mit Ihrer Vorgängerin als Leiterin?

Rosie Bitterli Mucha bringt ein riesiges Vorwissen mit und kennt die ganze politische Entwicklung bis hierher. Es ist ein Gewinn für die Projektierungsgesellschaft, dass sie sich um die Planung kümmern kann. Für unsere Dienstabteilung wäre das in Anbetracht von Grösse und Komplexität des Projekts nicht in die Arbeit integrierbar. Aber wir sind selbstverständlich in ständigem Austausch.

Zum Einstieg habe ich gefragt, wie Ihr idealer Ausgangsabend aussieht. Zum Schluss möchte ich gerne wissen, wie Ihr erster Ausgang nach dem hoffentlich baldigen Ende des Lockdowns aussehen wird? Auf was freuen Sie sich besonders?

Das dürfte auf einen Überkonsum von allem Möglichen herauslaufen! (lacht) Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, dass es wieder losgehen kann.