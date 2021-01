Kunst Abgründe und Höhenflüge: Der neue Leiter der Galerie Kriens muss seine erste Ausstellung virtuell eröffnen Kunstschaffende aus der Zentralschweiz und aus dem Ausland stellen aktuell in der Galerie Kriens aus. Ein farbenprächtiges Statement für einen Ort, der im Moment geschlossen bleiben muss. Susanne Holz 23.01.2021, 05.00 Uhr

Es ist seine erste Ausstellung als Leiter der Galerie Kriens im Schappe Kulturquadrat: «K_rien/rein_S». Stephan Wittmer vor Werken von Davix (Wandmalerei), Jana Bruggmann (Porträt) und Simon Kindle (Readymade Volksschultafel).



Aussen am Kaminraum: Kunst von Fabienne Immoos.



Von links nach rechts: Fabienne Baumann, Henri Spaeti, Anna Margrit Annen und Mischa Christen.



Von links nach rechts unten: Thomas Krempke, Pat Treyer, Fritz Balthaus, Anna Zinniker, Marvin Prinz. Oben: Maura Wittmer und Andrea Fortmann. Oben, von links: Eve Lene und Wera Bossert. Mitte von links nach rechts: anonym, Achim Schroeteler, Daniela Ardiri. Unten: Romuald Etter. Guy Markowitsch: Familienaufstellung mit Parfümflaschen (links). Und eine Installation von Neal Schaap: «Dreame ».



Meerjungfrau von Irene Bisang. Fahne von Leo Walz. Handschmeichler von Lotta Gadola. Und von Thomas Baggenstoss: «helpurrrself» - Papier, Faden, Angel, Feder und weitere Materialien (oben links).



Kunst von Rahel Scheurer (Öl auf Baumwolle, links) bis Claudia Kübler (LED Sneakers am Boden).





Ein Jahr lang hat Stephan Wittmer die aktuelle Ausstellung in der Galerie Kriens vorbereitet – seine erste als Leiter dieses Kunstraums. Nun müssen diese Räume pandemiebedingt zwar geschlossen bleiben, virtuell aber startet die Ausstellung mit Werken von 31 Künstlerinnen und 29 Künstlern – die meisten aus der Zentralschweiz – heute.

Ein Blickfang im ersten Raum ist gleich mal die Wandmalerei von Davix: Pinkfarbene Kegel lassen weisse Rauten entstehen. Auf dieser Fläche platziert: ein weibliches Porträt, geschaffen von Jana Bruggmann, und ein Readymade von Simon Kindle – welches auf einer alten Volksschultafel das Hertzsprung-Russell-Diagramm mit der Entwicklungsverteilung der Sterne zeigt. Davor in einer Vitrine: getöpferte Waffen von Felix Stöckle, gebettet auf grünes Ostergras. Leben und Tod.

Auf die Farbenpracht im ersten Raum folgen in Raum zwei warme und dunkle Töne. Er habe die Ausstellung gegensätzlich kuratiert, führt Stephan Wittmer aus:

«Mit erzählten Geschichten und mit angepeilten Nachbarschaften.»

Apropos Geschichten: Von Künstlerin Eve Lene fasziniert die grossformatige Skizze einer Frau. Festgehalten auf Packpapier – mit Kohle und Kreide, mit Schuhcreme in Schwarz, Gold und Silber sowie mit Lippenstift und Haarspray. Die Geschichte dazu: Als die Künstlerin zehn Jahre alt war, fertigte sie aus Mangel an Materialien mit denselben Stoffen auf Packpapier ein Porträt – und gewann einen Preis dafür. So beginnen Künstlerkarrieren.

Ein Weltenentwurf und eine Familienaufstellung

Rahel Scheurer wiederum erzählt auf ihrem Werk von einem betagten Paar an einer Bushaltestelle – ausgestattet mit den Masken, die uns nun seit Monaten begleiten. Irene Bisang lässt eine Meerjungfrau einen Handstand machen und Leo Walz bringt eine Fahne aus Packpapier in (k)eine Position. Beeindruckend: der grosse Weltenentwurf in Öl auf Plastik von Neal Schaap – «Dreame», so heisst die Installation. Originell: die «Familienaufstellung» aus Parfümflaschen von Künstler Guy Markowitsch – «Nina, René, Rémy, Guy».

Der Titel der Ausstellung, «K_rien/rein_S», soll gemäss Kurator Stephan Wittmer ein offenes Themenfeld entwerfen und über die Vertauschung der mittleren Buchstabenfolge r-i-e-n aus der umschriebenen Stadt «Kriens» neue Inhalte generieren. «Rien» und «rein».

Fragen stellen und Ausrufezeichen setzen

«Die Leere, das Undefinierte begegnet dem Reinen, Klaren», so Wittmer. Existenzielle Abgründe und hoffnungsvolle Höhenflüge. Die Ausstellung widerspiegele seine herantastende Vorgehensweise, Fragen zu stellen und sie zusammen mit den Kunstschaffenden mit einem Ausrufezeichen zu versehen.

Die Ausstellung «K_rien/rein_S. Ambivalenz und Dringlichkeit» in der Galerie Kriens zeigt 60 Positionen, viele aus der Zentralschweiz. Sie ist online zu entdecken. Vernissage heute, 14 bis 16 Uhr, man kann virtuell teilnehmen. Stephan Wittmer führt mit Jana Bruggmann durch die Räume. www.galerie-kriens.ch