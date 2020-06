Kunst aus Luzern von Christoph Fischer: Träume und Antihelden des Alltags Der Luzerner Künstler Christoph Fischer stellt umfassend im Cartoonmuseum Basel aus. Inspiriert wurde Fischer in Chicago und beim Blick aus seinem Büro am Kreuzstutz Hannes Nüsseler 26.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diesen Frühling ist Christoph Fischers neues Buch «Während ich schlief» erschienen, worin der Luzerner Illustrator und Künstler seine nächtlichen Geschichten aufgezeichnet hat. Die Bilder und weitere Arbeiten befinden sich jetzt im Cartoonmuseum Basel, wo letzte Woche mit coronabedingter Verspätung die Vernissage zur Ausstellung «Der Welt abgeschaut» stattgefunden hat. «Es ist meine erste grosse Ausstellung ausserhalb von Luzern, eine Retrospektive, wie es sie vielleicht nur einmal gibt im Leben», sagt Fischer, der letztes Jahr das Comicstipendium der Deutschschweizer Städte gewonnen hat.

Sonnenanbeter oder Tagträumer? Bild aus der Reihe «Teufelskreisel Kreuzstutz». Bild: Christoph Fischer

In einem abgedunkelten Raum mit schwarzen Wänden und schwarzem Teppich hängen 45 grossformatige Traumbilder, auf denen der Zeichner zum Beispiel von einem Löwen angefallen wird. «Seit ungefähr zehn Jahren muss meine Partnerin morgens früh aus dem Haus», erklärt Fischer, «da wache ich jeweils kurz auf und schlafe wieder ein. Das ist die einfallsreichste Phase.» Fischer skizziert seine Träume und setzt sie später detailgetreu um. Gewisse Abläufe sehe er beinahe in Einzelbildern, anderes bleibe unscharf. «Diese Stimmung versuche ich zu rekonstruieren. Die Bedeutung der Träume interessiert mich wenig, meistens kann ich sie von einer spezifischen Stresssituation herleiten. Die Ästhetik der Träume, die Hülle, die sie sich aussuchen, interessiert mich viel mehr.»

Beobachtungen in Chicago oder in Luzern

Auch im Wachzustand taucht Fischer als Beobachter gerne in andere Welten ab. Die Ausstellung zeigt auch das Ergebnis eines viermonatigen Aufenthaltes in Chicago. Zeichnungen, Porträts und Anekdoten aus dem afroamerikanischen Viertel der Stadt: dösende Kinder auf Sofas, Barbecues in Hinterhöfen. Diese Art von soziologischen Studien treiben den Zeichner an.

Christoph Fischer im Cartoonmuseum: «Der Welt abgeschaut». Bild: Derek Li Wan Po

Zur Inspiration reicht auch schon der Blick aus dem Atelier am Kreuzstutzkreisel in Luzern, das Fischer seit zwanzig Jahren nutzt. «Dabei habe ich Geschichten entdeckt, die so komisch waren, dass ich sie festhalten musste.» Zum Beispiel die wartenden Menschen an der Bushaltestelle. Oder die 80-jährigen Zwillinge, die immer im Gleichschritt laufen.

Ein «typischer Schweizer Büezer» wird zum Modell

Beim Verkehrskreisel vor seinem Atelierfenster hat der Künstler eines Tages Heinz entdeckt – einen ehemaligen Strassenkehrer, der auch nach seiner Pensionierung jeden Tag nach dem Rechten sieht. «Heinz ist ein typischer Schweizer Büezer, der mich mit seiner Einfachheit fasziniert hat», erklärt Fischer, der den Arbeiter im Rahmen eines Quartierentwicklungsprojektes als dreieinhalb Meter hohe Kreiselskulptur «verewigte». Das 1:1-Modell der Skulptur steht jetzt im Museum und steckt wegen Übergrösse zwischen zwei Stockwerken fest: Die Beine befinden sich im einen Raum – Kopf und Oberkörper im Raum darüber.

«Während ich schlief»: Zeichnung von Christoph Fischer, zu sehen in der Ausstellung sowie im Buch.

Ausstellung: «Der Welt abgeschaut». Bis 30. August im Cartoonmuseum Basel.

Buch: «Während ich schlief». Christoph-Merian-Verlag, 192 S.