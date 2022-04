Kunst Das Monster Mensch auf bunter Bühne: Ein imaginäres Labyrinth zwischen Himmel und Hölle Das Kunstmuseum Luzern zeigt zusammen mit Fumetto Comic Festival Luzern das packende schwedische Künstlerduo Nathalie Djurberg & Hans Berg. Susanne Holz Jetzt kommentieren 05.04.2022, 20.45 Uhr

Wie derb war die Kindheit? Das fragen sich Nathalie Djurberg & Hans Berg, hier im sechsminütigen Film «Delights of an Undirected Mind» (2016). Die Stop-Motion-Animation ist mit Musik unterlegt. Bild: PD

Was für eine Welt. Gemacht aus unschuldiger Knetmasse, sind die Figuren, die die kurzen Filme von Nathalie Djurberg & Hans Berg bevölkern, so gar nicht unschuldig. Sie sind getrieben von Gier, von sexueller Lust, von Egoismus oder auch von Rache. Sie sind so verwegen wie verzweifelt und verletzlich. Und sie ziehen definitiv in ihren Bann, so abgründig schön sind sie – in ihrer Verkörperung der dunklen menschlichen Seiten.

Ein zwielichtiges Etablissement – die dunklen Gänge unserer Begierden: «One Need Not Be a House, The Brain Has Corridors» (2018), Stop-Motion-Animation mit Musik, 8.18 Minuten. Bild: PD

Im Film «One Need Not Be a House, The Brain Has Corridors» – eine Anspielung an Emily Dickinsons Gedicht, die bösen Geister bewohnten den eigenen Geist – zündet sich ein selbstherrliches Krokodil im Morgenmantel eine Zigarette an, während ein leicht bekleidetes Ziegenmädchen seine Nähe sucht. Ein Mann in kirchlichem Gewand schwingt derweil einen Weihrauchkessel durch die dunklen Gänge dieses zwielichtigen Etablissements: Segnet er die lüsternen Räume oder räuchert er sie aus?

Eine Dachkammer als Setting für dunkle Kindheit

Unterlegt sind die Stop-Motion-Animationen der schwedischen Künstlerin Nathalie Djurberg mit der vorwärts treibenden Musik von Hans Berg – Bild und Klang zusammen entwickeln einen wahren Sog.

Im Film «Delights of an Undirected Mind» ist eine Dachkammer die Bühne für die dunklen Aspekte der Kindheit. Die Grossmutter ist in Wahrheit ein Wolf, es wird gezankt, Essen wird verschlungen und wieder ausgeschieden – derbe Bilder erinnern an ein Gefühl des Ausgeliefertseins, das typisch für die Kindheit ist.

Figuren aus Knet, bühnenartige Settings und viele, viele Fotos, die zu einem Film zusammengesetzt werden, das Ganze begleitet von Musik – seit Jahren entwickelt das schwedische Künstlerduo Nathalie Djurberg & Hans Berg die Handlung und den Sound seiner Filme parallel.

Die Schöne und die Macho-Krake: «One Last Trip to the Underworld» (2019), Stop-Motion-Animation mit Musik, 3.55 Minuten. Bild: PD

Das Fumetto Comic Festival Luzern präsentiert nun in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern die erste Übersichtsausstellung der international renommierten Künstler Djurberg und Berg in der Schweiz. Und die ist grandios. Sechs Filme zwischen drei und acht Minuten führen durch ein imaginäres Labyrinth zwischen Himmel und Hölle. Als Zuschauer verliert man sich fasziniert in den surrealen Szenerien und alptraumartigen Visionen. Und leider: Auch der Himmel entpuppt sich als Hölle. Weil jede Freude in Egoismus und Gier ihr monströses Ende findet.

Fürsorge und Missbrauch, Gewalt und Liebe

Die komplementären Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen wie Macht und Ohnmacht, Fürsorge und Missbrauch, Gewalt und Liebe, Monstrosität und Verletzlichkeit sind der Dreh- und Angelpunkt der sechs Filme. Nathalie Djurberg & Hans Berg, beide 1978 geboren, finden so fantasievolle wie schonungslose Bilder für Gier, Rache, Unterwerfung, Lust, Sex und Scham. Nathalie Djurberg sagt:

«Alle Filmfiguren sind eine einzige Person, die zwischen verschiedenen emotionalen Stadien oszilliert.»

Ausstellung im Kunstmuseum Luzern: Nathalie Djurberg & Hans Berg, «Delights of an Undirected Mind». In Kooperation mit Fumetto Comic Festival Luzern. Bis zum 19. Juni 2022. www.kunstmuseumluzern.ch

