Kultur «Einblick in das Studio des Künstlers»: Eine Ausstellung mit Kunst, die kein Ende haben soll Die Kali Gallery in Luzern zeigt jüngste Arbeiten des Schweizer Künstlers Rolf Winnewisser. Und das in einer Art Home Story. Susanne Holz Jetzt kommentieren 27.10.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Winnewisser mit der Ausstellung «Stills Of The Floating World» in der Kali Gallery in Luzern: Hier die Serie mit Ölbildern: «Die Auflösung». Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021) Galerist Nicolai Kalinowsky vor dem grossformatigen Werk «Out Of The Past». Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021) Die Skulptur « Bühne» mit dem «Gefäss für Sinn». Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021) «In Falten gelegt». Tusche auf Baumwolle. Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021) Hier die Serie mit Ölbildern: «Die Auflösung». Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021) «Near The Bridge». Öl auf Leinwand. Bild: Roger Grütter (Luzern, 27. Oktober 2021)

«In Falten gelegt», so heisst das grossformatige Werk in Tusche auf Baumwolle von Rolf Winnewisser, das im Aussenraum der Kali Gallery in Luzern zu sehen ist. Darauf zu erahnen: menschliche Körper, der Stoff ist in leichte Falten gelegt. «Out Of The Past» ist wiederum das grossflächige Werk in Acryl auf Baumwolle im Innern der Galerie betitelt: Es vereint viele verschiedene Momente in einer Bildgeschichte. Und wer sucht, der findet. Und mischt womöglich Vergangenes aus dem Leben des Künstlers mit den eigenen Bildern im eigenen Kopf aus der eigenen Vergangenheit.

Dann wäre da noch eine Skulptur auf einer Holzbühne, auf Ton ist eingraviert: «Gefäss für Sinn». Das Gefäss steht auf einem Rollbrett aus Holz, das ist gut, denn so bleibt das Denken im Fluss. Und dann wäre da noch die Serie «Die Auflösung»: viele kleine Ölbilder auf zwei roten Wänden – das Rot der Wände ist so rot wie das im Studio des Künstlers. Galerist Nicolai Kalinowsky erklärt an dieser Stelle:

«Ein Einblick in das Studio des Künstlers. So ist diese Ausstellung konzipiert.»

In «Stills Of The Floating World» gibt der Künstler Rolf Winnewisser Einblicke in seine jüngsten Arbeiten und betritt gleichzeitig nach gut zehn Jahren erstmals wieder eine Galerie mit einer Einzelpräsentation in Luzern. Der Betrachter soll frei «stöbern» und schauen können. So sind etwa die kleinformatigen Ölgemälde wie zufällig an den Wänden angeordnet, mit einer Leerstelle, die durch ein Gemälde ersetzt werden kann. «Die Komposition ist nie vollendet», sagt der Galerist dazu.

Ein Bildforscher und ein Geschichtenerzähler

Ein Bildforscher sei Rolf Winnewisser, so Nicolai Kalinowsky. Und: «In ihrem Zusammenspiel erzählen seine Bilder eine Geschichte.» Doch Rolf Winnewisser, geboren 1949, und einer der prägendsten Künstler seiner Generation in der Schweiz, ist auch bekannt für seine Verknüpfung von Installation, Skulptur, Video und Malerei. «Er beendet auch unser Jahresprogramm, das sich die zeitgenössische Malerei und ihre Überschneidungen zum Thema genommen hat», erklärt der Galerist.

Während seines ganzen bisherigen Lebens habe sich dieser Künstler auf die Forschung konzentriert – rund um die Frage, was ein Bild ausmache.

«Wie komponiere ich ein perfektes Bild? Oder: Wie übermittle ich dem Betrachter Informationen?»

Nicolai Kalinowsky ergänzt: «Rolf Winnewisser ist nicht nur Maler, sondern auch Konzeptkünstler. Er arbeitet mit Text, Mischtechnik, Holz, Ton, Papier, mit Architekturmodellen. Er spielt mit Komposition.»

Rolf Winnewisser, der heute im Aargau lebt und arbeitet, wuchs in Luzern auf. Er besuchte hier die Schule für Gestaltung. Früh erhielt er das Eidgenössische Kunststipendium sowie 1989 den Manor Kunstpreis Luzern. 2006 wurde Rolf Winnewisser für sein komplexes Werk mit dem renommierten Prix Meret Oppenheim geehrt.

«Stills Of The Floating World». Ausstellung mit dem Künstler Rolf Winnewisser in der Kali Gallery in Luzern, Lädelistrasse 4. Die Ausstellung bleibt heute und morgen ausnahmsweise geschlossen. Öffnungszeiten generell: Do/Fr 17-19 Uhr sowie Sa 15-17 Uhr. Am 7. November 2021 um 16 Uhr gibt es eine Lesung von und mit Rolf Winnewisser. Finissage ist am 19. November 2021 um 18 Uhr. www.kaligallery.com