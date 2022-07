Kunst Die schöne Leichtigkeit des Seins: Im Kunstmuseum Luzern gibt es die erste Schweizer David-Hockney-Retrospektive Das Kunstmuseum Luzern wartet mit der ersten Schweizer David-Hockney-Retrospektive auf. Der stets neugierige Lebenskünstler lehrt uns das Schauen neu. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Bilder von Pools, den Hollywood Hills, farbenfrohe Porträts und Stillleben, aber auch Radierungen, die sich auf Poesie und Homosexualität beziehen – den Briten David Hockney, der am 9. Juli 2022 85 wird und der in Los Angeles wie in der Normandie zuhause ist, kann man wohl getrost als einen Künstler und Menschen bezeichnen, der positiv ist, ohne oberflächlich zu sein.

Am Tag seines 85. Geburtstags startet im Kunstmuseum Luzern die erste umfassende David-Hockney-Retrospektive in der Schweiz. Sie startet im ersten Saal des Museums, das bereits mit einer grossen Ausstellung zu William Turner im Sommer 2019 Furore machte, und diese Zusammenarbeit mit der Tate London nun fortsetzen kann, mit folgendem Zitat David Hockneys:

«Sie müssen nur hinschauen, die Welt, in der wir leben, ist atemberaubend schön.»

Natürlich mutet eine solche Aussage im Kontext von Krieg, Pandemie und Armut auch zynisch an. Doch ist gerade David Hockney alles andere als unreflektiert oder zynisch, reich geboren oder vom Leben verwöhnt. 1937 in einfache Verhältnisse in West Yorkshire hineingeboren, lernte Hockney später auch die Not des jungen Künstlers kennen oder die Einsamkeit des Homosexuellen.

«Love life» ist ein Lebensmotto des Briten, der mit seinen Schwerpunkten der Landschafts- und Porträtmalerei die moderne und zeitgenössische Kunst geprägt hat und prägt. Diese Worte schliessen auch den Trost spendenden Brief ab, den Hockney 1986 seinem Freund René Amrein nach Luzern schickt, als dieser den Partner an Aids verliert. Der Brief ist Teil der Ausstellung «David Hockney. Moving Focus», die einen umfassenden Blick auf einen Lebenskünstler und stets neugierigen Menschen wirft.

Was für ein Mensch ist David Hockney?

Ko-Kuratorin Helen Little von der Tate London beschreibt ihn als Persönlichkeit, die im Jetzt lebt und grosse Freude daran hat, die Welt zu betrachten und die Kunst, die aus dieser Betrachtung entsteht, der Welt zu zeigen. «David Hockney ist eine unglaublich grosszügige und neugierige Person. Liebe das Leben, das ist seine Philosophie. Er ist sehr witzig, liebt die einfachen Dinge und freut sich am einfachen und guten Leben.»

Wieso lohnt es sich, diese Ausstellung anzuschauen?

Weil sie nicht nur die erste umfassende David-Hockney-Retrospektive in der Schweiz ist, sondern beim Schauen auch das Schauen lehrt. Oder wie Ko-Kuratorin und Direktorin des Luzerner Kunstmuseums, Fanni Fetzer, es sagt: «Movind Focus, die Perspektive ändern. Dieses Motto gilt für David Hockney persönlich wie auch für diese Ausstellung.

Während der Pandemie veröffentlichte Hockney das Buch ‹Spring cannot be cancelled›, man kann den Frühling nicht abschaffen. Es lohnt sich also stets, den Fokus auch mal zu ändern. Auch lehrt Hockney, Bildkompetenz zu entwickeln, das Spiel mit der Perspektive wahrzunehmen.»

Was hat es mit David Hockneys Faszination für die Perspektive auf sich?

Die Multiperspektive ist David Hockney in den Achtzigern bereits von seinem grossen Idol Pablo Picasso bekannt. Er interessiert sich für räumliche Darstellung und entdeckt chinesische Rollbilder, die Perspektiven kombinieren. Der erste Raum der Ausstellung befasst sich mit Hockneys perspektivischem Spiel. So ist das Bild «Hotel Acatlan: Second Day» (1984/85) zu sehen, für dessen Skizzen der Künstler verschiedene Positionen einnahm und diese Ansichten zu einem einzigen Bild verdichtete.

Warum entfernte das Kunstmuseum Luzern eine Wand für die Ausstellung?

Weil die Ausstellung in einem Raum zwei monumentale Landschaftsgemälde von David Hockney sich gegenüberstellt, eines davon ist das grösste Gemälde Hockneys, das über zwölf Meter messende «Bigger Trees near Warter (2007)».

Wie wurde David Hockney berühmt?

1964 zieht David Hockney nach Los Angeles. Er malt Liebhaber am Pool, moderne Villen, stilisiertes Wasser. Das ist der Beginn einer grossen Karriere, die sich mit den Doppelporträts und Landschaftsmalereien fortsetzt. Und die sich bis heute erneuert - zuletzt mit seinen i-Pad-Zeichnungen, welche die Ausstellung im Kunstmuseum Luzern ebenfalls zeigt.

«David Hockney. Moving Focus», Kunstmuseum Luzern, 9. Juli bis 30. Oktober 2022. Infos unter www.kunstmuseumluzern.ch. Eine digitale Tour ist zu sehen unter www.hockney2022.ch

