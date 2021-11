Die Welt inmitten von Bäumen - eine Ausstellung von Tino Roellin

Kunst Die Welt inmitten von Bäumen - eine Ausstellung des Luzerners Tino Roellin Der Künstler Tino Roellin entführt den Betrachter in der Kornschütte Luzern in den Wald. Das ist sehr sehenswert. Susanne Holz Jetzt kommentieren 04.11.2021, 16.10 Uhr

Der Luzerner Künstler und Grafiker Tino Roellin in seiner Ausstellung in der Kornschütte Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. November 2021)

Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen? Manchmal ist es auch umgekehrt: Betrachtet man die gemalten Baumlandschaften Tino Roellins, kommt man der Welt des Waldes sehr nah. Rund zehn Jahre nach seiner letzten Ausstellung, die Bergbilder zeigte, präsentiert der Luzerner Grafiker und Maler Tino Roellin seine neuesten Werke unter dem Titel «Vor lauter Bäumen» in der Kornschütte Luzern. Auf 19 Ölbildern wird der Wald zum Hauptdarsteller. Die Bilder fokussieren einerseits aufs Detail und sind nahe an der Realität, andererseits findet eine bewusste Überhöhung statt, was Licht und Atmosphäre betrifft.

Was fasziniert den Künstler, der früher Berge malte, am Wald? Tino Roellin sagt: «Das Eintauchen in eine andere Welt.» Und fügt an:

«Jeder Waldteil ist anders. Jeder Waldteil hat sein eigenes Gesicht.»

Der Reichtum des Waldes an Farben, Formen und Dramatik schaffe ihm als Künstler ein Universum für sich.

Der Wald, der erdet und die Fantasie anregt

Seien es Mondviolen vor modrigem Unterholz in der Salzaklamm in Österreich, sei es ein Hauch von Schnee auf dem Herbstlaub im Luzerner Bireggwald oder sei es die Luzerner Wolfsschlucht mit ihrer üppigen Vegetation, die einem Regenwald gleiche. All das inspiriert den Künstler ebenso wie unscheinbare Pflanzen am Wegrand es tun: Hexenkraut, Teufelskralle oder Waldmeister haben ihren festen Platz auf der Bühne von Tino Roellins Bildern. Menschenmengen mag dieser Künstler nicht so sehr, dafür umso mehr die Natur. In Littau am Waldrand aufgewachsen, zog es ihn schon als Kind zusammen mit dem Vater in die Wolfsschlucht. Der Wald erde einen, so Tino Roellin.

«Und die Fantasie öffnet sich im Wald.»

Doch auch die Berge dürfen eine Rolle spielen in dieser Ausstellung: So stammen fünf Gemälde aus Roellins Bergserie «Hoch hinaus». Zudem widmet sich der Künstler auf seinen Linolschnitten Wald- wie Bergmotiven. Und unabhängig vom Motiv ist dem Luzerner der reine Moment der Malerei ebenso wichtig wie die technisch genaue Ausführung. Der Maler, Grafiker, Illustrator und Designer wurde 1971 in Luzern geboren. Seine Ausbildung zum Grafiker absolvierte Tino Roellin an der Schule für Gestaltung in Luzern (heute Hochschule Luzern Design & Kunst). Seit 1992 arbeitet der Luzerner als Maler sowie als selbstständiger Grafiker, Designer und Illustrator. Sein malerisches Werk zeigte Tino Roellin bisher in Ausstellungen in Zug und Luzern.

1996 erhielt Tino Roellin den Werkbeitrag für angewandte Kunst von Stadt und Kanton Luzern. Gestalterisch und illustrativ war Tino Roellin wiederholt auch am «Fumetto – Internationales Comix-Festival Luzern» präsent. Als Grafiker arbeitet Tino Roellin unter anderem für die Stadt Luzern, die Film Commission Lucerne & Central Switzerland, die Film Commission Switzerland oder die Gemeinnützige Gesellschaft Stadt Luzern.

Hinweis: Ausstellung am Kornmarkt 3: Vernissage am Donnerstag, 4. November, von 18 bis 20 Uhr. Finissage am 21. November 2021 um 14 Uhr.

Geöffnet Montag bis Freitag, von 10-18 Uhr. Sa/So von 10-16 Uhr.

Weitere Infos auf www.tinoroellin.ch/malerei