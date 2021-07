Kunst Garten für alle: Das Kunstmuseum Luzern zeigt von Sommer bis Herbst viel Grün Das Kunstmuseum Luzern verbindet in «I Like a Bigger Garden» zwei zeitgenössische Positionen mit Josephine Trollers (1908-2004) Werk. Susanne Holz 09.07.2021, 18.00 Uhr

Werke von Josephine Troller. Alle Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021) Werk von Ben Sledsens. Werk von Ben Sledsens. Werke von Ben Sledsens. Werk von Ben Sledsens. Charlotte Herzig vor ihrem Werk. Werk von Charlotte Herzig. Charlotte Herzig vor ihrem Werk.

Nach beziehungsweise zwischen all den Mühen und Wehen der Pandemie und nun auch noch des wochenlangen Regenwetters scheint diese Ausstellung im Kunstmuseum Luzern wie gerufen zu kommen: «I Like a Bigger Garden» – mit farbprächtigen Malereien dreier Kunstschaffender, bei denen Mensch, Blume und Tier tragende Rollen spielen.

Porträts sind Thema nicht nur bei Josephine Troller, sondern auch – wie hier – beim Belgier Ben Sledsens. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Doch ganz so einfach ist es nicht: Tatsächlich sind hier Blumen, Bäume, Gärten zu sehen. Doch möchte diese Ausstellung auch noch den grösseren Garten im übertragenen Sinne pflegen. Indem sie nämlich das Werk der Luzerner Künstlerin Josephine Troller (1908 bis 2004) mit zwei zeitgenössischen Positionen kombiniert – dem 1991 geborenen Belgier Ben Sledsens und der 1983 geborenen Westschweizerin Charlotte Herzig.

Raubkatzen und feminine Schönheit

Malt Ben Sledsens märchenhafte und detailreiche Szenerien mit Raubkatzen und femininer Schönheit, so gestaltet Charlotte Herzig ihre Leinwände aufwendig mit Hilfe transparenter Farbschichten zu Kompositionen, die an Landschaften und Pflanzen nur mehr erinnern. Im Zusammenspiel mit diesen zwei jüngeren Positionen entfaltet das in Luzern aus Vorjahren schon bekannte Werk von Josephine Troller eine noch eigenwilligere Kraft und noch mehr persönlichen Übermut, als ihm sowieso schon zu eigen ist.

Die Autodidaktin Josephine Troller arbeitete ab 1945 mit Bleistift, Gouache- und Aquarellfarben. Zunächst abstrakt, später figurativ, entwickelte Troller eine ganz eigene Formensprache, geprägt von Motiven wie Gärten, Vögeln oder auch Porträts und Selbstporträts. Dabei ist der Einfluss der surrealistischen Malerei ihres Mentors Max von Moos stets unverkennbar. Kuratorin und Museumsleiterin Fanni Fetzer sagt:

«Diese Künstlerin schöpfte aus ihrem Inneren, vorbewusst, unbewusst.»

Für Fanni Fetzer soll «I Like a Bigger Garden» eine Sommerausstellung sein, schön, aber keinesfalls banal. Die Malereien sollen unsere «Sehnsucht nach dem Schönen» spiegeln, aber auch Begriffe wie Ästhetik und Naivität hinterfragen. Kunst als «Raum für alle», in dem individuelle Prägungen zugunsten gleicher Augenhöhe aller abgelegt werden – dieses Ziel hat das Kunstmuseum Luzern unter Fanni Fetzer wieder einmal erreicht, so geistreich wie schön.

I Like a Bigger Garden. Charlotte Herzig, Ben Sledsens, Josephine Troller. 10. Juli bis 17. Oktober 2021 im Kunstmuseum Luzern. Katalogvernissage am 8. September um 18 Uhr mit der Künstlerin Charlotte Herzig und der Kuratorin Fanni Fetzer. www.kunstmuseumluzern.ch