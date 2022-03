Kunst Ein Tisch auf Stelzen ändert vieles –Ausstellung von Simone Rüssli in der Kornschütte Simone Rüssli füllt den Raum der Kornschütte Luzern mit einer Installation. Den Betrachtern steht die Lesart frei. Susanne Holz Jetzt kommentieren 07.03.2022, 18.03 Uhr

«In den Brunnen schauen», Performancefotografie. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. März 2022)

Wer mal ausbrechen will aus dem Alltagsstress und diesem Hamsterrad der Gedanken, was noch alles zu tun ist und wäre, der kann sich dieser Tage in die Kornschütte Luzern begeben. Dort wartet die installative Ausstellung von Simone Rüssli auf den Besucher und die Besucherin. Und natürlich wird auch hier das Geschlecht keine Rolle spielen beim sich Gedanken machen zu den Fotografien, Videos und Objekten der 1961 in Luzern geborenen Künstlerin, die heute in der Schweiz und in Spanien lebt.

Simone Rüssli liebt den Raum der Kornschütte, über ein paar Jahrzehnte verteilt ist es ihre dritte Ausstellung hier zwischen alten Säulen und auf steinernem Boden. Mit Blick auf Luzern und die Reuss, ein zeitloser Blick. Zeit ist ein wichtiger Begriff für die Künstlerin, die möchte, dass man sich genau diese nimmt beim Betrachten ihrer Videos und Objekte.

«Weiche Wand» - dieses Objekt ist aus den Wolldecken gemacht, die die Künstlerin (links) für ihre Performances verwendet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. März 2022)

Wie die Zeilen eines Gedichts

Die einzelnen Teile ihrer Installation sind für Rüssli wie die Zeilen eines Gedichts. «Der Betrachter soll sich davon inspirieren lassen», so die Künstlerin. Ihre Videos zeigen Sehnsuchtsmomente wie soziale Gegebenheiten. Doch immer sollen sie Möglichkeit zur Kontemplation sein und nie soll es nur eine Lesart geben. «Ich empfinde mich als Resonanzkörper in unserer Gesellschaft», erklärt Simone Rüssli.

«Und ich möchte mit meiner Kunst aus dem Stress rausholen – mich selber und andere.»

Die Eckpfeiler heissen: Zeit, Kontemplation, Verlangsamung. Sehr gut eignen sich hierfür die Videos, die mit Wasser, Knöpfen oder Fisch spielen.

«Konstellation über drei Tische», Installation aus drei Tischen und mit Objekten aus Plastillin und Gips. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. März 2022)

«Der Fall Knöpfe», so nennt sich das 25-minütige Video, auf welchem die Künstlerin Knöpfe auf einem leeren Tisch auslegt. Immer wieder anders. «Ich mag es, unbedeutenden Sachen einen Wert zu geben.» Und beim Schauen merkt auch der Betrachter: Stets endet man bei einer gewissen Ordnung, ob man sie will oder nicht. Im Video «Plateau Prestige» ordnen andere – und zwar die Küchenchefs einer Brasserie in Paris: sie kreieren Platten mit Meeresfrüchten. Rund 15 Minuten dauert der Videoloop «Umgiessen». Wasser wird von Krug zu Krug umgeschüttet, fliesst über. Wie viel Wasser passt in welchen Krug? So einfach das Geschehen in diesem Video, so grundlegend sind die Fragen, die man sich nach einer Weile stellt: nach Überfluss und Nachhaltigkeit, nach der Verteilung von Macht.

Die eigene Kindheit blitzt auf, blickt man auf das Objekt «Erweiterte Realität». Der Tisch «auf Stelzen» liest sich auf viele Arten – vom unerreichbaren Allgemeingut bis hin zur Ironisierung eines Modebegriffs.

Zeit zum Schauen und zum Nachdenken. Die Künstlerin Simone Rüssli (links) in ihrer Ausstellung in der Kornschütte Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. März 2022)

Hinweis: Ausstellung Simone Rüssli in der Kornschütte Luzern: «Provisorische Quellen». Fotografie, Video, Objekt. Bis 20. März 2022. Kornmarkt 3, Luzern. Geöffnet Mo-Fr 10-18 Uhr sowie Sa/So 10-16 Uhr. Gespräche mit der Künstlerin: 12. und 19. März 2022, je um 11 Uhr.

