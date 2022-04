Kunst Erotik, die nur den Figuren selbst gehört: Sinnliche Ausstellung in Meggen Im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen beschäftigen sich Pat Treyer und Kathrin Affentranger mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Körpers. Die eine malt frech und direkt, die andere zeichnet abstrakt. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.00 Uhr

Die Künstlerin Pat Treyer und ihr «Woman Circle» im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022) Pat Treyer und ihr «Woman Circle» im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022) Pat Treyer und ihr «Woman Circle» im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022) Pat Treyer: «Esel mit Haus» (Acryl auf Leinwand, 140 x 200 cm). Ein Esel mit Herzmund und einem Haus als Last auf dem Rücken. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022) Abstrakte Zeichnung von Kathrin Affentranger aus der Serie «Love Stories»: «Don`t panic». Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022) Abstrakte Zeichnung von Kathrin Affentranger. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022)

Diese Frauen sind so selbstbewusst wie bunt. Im ersten Stock des Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen ist derzeit der «Woman Circle» der Luzerner Künstlerin Pat Treyer zu sehen. Man steht in der Mitte des Raums und blickt auf die mit kräftigem Farbauftrag auf ihre Leinwände gemalten Frauen rundum. Ist man nun selbst der Voyeur oder sind es die Frauen auf den Bildern?

Diese weiblichen Figuren sind nackt, doch fern jeglicher kommerzieller Erotik. Ihre Hände haben sie meist zwischen den Beinen, recht unbekümmert hocken sie da und sind einfach Frau. Oder wie es Kunstexpertin Susann Wintsch so schön formuliert:

«Die Erotik dieser Figuren gehört nur ihnen selbst. Denn letztlich sehen wir von ­ihnen nichts als Linien, Buch­staben und Farbspuren.»

Was die Buchstaben betrifft: Pat Treyer verwendet ein schnell ­gemaltes W als wiederkehrenden Code für weibliche Brüste.

Ein zartes Lächeln im Punkt-Punkt-Strich-Gesicht

Die Ausstellung «In Verkör­perung» bringt auf drei Stockwerken zwei Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen zusammen, die sich beide mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Körpers auseinandersetzen. Pat Treyer, 1956 in ­Luzern geboren und 2020 mit dem Werkbeitrag des Kantons Luzern gewürdigt, macht dies sehr direkt.

Die Künstlerin Pat Treyer inmitten ihres «Woman Circle» im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022)

Ihre Frauenfiguren sind schnell und kräftig auf die Leinwand gemalt, sie wirken unmittelbar und frech auf den Betrachter. «Frau auf Kiste», so der Bildtitel: Ein weibliches Wesen hockt auf einer schwarzen Kiste, die Beine weit gespreizt, ein zartes Lächeln im Punkt-Punkt-Strich-Gesicht. Hinter ihr ragt ein Haus auf, das auch ein Penis sein könnte. Die Künstlerin Pat Treyer sagt: «Jeder hat einen weiblichen und einen männlichen Pol. Beide sind wichtig und sollen gleichwertig sein.»

Im Gegensatz zu Treyer zeichnet die 1987 in Flühli/­Sörenberg geborene Kathrin Affentranger abstrakt. Ihre Arbeiten fokussieren auf Linien und Leerformen. Die Titel der Werke machen neugierig: «Don't panic» ist ein Werk aus der Serie «Love Stories» betitelt. Die Ambivalenzen der Liebe bringt Affentranger hier so genau wie abstrakt auf Papier. Man muss nur lange genug schauen, um die Aussage lesen zu können.

Werk von Kathrin Affentranger im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022)

«Diskriminierung thematisieren»

Katrin Sperry (35) ist seit September 2021 die neue Kuratorin im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen.

Katrin Sperry ist die neue Kuratorin bei Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen. Bild: Nadia Schärli (Meggen, 6. April 2022)

Katrin Sperry, Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt in Bern. Was hat Sie als Kuratorin in den Kanton Luzern geführt?

Katrin Sperry: Die Stelle bei Benzeholz war ausgeschrieben. Und ich bin fasziniert von Orten wie diesen, die keine offensichtlichen Kunsträume sind, eine ­Geschichte haben und eine aussergewöhnliche Architektur.

Sie haben in Bern studiert?

Geboren bin ich in Sankt Gallen, in Bern machte ich meinen ­interdisziplinären Master in World Arts und Gender Studies. Als Kuratorin und Autorin habe ich einen recht freien Arbeitsalltag, was ich sehr schätze. Kunst stellt für mich eine Chance zur Horizonterweiterung dar, eine Chance zur Diskussion, aber auch eine sinnliche Freude.

Wird Ihr Interesse an Genderfragen in Ihre Arbeit einfliessen?

Ja, mit Sicherheit. Über Macht, ihren Missbrauch und über Diskriminierung nachzudenken, halte ich für sehr wichtig.

«In Verkörperung». Ausstellung mit Pat Treyer und Kathrin Affentranger im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen. Bis 1. Mai 2022. Offen: Do/Sa/So, 14–18 Uhr. www.benzeholz.ch

