Kunst Erste Einzelausstellung von David Weishaar im deutschsprachigen Raum: Mehr Blumen und weniger Zäune «Eine Rose ohne ein Warum». Die Kali Gallery in Luzern zeigt den jungen Westschweizer Künstler David Weishaar. Susanne Holz 25.04.2022, 11.30 Uhr

Rauminstallation von David Weishaar, rechts zu sehen das Werk «Frozen Warnings» (Öl und Acryl). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. April 2022)

«Frozen Warning» nennt sich das Bild, gefrorene Warnung. Weil Ostern erst gerade vorbei ist, meint man als Betrachter mit katholischem Hintergrund darauf einen leidenden Jesus zu sehen – das Gesicht der männlichen Figur mit Bart und markanter Nase, der nackte Oberkörper, die bedeckten Lenden und auch die Dornen der drei weissen Rosen, die den jungen Mann umgrenzen, das alles erinnert einen an die Bildsprache der katholischen Kirche, mit der man gross geworden ist.

Ob auch der Westschweizer Künstler David Weishaar, geboren 1987 in Frankreich, in der von ihm in eisigen Blautönen geschaffenen Figur einen Jesus sieht, weiss man nicht. Ganz abwegig ist es nicht, denn der Mann auf dem Bild scheint zu leiden, an einen Zaun gelehnt, fällt sein Blick demütig nach unten. Und der Zaun? Ist er Schutz oder grenzt er ein?

Ausstellung mit David Weishaar in der Kali Gallery. Hier das Werk: «You Keep Follow Close» (Öl und Acryl). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. April 2022)

Galerist Nicolai Kalinowsky und Kuratorin Marketa Jachimova haben das Symbol des Zauns in ihrer Kuration aufgegriffen und zusammen mit dem Künstler aus Lausanne eine eindrückliche Rauminstallation mit Maschendrahtzaun und Gemälden entwickelt. David Weishaar ist ein Vertreter der LGBTQ-Szene, Einengendes und Abgrenzendes dürfte ein wichtiges Thema für ihn sein.

Die Rose ist ohne Warum: der Wunsch nach Toleranz

«Der Zaun ist ein starkes Symbol», sagt Nicolai Kalinowsky, «so wie auch die Rose.» Ja, genau, die Rose. Der Titel der Ausstellung «The Rose is without ‹Why›» bezieht sich auf die Verse des deutschen Barockdichters Angelus Silesius (1624-1677):

«Die Rose ist ohne Warum. / Sie blühet, weil sie blühet. / Sie achtet nicht ihrer selbst, / fragt nicht, ob man sie siehet.»

David Weishaar in seiner Ausstellung Bild: Marco Vogel/Vogeleye

«Ohne Warum.» Findet hier der Wunsch nach mehr Selbstverständlichkeit einen ästhetischen Ausdruck? David Weishaar, ein figurativer Maler, der sich auf das Medium der Ölmalerei konzentriert, stellt in seinen Gemälden in erster Linie seine Freunde dar.

«Meine Arbeit zeigt ein reales Geschehen mit realen Menschen in einer realen Zeit.»

Seine Werke erzählen von emotionalen Begegnungen, von gemeinsamen Erlebnissen, und sie sind Bezeugungen. Mit Malerei Geschichten zu erzählen, ist David Weishaar wichtig. Auch stellt er Körper, Geschlecht und Erzählung von Minderheiten in den Mittelpunkt seiner Arbeit.

Ausstellung mit David Weishaar in der Kali Gallery. Hier das Werk: «Morning Glories» (Öl und Acryl). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. April 2022)

Der 34-Jährige verwendet Farben subtil und sparsam. Seine Figuren scheinen unter dem Schleier der Dunkelheit zum Leben zu erwachen. Im Halbdunkel gewinnen ihre Formen und weitere Details nach und nach an Deutlichkeit. Laut Nicolai Kalinowsky bevorzugt David Weishaar seit einem sechsmonatigen Atelieraufenthalt in Berlin dunklere Farben.

Ausstellung mit David Weishaar in der Kali Gallery. Hier das Werk: «Dystopic Queers» (Öl und Acryl). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. April 2022)

«The Rose is without ‹Why›» ist die erste Einzelausstellung von David Weishaar im deutschsprachigen Raum. Die raumspezifische Installation ist eine eigens hierfür produzierte Werkreihe, die Blumen, Nachtszenen mit jungen Männern in fiktiver Umgebung, die schlafen oder meditieren, zeigt. Der Künstler beleuchtet Szenen aus seinem Privatleben und spiegelt zugleich Geschlechterwandel und kulturelle Übergänge in technowissenschaftlicher Zeit.

Hinweis: Ausstellung mit dem Lausanner Künstler David Weishaar: «The Rose is without ‹Why›». Kali Gallery, Lädelistrasse 4 in Luzern. Bis 14. Mai 2022. Geöffnet Freitag, 17 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung. www.kaligallery.com