Kunst «Ich habe mich nie Künstlerin genannt»: Diese Frau experimentiert gerne mit Gold, Silber und Kupfer Die Luzerner Bildhauerin Anna Maria Kupper bietet in einer Werkschau Einblick in ihr Schaffen. Aber auch in das kreative Schaffen an sich. Susanne Holz 02.03.2021, 05.00 Uhr

Es ist eine Rückschau auf ein künstlerisches Werk. Und eine Herzensangelegenheit. Inmitten des pandemiebedingten Shutdowns empfängt einen die Bildhauerin Anna Maria Kupper in ihrem Luzerner Atelier. Der Anlass ist ein Schuber mit 14 Journalen, die von Leben und Kunst der heute 74-Jährigen erzählen.

Anna Maria Kupper und ihr Werk: eine Rückschau in Buchform. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. Februar 2021)

Im September 2020 hätte die Buchvernissage in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) stattfinden sollen – Corona funkte dazwischen. Im Atelier blickt Anna Maria Kupper nun auf diesen Schuber:

«Es ist ein Journal meines Lebens. Und eine Art schöpferischer Abschluss.»

Sie habe das Gefühl gehabt, es sei Zeit für eine Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme, die im Coronajahr 2020 vielleicht auch wieder zu neuer Inspiration führte: An den Wänden des Ateliers finden sich aktuelle Bilder der Künstlerin, die gerne mit Metall experimentiert, sei es Gold, Silber, Kupfer. Zur Freude über das eigene Werk gesellt sich bei Anna Maria Kupper – wie es wohl bei vielen kreativen Menschen der Fall ist – auch stets der Zweifel.

«Ich habe mich nie Künstlerin genannt», erklärt die 74-Jährige. «Ich wusste nie, ob ich das bin.»

Wann ist ein Künstler ein Künstler? Eine anmassende Frage. Blättert man durch die 14 Journale mit Anna Maria Kuppers Werk, wird jedenfalls klar, wie vielfältig Kunst sein kann, von der Skulptur bis zur Zeichnung, und wie tief und einfach zugleich sich das Schaffen gestalten kann. Es ist faszinierend: Die Luzernerin legt eine sorgfältige Dokumentation ihres Werks seit 1970 vor – da war sie gerade mal 23 Jahre alt.

Ein Ausbruch in die Kunst

Dokumentiert sind Fotografien, Zeichnungen, Skizzen. Aber auch Beiträge an internationalen Bildhauersymposien und Werke verschiedenster Phasen zwischen 1970 und 2016. So wandelte sich das Werk von Bildhauerarbeiten in Gips, Eisenblech, Stein später zu geometrisierten Tafelbildern auf Holz, vergoldet und farbig gefasst. Eine schöne Anerkennung für die Künstlerin besteht in diversen Textbeiträgen verschiedener Autoren, die das Schaffen von Anna Maria Kupper aus ihrem je eigenen Blickwinkel betrachten und beschreiben.

In Journal 12 sind Zeichnungen von 1999/2000 das Thema. Kunstkritiker Urs Bugmann schreibt zu diesen:

«Es ist die Reduktion auf wesentliche Elemente: die Linie, die einfache, unprätentiöse Form, den Rhythmus, Repetition und Differenz.»

Und weiter: Am Ende stehe über dieser Serie von Zeichnungen «der Gedanke, der in der Reduktion die existenzielle Erfahrung fasst, dass in jedem Allgemeinen das Individuelle enthalten ist, dass alles Gleichförmige in sich die Möglichkeit zu Abweichung und Ausbruch birgt».

Ausgebrochen ist Anna Maria Kupper einst in die Kunst. Geboren am 2. Februar 1947 in Rothenburg, Luzern, besucht sie von 1963 bis 1967 die Kunstgewerbeschulen in Zürich und Luzern. Es folgt ein Aufenthalt in Paris und ein Auslandsstipendium an der Freien Akademie Den Haag. «Die Niederlande haben mich befreit», sagt Kupper heute über diese Zeit. Eine grosse Wirkung hat auf sie auch die Teilnahme an einem Holzbildhauersymposium 1970 in Slowenien und einem Steinbildhauersymposium 1971 im Burgenland in Österreich.

Im Burgenland schuf die damals 24-Jährige eine grosse Skulptur aus Sandkalkstein, die dort bis heute in St.Margarethen eindrucksvoll in der Landschaft steht: «Die Welle», so heisst sie, und ist das zentrale Thema in Journal 1. Schlussendlich hat auch die Geschichte dieser Skulptur dazu geführt, dass Anna Maria Kupper sich zu einer umfassenden Werkausgabe entschied. Sie erzählt davon im ersten Journal: Wie sie 2015 ihren Namen im Internet googelte und auf ein Foto ihrer Skulptur stiess, eine Lesung hatte vor der Skulptur stattgefunden, organisiert von Beatrice Simonsen von «Kunst und Literatur Wien». In der Lesung machte sich Karin Seidner, Schriftstellerin und Performancekünstlerin, Gedanken zu der Skulptur, die eine junge Schweizer Bildhauerin 1971 geschaffen hat. Heute sind die drei Frauen befreundet.

Zwei Kinder und ein Atelier

Viel ist noch passiert im Leben von Anna Maria Kupper zwischen 1971 und heute: 1977 und 1978 führt sie ein Studienaufenthalt nach Italien – zusammen mit Heinz Wirz. Die beiden heiraten und gründen eine Familie: 1979 kommt Tochter Antonia auf die Welt, 1981 Sohn Linus.

Seit 1982 verfügt Anna Maria Kupper über ein Atelier in Luzern. Ausstellen kann sie im In- wie Ausland. 1999 gründet sie zusammen mit Ehemann und Architekt Heinz Wirz den Quart Verlag Luzern für Architektur und Kunst. Zu dessen 20-jährigem Jubiläum 2019 die Werkausgabe der Bildhauerin Anna Maria Kupper in Form des Schubers mit 14 Journalen erscheint.

Der Schuber mit allen 14 Bänden ist über www.quart.ch erhältlich. Einzelne Bände sind über books@quart.ch oder telefonisch bestellbar unter 041/420 20 82. 14 Bände im Schuber ISBN 978-3-03761-218-7. CHF 170.- Einzelband CHF 28.- Zu lesen sind die Journale auch in der ZHB Luzern.