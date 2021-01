Kultur «Kunst ist eine Orientierungsinstanz»: In der Zentralschweiz ist ein neues kulturelles Netzwerk entstanden Ein Zusammenschluss von mehr als zwei Dutzend Kulturschaffenden möchte Kunst vermitteln und Kunstschaffende fördern. Und das schweizweit. Susanne Holz 13.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Fischer und Brigitt Bürgi möchten «die Zukunft kuratieren».





Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2021)

«Kunst muss auf die Welt kommen», findet Peter Fischer, ehemals Direktor des Kunstmuseums Luzern. Das muss Kunst zwar immer und immer wieder, sich neu erfinden und wirken, doch vielleicht muss sie das in ganz besonderem Mass, seit die Pandemie und Covid-19 unser Leben bestimmen.

Am 16. März 2020, dem ersten Tag des Lockdowns in der Schweiz, war Peter Fischer und Brigitt Bürgi – beruflich wie privat seit vielen Jahren ein Paar – bereits klar: Man muss sich um die Zukunft der Kunst sorgen. Man muss etwas tun, einen Prozess in Gang setzen, auch über die Zeit der Pandemie hinaus. Der Kurator und die Künstlerin hatten nur einen Tag später Andreas Weber mit im Boot, Künstler und Webdeveloper. Und so war das kulturelle Wirknetz «die zukunft kuratieren» geboren.

Von Pro Helvetia gab es eine Anschubhilfe und mit Visarte Schweiz kam früh ein Kontakt zu Stande. Der Visarte Corona Call, bei dem über 600 Kunstschaffende online Werke einreichten, stellte die erste Kooperation der zwei Organisationen dar.

«Wir möchten mit unserem Wirknetz Kunst zu Sichtbarkeit und Wirksamkeit verhelfen.»

So formuliert Peter Fischer das Ziel der neuen Initiative. «die Zukunft kuratieren» verstehe sich als eine Kulturinitiative an der Schnittstelle von Kunstproduktion und Vermittlung. Zuständig für den Brückenschlag zwischen bildender Kunst und Öffentlichkeit. Mit Wurzeln in der Zentralschweiz und einem Aktionsradius, den man gezielt auf die ganze Schweiz ausweite. So soll denn auch die in Zusammenarbeit mit «die zukunft kuratieren» realisierte Performance «Angstkörper in Gelb» schweizweit stattfinden.

Neue Strategien und Arbeitsfelder

«Kunst ist eine Orientierungsinstanz», sagt Peter Fischer. «Sie setzt sich mit dem Leben auseinander.» Kunstschaffende müssten aktuell neue Strategien entwickeln und Arbeitsfelder auftun. Hier unterstütze man. Zum Vorstand des Wirknetzes gehört neu auch Jasmin Glaab, Künstlerin und Kunstvermittlerin. Rund 50 Mitglieder zählt der Verein inzwischen, doch das soll erst der Anfang sein.

Mehr Informationen: www.diezukunftkuratieren.ch