Das Tanzfestival «Steps» startet in veränderter Form mit zwei Produktionen am Luzerner Theater und im Südpol Highlights einer Tänzerkarriere: Mit «Faded» von Tänzerchoreograf Ioannis Mandafounis fällt der Startschuss zum schweizweiten Migros-Kulturprozent-Festival. Edith Arnold 14.10.2020, 17.48 Uhr

Auftakt zu «Steps» im Luzerner Theater: Tänzerchoreograf Ioannis Mandafounis mit «Faded». Bild: Elina Giounanli/PD

Highlights einer Tänzerkarriere

Steps hätte am 23. April im Luzerner Theater starten sollen. Bis 16. Mai wären dann zwölf Compagnien auf 38 Bühnen in der Schweiz aufgetreten. Dann musste das biennale Tanzfestival abgesagt werden. Doch das damalige Versprechen wird eingelöst. Das Migros-Kulturprozent, aus dem Steps finanziert wird, bleibt «in dieser schwierigen Zeit seiner Verpflichtung gegenüber dem Schweizer Tanzschaffen treu» und schickt vier Co-Produktionen aus dem Ursprungsprogramm auf Tournee.

Premiere ist am Samstag in Luzern: Ioannis Mandafounis macht in seiner Choreografie «Faded» die eigene Verblassung respektive Wandelbarkeit zum Thema. Der 39-jährige Tänzer führt neun Ballett-Highlights seiner Karriere nochmals auf. 2015 wurde der in Athen geborene Genfer mit dem Schweizer Tanzpreis als «herausragender Tänzer» ausgezeichnet. Was folgt auf die mit dem eigenen Körper hingelegten Bühnenerfolge?

«Was passiert mit der eigenen Identität, wenn man am Ende seiner Karriere als Tänzer angelangt ist?»

«Identität» wäre/ist das Thema von Steps 2020. Das passt gut in die heutige Zeit. Je unkontrollierbarer die Aussenwelt ist, desto mehr wird sicherheitshalber die eigene Identität gestärkt.

Steps-Produktion von Tanz Luzerner Theater

Die zweite Co-Produktion, der Triple-Bill-Abend fürs Tanz-Luzerner-Theater-Ensemble, ist auf den 28. Oktober angesetzt. «I am who I am who I am» darf man wörtlich nehmen. Drei starke Choreografinnen zeigen Uraufführungen: Ella Rothschild aus Israel, Caroline Finn aus Grossbritannien, und Jasmine Morand aus der Schweiz.

Letztere ist mehrfache Preisträgerin des Migros-Kulturprozent-Förderpreises für junge Kunststudierende. Sie tanzte beim Ballett Zürich sowie beim Ballet National de Nancy et Lorraine. 2008 gründete die Romande die Compagnie Prototype Status. Das Stück in Luzern dreht sich um unsere Wahrnehmung: Wie sehr können wir uns darauf verlassen?

Ella Rothschild führt über eine elegante Speisetafel vor, wie unterschiedlich sich die versammelten Charaktere gestalten können. Und Caroline Finn schaltet sich mit einem Tanzfilm zu. Dieser wurde wegen Social Distancing über «Teams» erarbeitet und an verschiedenen Orten aufgenommen. Erst durch die Filmmontage kamen alle Tänzerinnen und Tänzer zusammen. Hochaktuell ist auch der Inhalt: Es geht um «gesellschaftliche Maskeraden in einer skurrilen Zwischenwelt». Die Britin ist in Luzern auch live bekannt. Bis 4. Oktober lief ihre unterhaltsame Shakespeare-Komödie «Wie es euch gefällt» im Globe des Luzerner Theaters.

Das Migros-Kulturprozent-­Tanzfestival Steps ist national ausgerichtet. Die Co-Produk­tionen mit Tabea Martin und der Anton Lachky Company ­beginnen später in Basel und Biel.

«Faded» von Ioannis Mandafounis, Premiere: Samstag, 17. Oktober, Luzerner Theater (Auftakt zur Schweizer Tournee).

«I am who I am who I am», Choreografien von Caroline Finn, Jasmine Morand, Ella Rothschild, Premiere: 28. Oktober, Südpol, Kriens (weitere Daten: 30./31. Oktober, 3., 4., 5. November).