o.T. Kunst Luzern: Jetzt ist Schluss

Abschied Hier gab es 36 Jahre lang Kunst ohne Titel, doch mit viel Raum für Ideen Ein Luzerner Kunstraum mit langer Tradition nimmt seinen Hut. Was bleibt, sind viele bereichernde Erinnerungen an Kunst, die stets besonders war. Susanne Holz Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Ein grosser Player der Kunst- und Kulturszene Luzern verabschiedet sich. Nach 36 Jahren Ausstellungstätigkeit an verschiedenen Standorten in der Stadt Luzern blickt «o. T. Raum für aktuelle Kunst» zurück – mit der Ausstellung «ohne Titel_eine Rückschau», im Kunstpavillon an der Sälistrasse, dessen Zwischennutzung 2022 endet.

Gabi Widmer (links) und Manuela Zeiter waren ein tolles Team. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. Februar 2022)

Viele Kunstfreunde werden sie wohl vermissen, diese grüne Kultur-Oase inmitten der Stadt. Manuela Zeiter und Gabi Widmer, die den o. T. Kunstraum an seinem letzten Standort die vergangenen sieben Jahre leiteten, erzählen von Kunst im Garten und von nicht-elitärer Atmosphäre, aber auch von sympathisch-lästigen Spinnen, von Gartenpflege und von Wände streichen. Woran man ja nicht unbedingt denken würde: Zum Ausstellungsmachen gehören auch Tätigkeiten wie das Organisieren von Essen und Trinken, das Gespräch mit den Gästen bei der Vernissage und das Herrichten der Räume.

Einer der ältesten unabhängigen Kunsträume im Land

Die Sälistrasse 24 mit ihrem lauschigen Garten war der letzte Standort in einer ganzen Reihe, beginnend mit der Zürichstrasse, sich fortsetzend mit Waldstätterstrasse, Industriestrasse, Eichwaldstrasse. Der o. T. Raum für aktuelle Kunst förderte während 36 Jahren junge Kunstschaffende aus der Zentralschweiz, der Schweiz und aus dem Ausland und bot ihnen eine professionelle Plattform – häufig die erste überhaupt.

Unter den Ausstellenden befanden sich aber auch so arrivierte Künstlerinnen und Künstler wie Anna Margrit Annen oder Roman Signer. Die am 12. Februar 2022 beginnende Ausstellung führt an einer Wand alle 365 Namen auf, die zwischen 1986 und 2021 bei o. T. ihre Kunst zeigten – oft war sie konzeptioneller Natur. Spielte mit dem Raum, war originell. Zudem lassen Videos und Projektionen ab 12. Februar 2022 in der Vergangenheit schwelgen – mit vielen Bildern früherer Ausstellungseröffnungen und -ansichten.

o. T. – ohne Titel. Will auch heissen: Kunst ohne Titel. Gabi Widmer und Manuela Zeiter betonen die Prozess- und Raumbezogenheit ihres Kunstraums, eines der ältesten unabhängigen Kunsträume der Schweiz. Entstanden aus einem Zusammenschluss zweier unabhängiger Projekträume: Auf Gemeinsamkeit setzten die 1985 gegründete Galerie/Raum für aktuelle Kunst Prosart und o. T. Kunst, gegründet 1988.

Nachgefragt «Gehen mit einer Prise Demut» Gabi Widmer und Manuela Zeiter lenkten seit 2014 die Geschicke des o. T. Raum für aktuelle Kunst im Kunstpavillon an der Sälistrasse 24. Nun nehmen sie Abschied mit einer grossen Rückschau auf 36 Jahre o. T. Warum macht man Ausstellungen? Wie ist das mit der Liebe zur Kunst? Manuela Zeiter: Man kann etwas bewegen und thematisieren. Die Realität aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen und interpretieren. Man kann Dialoge eröffnen. Sich fürs eigene Handeln inspirieren lassen. Gabi Widmer: Ich fand nach dem Studium nie ganz den Weg zur eigenen Kunst, so liess ich mich stark auf das Machen von Ausstellungen ein. Ich habe das all die Jahre sehr gerne gemacht. Junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern, ist schön. Oft kamen die Künstler mit Ideen, und die Kunst entstand dann vor Ort. Was waren die Highlights? Gabi Widmer: Die Highlights waren permanent. Wir wurden so oft überrascht von der Kunst. Manuela Zeiter: Das Spannendste war der Austausch mit den Kunstschaffenden, mit ihren Gedanken und Emotionen. Daraus entstand sehr viel. Hören Sie nun mit Zufriedenheit oder Wehmut auf? Manuela Zeiter und Gabi Widmer: Für uns beide ist es ein stimmiges Ende, mit einer Prise Demut auch. Es ist ein selbstbestimmtes Aufhören. Und wir hatten eine wunderbare Zusammenarbeit. Um den lauschigen Ort ist es aber schade.

1994, als beide Institutionen ihre Räumlichkeiten wegen Umnutzung und Abriss aufgeben mussten, wurde ihnen an der Eichwaldstrasse im ehemaligen Militärkantonnement die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam einen neuen Ausstellungsraum zu bespielen, vorerst mit je eigenem Programm. Gemeinsame Projekte realisierten o. T. und Prosart jedoch bereits mit der Eröffnungsausstellung oder dem ersten Performancefestival 1996. Im Sommer 2000 fusionierten die beiden Kunsträume unter dem Namen o. T. Raum für aktuelle Kunst.

Wegen Einsturzgefahr der Räumlichkeiten an der Eichwaldstrasse war dann erneut ein Ortswechsel angesagt: an die Sälistrasse 24. 2011 eröffnete o. T. Raum für aktuelle Kunst zusammen mit sic! Raum für Kunst den Kunstpavillon in Luzern. Als neuen Ort für zeitgenössische Kunst, für künstlerische Experimente und kritische Diskurse. Ab 2017 wurde PTTH:// (Pavillon Tribschenhorn Temporary Host) die neue Partnerinstitution von o. T. im Kunstpavillon.

Nicht vergessen sollte man auch: o. T. war 2005 Mitbegründerin einer Plattform unabhängiger Kunsträume der Schweiz. Und 2008 von Kunsthoch, dem jährlichen Aktionstag von Kunstinstitutionen der Stadt und Agglomeration Luzern.

Ausstellung «ohne Titel_eine Rückschau» im o. T. Raum für aktuelle Kunst vom 12. Februar bis 19. März. Eröffnung am 12. Februar 2022 von 14 bis 18 Uhr mit einem Input um 16 Uhr von Konzeptkünstlerin und Aktivistin Chris Regn. Öffnungszeiten Do/Fr 16 - 19 Uhr und Sa 14 - 17 Uhr. Kunstpavillon, Sälistrasse 24, in Luzern. www.ot-raumfueraktuellekunst.ch

