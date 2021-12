Kunst Tauchgang ins Schauen – Xie Qi stellt in der Galerie Urs Meile aus Die chinesische Künstlerin Xie Qi stellt in der Galerie Urs Meile in Luzern aus. Ein Fest von Farbe, Form und Figur. Susanne Holz Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

«Wrinkles from Summer», Öl auf Leinwand, 2021. Sommerfältchen? Hätte man gerne im Moment... Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Dezember 2021)

Was ist hier sichtbar, und was ist unsichtbar? Betrachtet man diese Ölgemälde näher, vor allem, hält man sein Handy drauf, dann schälen sich aus den zarten Farben die Konturen – und man erkennt Körper oder Gesichter, männliche oder weibliche. Ihre Darstellung atmet Ernst und Schönheit. Eine weibliche Brust wirkt nicht entblösst, sondern hat mitsamt aller Schönheit beinahe etwas Geistiges an sich.

«August». Öl auf Leinwand, 2019. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Dezember 2021)

«Disorder of Yeast»: Es ist die erste Einzelausstellung der chinesischen Künstlerin Xie Qi am Schweizer Standort der Galerie Urs Meile. Nachdem die Galerie die 1974 in Chongqing geborene Künstlerin diesen Sommer bereits in Peking zeigte, ist nun Luzern an der Reihe. Die oft grossformatigen Werke in Öl auf Leinwand stammen aus den vergangenen zwei Jahren. Sie zeigen Körper und Porträts – seit langem wichtige Motive von Xie Qi.

«Xie Qi ist eine der wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation in China.»

So ordnet René Meile von der Galerie Urs Meile die Künstlerin ein. Die 47-Jährige sei zudem eine interessante Persönlichkeit, die sich für Malerei, Musik und Literatur interessiere. «Sie ist auch in der Rockszene gut vernetzt.»

Ein göttliches Begehren

«Schmerzvoll oder lustvoll?», René Meile zeigt sich fasziniert von der Ambivalenz in den Werken der chinesischen Künstlerin. Als Xie Qis Markenzeichen gilt unter anderem, düstere und unscharfe Farbübergänge einzusetzen, um Pinselstriche zu verbergen. Auch arbeitet die Künstlerin bisweilen mit harten Kanten und Farbfeldern: Hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Abstraktion und Figuration. Figürliche Details gehen in ein Licht über, das sich aus der Verschmelzung der Farben ergibt. Autorin Liya Han über die Kunst der 47-Jährigen: «Durch die Darstellung reinen Fleisches haben Xie Qis Kreationen dem scheinbar leeren Geist der Menschheit und den Unterströmungen des Begehrens eine Form gegeben, und ihrer Malerei ist es gelungen, die zerstörte Resonanz zwischen dem Vulgären und dem Göttlichen wieder herzustellen.»

«Clock». Öl auf Leinwand, 2019. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Dezember 2021)

Vulgäres sieht man persönlich in den Werken dieser Chinesin nicht – Göttliches schon. Allein das Talent von Xie Qi, Farbe aufleuchten zu lassen, mit Licht und Schatten zu spielen, Momente zu schaffen. Ihre verblüffende Fähigkeit, Emotionen in äusserst schemenhafte Gesichter zu legen. Der Ernst in diesen Gesichtern, der einen trifft, schaut man sie an. Das Gespür der Künstlerin für Farbe und Form. Das helle Pink auf dem Körper des Mannes, der ins dunkle Wasser eintaucht. Man möchte das Talent von Xie Qi sehr gerne göttlich nennen.

Einzelausstellungen in Shanghai und Paris

Xie Qi lebt und arbeitet derzeit in Peking. Ihre jüngsten Einzelausstellungen hatte sie 2021 in der Galerie Urs Meile in Peking: «The Summer Heat Has Been Gone For Years». In Shanghai stellte sie 2019 aus: «Clavicle». In Hongkong 2016: «The Unbearable Weight of Things», und in Paris ebenfalls 2016: «Displacement».

Ausstellung in der Galerie Urs Meile Lucerne, Rosenberghöhe 4: Xie Qi. Disorder of Yeast. Bis 19. Februar 2022. Geöffnet Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr. Samstags nach Vereinbarung. Die Galerie ist geschlossen vom 24. 12. bis zum 3. 1. 2022. www.galerieursmeile.com

