Irène Wydler und Irma Ineichen in einer gemeinsamen Ausstellung

Irène Wydler (links) und Irma Ineichen vor ihren Werken in der Galleria Periferia. Bild: PD

1972 besuchte Irène Wydler die Künstlerin Irma Ineichen in ihrem Atelier in Luzern, um sie nach Tipps für einen längeren Aufenthalt in Paris zu fragen. Wydler, die angehende Künstlerin, hatte Lust, dorthin aufzubrechen, wo Irma Ineichen 20 Jahre früher als junge Frau hingereist war, um nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule Luzern im Atelier des Künstlers Adolf Herbst (1909–1983) ganz in ihre Malerei einzutauchen. So lernten sich die beiden Frauen kennen. Ein halbes Jahrhundert nach ihrer ersten Begegnung stellen sie nun erstmals gemeinsam aus.

Bis heute haben Ineichen und Wydler, jede auf ihre Weise, ihre Kunst weiter vertieft, mit Passion und Hingabe, sodass man versucht ist zu sagen, dass die Dringlichkeit, mit der die beiden mit der künstlerischen Gestaltung ringen, vitalisierend wirken muss. Irma Ineichen ist 92 Jahre alt, Irène Wydler 78. Wir treffen zwei Künstlerinnen, die unter einfühlsamer Begleitung des Galeristen Gianni Paravicini nicht nur eine präzise Auswahl aus ihrem Werk getroffen haben, sondern auch angeregt ihre Gedanken dazu formulieren. Und stets ist spürbar, wie lebensnotwendig für beide ist, woran sie mit Leidenschaft weiterhin arbeiten.

Ein sanftes Nebeneinander

Es gibt an dieser Ausstellung kein gemeinsames Thema oder etwas auf Anhieb Verbindendes zwischen den Positionen, wohl aber zwei Künstlerinnen, die eine je eigene Sprache haben und mit unterschiedlichen Techniken arbeiten. Entsprechend klar lassen sich die Werke der jeweiligen Künstlerin zuordnen. Dennoch regiert nicht sture Abgrenzung, sondern ein sanftes Nebeneinander, das auch mal zum Dialog wird. Es gibt Korrespondenzen, Verschränkung und Kontraste. Dazu kommt die Bilderauswahl, die nicht Vollständigkeit anstrebt, sondern klare Akzente setzt und das Heterogene in eine Balance schwingt.

Die zwei Künstlerinnen sind mit ihren Werken in beiden Galerieräumen vertreten, wobei in einem Raum Irène Wydler und im anderen Raum Irma Ineichen einen Schwerpunkt setzt. Dieser konzentrierte Fokus, der trotzdem eine Mischung zulässt, ist reizvoll. Zum anderen wird in jedem Raum auf abstrahierte Weise die jeweilige Ateliersituation der beiden Künstlerinnen nachempfunden. Da fehlen auch die Reihen von eingeschlagenen Nägeln nicht, wie sie im Atelier von Irma Ineichen zu sehen sind. Dahinter steckt eine ganz praktische Geschichte:

«Das erlaubt mir, die Bilder in immer wieder wechselnden Positionen zu hängen, damit ich einen Eindruck davon bekomme, was entstanden ist und wo es hingehen soll.»

Tusche und Fotografie

Auch Irène Wydler nutzt die Wände in ihrem Atelier. Dort hängt sie grosse Kartons hin, auf denen sie stehend ihre Zeichnungen anfertigt. Mit ihren Zeichnungen, die von Bewegung und einer wirbelnden Dynamik erfüllt sind, hat sich die Künstlerin einen Namen gemacht. Ein paar dieser Werke sind zu sehen, ebenso Holzschnitte, Lithografien und auch Fotos, die industrielle Objekte oder sonstige prägnante Landschaftszeichen abbilden. «Ich fotografiere schon seit Jahrzehnten. Es sind Momentaufnahmen von Objekten oder Situationen, die mich überraschen.» Auch diese «Notate des künstlerischen Blicks» (Gabriela Christen) fliessen in ihre zeichnerischen und drucktechnischen Arbeiten ein.

Einen wichtigen Stellenwert nehmen die Tuschemalereien auf Chinapapier ein, mit denen Wydler einen Schwerpunkt in «ihrem» Raum setzt. Es ist eine Technik, die sie erst seit einigen Jahren verfolgt und darin eine frische und fast schon anarchische Ausdruckskraft entdeckt hat. Einige dieser Rollbilder (Handscrolls) hängen an der Wand oder liegen ausgebreitet auf schlichten Möbelstücken, die in Anlehnung an den italienischen Objektkünstler Enzo Mari angefertigt wurden.

Für Wydler ist die Arbeit mit Tusche eine Erweiterung ihres kreativen Horizontes, die Neues zulässt und Altes transformiert:

«Ich habe jahrzehntelang mit dem Strich und mit der Linie gearbeitet und sie in räumliche Gebilde verwandelt. Mit Tusche kann ich auch Flächen und Schichtungen kreieren, von hauchdünn bis fett und markant, und sie zusätzlich zeichnerisch ergänzen.»

Die Tuschearbeiten zoomen sich mit ihren subtilen Schwarz-Weiss-Grau-Tönungen tief in die Imagination und erinnern an verwunschene Landschaften und Topografien.

Japan und Paris

Räume und Interieurs sind das grosse Thema von Irma Ineichen. Ihre Malereien bestechen durch klare Form- und Farbgebung, durch den Umgang mit dem Licht und der Tiefenwirkung, der Gestaltung von Durchblicken und Übergängen. Während mehrerer Aufenthalte in Japan liess sich die Künstlerin von der Architektur von Teehäusern und Wohngebäuden faszinieren, mit ihren Schiebewänden und Schiebetüren, die wie lichte Membrane das Innen und das Aussen durchlässig machen.

Aus einer anderen Epoche leuchten mit mattem Glanz die Gemälde aus ihrer Pariser Zeit herüber, für die eine ganze Wand reserviert ist. Vier Jahre lang hatte Ineichen von 1951 bis 1955 im Atelier des Schweizer Malers Adolf Herbst verbracht und sich intensiv mit der klassischen Malerei beschäftigt. Auf den Pariser Bildern, die sie erstmals in einer grösseren Auswahl wieder zeigt, dominieren Ansichten von Räumen, Umgebungen, Landschaften, Menschen. Ineichen hat eine intensive Wahrnehmung von Farben, den Licht- und Schattenspielen von Bäumen, Blumen, Wasserflächen, die sie mit Öl auf die Leinwand bringt:

«Ich habe wahnsinnig Freude

an Ölfarben.»

Irma Ineichen hat sich immer als Künstlerin verstanden, auch wenn dieses Selbstverständnis damals als Frau hart erkämpft werden musste. Sie lächelt. «Als ich meinen Mann heiratete, musste er mir versprechen, dass ich weiterhin malen kann.» Und als der Zivilstandbeamte sie als «Hausfrau» eintragen wollte, beharrte sie darauf, dass sie als Malerin bezeichnet wurde. Das Malen ist ihr Lebensstoff geblieben.

Beschäftigung und Essenz

Für Irma Ineichen und auch Irène Wydler war die Kunst immer ihre Art, das Leben zu bewältigen. Beide «könnten nichts anderes machen». Es ist das permanente Suchen, eine Sache noch weiter und tiefer zu entwickeln, zur Essenz vorzustossen. Die intensive Beschäftigung mit einem Thema, einem Stoff sei unerlässlich, sagt Irma Ineichen. Einfach etwas abzubilden, wäre ihr zu wenig. «Es geht darum, dass zuerst etwas in mich eingegangen sein muss, bevor das, was ich sehe und empfinde, adäquat zum Ausdruck kommen kann.»

Hinweis: Irma Ineichen, Irène Wydler, Galleria Edizioni Periferia: 19. und 26. März, 2. und 9. April, jeweils samstags, 12 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung (mail@periferia.ch). 9. April, 17.30 Uhr: Künstlerinnengespräch mit Gabriela Christen.



Von Irène Wydler liegt neu das Buch «Notate» vor, mit Tuschemalereien und Fotos. Von Irma Ineichen wird im Herbst 2022 ein grosses Künstlerbuch erschienen (beide bei Galleria Edizioni Periferia).

