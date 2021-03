Luzern Die Kunsthalle zeigt das malerische Werk des bekannten Grafikers und Plakatgestalters Paul Brühwiler Die Kunsthalle Luzern zeigt erstmals umfassend das malerische Werk des bekannten Grafikers und Plakatgestalters Paul Brühwiler. Susanne Holz 05.03.2021, 18.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Künstler Paul Brühwiler in seiner Ausstellung in der Kunsthalle Luzern, die den Titel «geSchichten» trägt. Die Ausstellung zeigt Malereien, Zeichnungen und im Kabinett eine Reihe von Schwarz-Weiss-Porträts. Brühwiler hat in früheren Jahrzehnten Karriere als Plakatgestalter und Grafiker gemacht, unter anderem in Los Angeles. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Paul Brühwilers Malereien sind auch immer wieder mit Text durchsetzt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Rechts das Werk «Terror», entstanden 2001, nach den Anschlägen in New York am 11. September 2001. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Ein Polyptychon ohne Titel aus den Jahren 2013 und 2014. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Hier von links nach rechts die Werke «o.T.» (2014), «Kaiser, König, Lump» (2011) und «Denkzellen» (2010). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Auf Tischkonstruktionen werden Zeichnungen mit poetischem Gedankengut und flüchtigen Skizzen präsentiert. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Weitere Malereien des Künstlers und Grafikers. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 ) Rechts unten das Werk «Mensch III» (2001). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2021 )

Jetzt, im Spätwinter, und genau zur Wiedereröffnung der Museen und Galerien nach dem pandemiebedingten Shutdown, ist die Wirkung von Paul Brühwilers Werken in der Kunsthalle Luzern massiv. Massiv wohltuend und ansprechend. Die leuchtenden Farben, das viele Rot und Gelb, das lichte Hellblau. Dieses lebhafte malerische Werk, gestaltet im eindrücklichen Plakatformat, zieht in den Bann und öffnet die Sinne.

«geSchichten», so ist die Ausstellung betitelt, die explizit auf das malerische Werk von Paul Brühwiler setzt, der sich jahrzehntelang der Plakatgestaltung widmete, bevor er in den Achtzigern zu Gunsten der freien Kunst sein grafisches Schaffen stark reduziert. Paul Brühwilers Leben selbst ist reich an Geschichten. Aufgewachsen ist der 1939 in Luzern Geborene, der sich später in einer konstanten Karriere einen grossen Namen als Plakatgestalter macht, direkt neben dem Bourbaki-Panorama, am Löwenplatz 9.

Und so geht es weiter in der Kunsthalle Luzern Zuerst die Künstlerin Lotta Gadola, dann eine Gruppenausstellung mit Wandmalerei und Illustration Im weiteren Programm der Kunsthalle ist von Samstag, 18. April, bis Sonntag, 30. Mai, Lotta Gadola zu sehen, mit «Traces in Sight». Hierzu gibt es auch eine städtische Publikation, Reihe Junge Kunst, Band 16. Diese Ausstellung, die wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben wurde, findet statt in Kooperation mit der Kommission Bildende Kunst Stadt Luzern. Eröffnungstag ist am Samstag, 17. April, von 14 bis 20 Uhr. Mit einer Vorstellung der Publikation durch Eva-Maria Knüsel von der Kommission Bildende Kunst Stadt Luzern. Einleitende Worte zur Ausstellung spricht Michael Sutter, Leiter der Kunsthalle Luzern. Finissage ist am Sonntag, 30. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Um 15 Uhr sind Medientheoretikerin Doris Gassert und Kurator Michael Sutter im Gespräch mit der Künstlerin Lotta Gadola. Eine Gruppenausstellung junger Illustratorinnen und Illustratoren aus Luzern mit Wandmalerei, Zeichnung und Illustration gibt es vom 18. Juni bis zum 8. August unter dem Titel «Wandzeich(n)en». Dabei sind Niels Blaesi, Peter Bräm, Trix Brechbühl, Jolanda Epprecht, Claudio Näf, Anja Wicki und Malin Widén. Im Kabinett sind Werke von Studentinnen und Studenten der Hochschule Luzern – Design & Kunst zu sehen. Vernissage am 17. Juni, 19 Uhr. Einleitende Worte zur Ausstellung spricht Michael Sutter. Finissage ist am Sonntag, 8. August, von 14 bis 17 Uhr. (sh)

Nach einer Lehre als Grafiker zieht es Paul Brühwiler 1960 nach Frankreich. Fünf Jahre arbeitet er dort im erlernten Beruf, bis es 1965 noch weiter westwärts geht – an den Pazifik, nach Los Angeles. Dort wirkt er in den Studios von Filmtiteldesigner Saul Bass und in den Ateliers des Designerpaars Ray und Charles Eames. 1969 eröffnet er in L.A. ein eigenes Grafikstudio.

Expressiv in Farbe, Form und Text

Zurück in der Schweiz, arbeitet Paul Brühwiler ab 1974 als Plakatgestalter unter anderem für das Kunsthaus Zürich und das Schweizer Fernsehen. Mitte der Achtziger erhält er einen Lehrauftrag an der heutigen Hochschule für Gestaltung in Zürich. Von 1988 bis 2003 ist er Grafikdozent an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern.

Aus dieser Zeit stammen die Porträtzeichnungen in Schwarz-Weiss, die die Kunsthalle im Kabinett zeigt. Er habe schon als Schüler damit begonnen, Menschen zu skizzieren, erzählt der Künstler bei einem Rundgang durch die Ausstellung. Die Porträts im Kabinett zeigen ehemalige Schüler und Weggefährten Paul Brühwilers – und sie sind, gezeichnet mit Bleistift, ein überraschender Kontrast zu den farbintensiven Gouache-Malereien im Obergeschoss.

«Ich wollte den Liebesgeschichten von Robert Walser mit Farbe eine Atmosphäre geben.»

Insgesamt schöpft die Kunsthalle aus einer Fülle an noch nie gezeigten, gross- und kleinformatigen Malereien und Zeichnungen. Den Betrachter erwartet eine gestisch-expressive Auseinandersetzung mit Farbe, Form und Text. So ist auf einer Malerei zu lesen: «Arm füttert Reich.» Auf einer anderen: «Armut heisst nicht haben, nicht können, nicht dürfen.» Ein Satz von Bischof Erwin Kräuter, den der Künstler aus der NZZ hat. Der Satz «Wir sind gross und stark und laut und fühlen uns gut» wiederum kommt von Paul Brühwiler selbst.

Der rote Hund – ein Selbstporträt

Schön ist, dass diese letzten beiden Sätze direkt nebeneinander zu lesen sind. Daraus ergibt sich eine Mehrdeutigkeit, die man positiv oder negativ interpretieren kann. Und der rote Hund mit dem gesenkten Kopf? Man mag ihn spontan. «Ein Selbstporträt», erzählt Paul Brühwiler. «So fühlte ich mich vor meinen Herzoperationen. Erschöpft.» Über der Empfangstheke beeindrucken bunte, gestempelte Schriftbilder. Fasziniert ist man auch von der Erklärung des Künstlers hierzu: «Ich wollte den Liebesgeschichten von Robert Walser mit Farbe eine Atmosphäre geben.»

Die Kunsthalle Luzern zeigt bis 4. April die Ausstellung «geSchichten» von Paul Brühwiler. Zu Sonderöffnungszeiten: Di bis Sa 14 bis 19 Uhr sowie So 14 bis 17 Uhr. Wegen der verkürzten Dauer ist die Kunsthalle auch dienstags geöffnet. 3. April, 18 Uhr, Künstlergespräch. Künstler, Kurator vor Ort am 14. März (14–17 Uhr) und 30. März (14–19 Uhr). www.kunsthalleluzern.ch