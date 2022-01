Kunst und Literatur Smarte Annäherung an Marcel Duchamp: Luzerner Kunstwissenschaftler schreibt ein Buch für Liebhaber von Wort und Bild Der Kunsthistoriker Guy Markowitsch spielt in seiner Publikation mit dem Begriff des «Readymade». Das ist so subtil wie intelligent. Susanne Holz 04.01.2022, 18.38 Uhr

Wie alle Bücher, die im Verlag Edizioni Periferia erscheinen, darf wohl auch dieses neueste als ein Werk für Liebhaber bezeichnet werden. Das 98 Seiten umfassende und mit «rayed made. Anagrammatische Streiflichter auf Marcel Duchamp» betitelte Buch dürfte vor allem die Freunde von Bild und Wort, sprich von Kunst und Sprache, begeistern.

Mit dem Wort «Readymade» lässt sich vielfach spielen. Bild: PD

Der 1963 in Zürich geborene und an der Hochschule Luzern – Design & Kunst Kunstgeschichte und philosophische Ästhetik lehrende Guy Markowitsch setzt sich hier auf so intelligente wie subtile Weise mit dem Künstler Marcel Duchamp ((1887-1968) auseinander.

Marcel Duchamp, französisch-amerikanischer Maler und Objektkünstler sowie Mitbegründer der Konzeptkunst und Wegbereiter von Dadaismus und Surrealismus, liebte Wortspiele – und war zugleich «ein grosser Sprachskeptiker», so Guy Markowitsch im Vorwort seines Buchs.

Zu den poetischen Wortspielen in Duchamps Werk gehören auch Anagramme – durch Umstellung von Buchstaben entstehende, neue sinnvolle Worte. Das Konzept des «Readymades» wiederum, des zum Kunstobjekt erklärten Alltagsgegenstandes, ist vielleicht die wichtigste einzelne Idee, die aus Duchamps Werk hervorging. Guy Markowitsch verknüpft in seinem Buch nun sehr verspielt den Begriff des «Readymade» mit Werk und Leben des grossen Duchamp: Indem er zwölf Anagramme aus dem Begriff bildet, die sich alle in ihrer Erklärung dem Künstler Marcel Duchamp annähern – luzide und redlich.

Die erotische Beziehung von Mann und Frau

So lautet ein Anagramm «armed adey», bewaffnetes Adamli, und Markowitsch erzählt hier auf zwei Seiten von den frühen Paradiesbildern Duchamps, die den Beginn von dessen malerischer Auseinandersetzung mit der erotischen Beziehung von Mann und Frau markieren.

Guy Markowitsch: rayed made. Edition Periferia, 98 S., Fr. 28.--