Neue Werke für die Sammlung: Das Kunstmuseum Luzern startet am 5. März seine diesjährige Sammlungsausstellung «Durch Raum und Zeit». Dabei werden auch einige neue Sammlungseingänge gezeigt. Etwa von Eva Zwimpfer, Stefan Banz oder von Silvie und Chérif Defraoui. Es handelt sich hierbei um Ankäufe, Schenkungen, Dauerleihgaben. Doch was kann sich das Museum überhaupt leisten? Und nach welchen Kriterien werden Werke ausgesucht oder als Schenkung angenommen? Generell gefragt: Wie kommen neue Werke ins Museum?

Leisten kann sich das Kunstmuseum nicht allzu viel. Laut Eveline Suter, zuständig für Kommunikation und Projekte, beträgt der Ankaufsetat 50000 Franken pro Jahr. Weshalb man das Beste aus den Mitteln machen müsse, die man habe. Sprich, neben Ankäufen auf Schenkungen und Dauerleihgaben zu setzen. Erwerbe man nach Ausstellungen Werke von Künstlern, kämen diese einem auch oft mit dem Preis entgegen, so Eveline Suter:

«Denn schliesslich ist es für einen Künstler, eine Künstlerin auch ein Qualitätsausweis, wenn er oder sie darauf verweisen kann, in der oder der Sammlung vertreten zu sein.»

6000 Werke umfasst die Sammlung derzeit, 4000 davon sind Papierarbeiten.

Silvie und Chérif Defraoui, Rooms, 1976–2003, Fine Art Print ab Originalnegativ, Kunstmuseum Luzern, Bundesamt für Kultur. Bild: PD

Nicht jede Schenkung kann angenommen werden

Und nach welchen Kriterien wird neue Kunst nun ausgesucht? Generell muss diese ins Sammlungskonzept des Museums passen, das auf folgende vier Schwerpunkte setzt: historische Kunst aus der Zentralschweiz, die Kunst der Siebzigerjahre, aktuelle Zentralschweizer Kunst mit überregionaler und internationaler Bedeutung sowie auf Spurensicherung mit dem Erwerb von Werken aus aktuellen Ausstellungen. So gingen aktuell und in den letzten Jahren etwa Werke von Vivian Suter, Rinus Van der Velde oder William Turner in den Besitz oder Mitbesitz des Kunstmuseums über.

Was Schenkungen betrifft: Nicht jedes Angebot kann hier angenommen werden. Was in die Sammlung passt, wird abgeklärt. So trifft sich Sammlungskuratorin Alexandra Blättler mehrmals pro Jahr mit der Sammlungskommission zur Besprechung. Zur Sammlungskommission gehören Museumsdirektorin Fanni Fetzer, Vertreter der Kunstgesellschaft, externe Vertreter sowie ein Vertreter der Stiftung Best Art Collection Luzern.

Die kommende Sammlungsausstellung präsentiert etliche neue Werke, bei denen kein Zweifel bestand, dass sie die Sammlung des Kunstmuseums perfekt bereichern. Zum Siebzigerjahre-Fokus der Konzeptkunst passen etwa die fünf zusammen mit dem Bundesamt für Kultur erworbenen, grossformatigen Fotoarbeiten von Silvie und Chérif Defraoui. Sammlungskuratorin Alexandra Blättler erklärt hierzu:

«Ein klassischer Ankauf mit Unterstützung.»

Auf was sich der Besucher ebenfalls freuen darf: Vom Zentralschweizer Maler Hans Emmenegger (1866-1940) konnten 2019 fünf Werke aus Privatbesitz erworben werden – diese restaurierten Stillleben sind nun Teil der kommenden Ausstellung, die in einem Raum Hans Emmenegger dem deutschen Expressionisten Max Pechstein (1881-1955) gegenüberstellen wird. Die Werke von Max Pechstein stammen aus der Schenkung von Walter und Alice Minnich, 1944 vertraglich vollzogen. Sie sind Teil der wohl bedeutendsten Schenkung internationaler Kunst in der Geschichte des Museums. Der Arzt Walter Minnich, Spross einer angesehenen Badener Familie, trug zwischen 1912 und 1936 eine bemerkenswerte internationale Sammlung überwiegend expressionistischer Kunst zusammen.

Bald zu sehen: Max Pechstein, Frauen mit buntem Teppich, 1920, Öl auf Leinwand, 117 x 91,5 cm, Kunstmuseum Luzern. Bild: PD

Ein eindrückliches Werk von Heidi Bucher

Drei Meter hoch und zwei Meter breit: Als Dauerleihgabe des Kantons Zürich wird ein Werk der Schweizer Künstlerin Heidi Bucher (1926-1993) zu sehen sein, das lange im kunsthistorischen Institut der Uni Zürich präsentiert wurde: «Rettung der Haut ozeanisch» ist der Latexabdruck einer Lifttür. «Heidi Bucher könnten wir uns nie leisten», sagt Eveline Suter. «Toll, haben wir nun diese Dauerleihgabe.» Und Alexandra Blättler ergänzt: «Stammen Werke aus Privatbesitz, darf man auch immer darauf hoffen, dass aus Dauerleihgaben einmal Schenkungen werden, nachdem man jahrelang gut zu den Werken geschaut hat.» Nicht zu vergessen ist: Lagerung, Erhalt und Restaurierung von Kunst kostet. Und diese Kosten kann oder mag nicht jeder Erbe oder private Besitzer tragen. Nimmt sich ein Museum dieser Aufgaben an, ist zudem garantiert, dass der Künstler oder die Künstlerin auch auf breiter Ebene nicht vergessen geht.

So zeigt das Museum auch vom deutschen Maler Gotthard Graubner (1930-2013) sechs Werke: drei sind seit 2017 eine Dauerleihgabe aus einer Privatsammlung, drei weitere stellt ein Luzerner Sammler für die Ausstellung zur Verfügung. «Für das Museum ist es wichtig, den Kontakt zu regionalen Sammlern zu pflegen», betont Alexandra Blättler an dieser Stelle.

2021 starb überraschend der Zentralschweizer Künstler Stefan Banz (* 1961). Sein Nachlass wird zur Schenkung für das Museum. Die Ausstellung zeigt grossformatige Fotoarbeiten des Künstlers. Präsentierte Werke der Luzerner Künstlerin Eva Zwimpfer (* 1926) entstammen ebenfalls einer Schenkung.

«Durch Raum und Zeit. Künstlerische Universen aus der Sammlung»: Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern, kuratiert von Alexandra Blättler, 5. März bis 20. November 2022. www.kunstmuseumluzern.ch

