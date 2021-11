Luzern: Vivian Suters Werk wird ausgestellt

Kunstmuseum Luzern Freude, furchtlos in den Raum gehängt: Die erste umfassende Ausstellung zum Werk von Vivian Suter Das Kunstmuseum Luzern zeigt die erste umfassende Ausstellung zum Werk von Vivian Suter (72). Einer Künstlerin, die die Freiheit liebt. Susanne Holz Jetzt kommentieren 05.11.2021, 11.27 Uhr

Kunstmuseum Luzern, «Vivian Suter. Retrospektive». Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Plakative Statements. Seit bald zwei Jahren üben wir uns darin. Die Pandemie hat uns zu Verfechtern entschiedener Meinungen gemacht. Doch was uns einerseits im Diskutieren schult und unseren Geist schärft, nimmt uns andererseits eine Leichtigkeit, die das Leben wie selbstverständlich zu einem Fest macht. Nicht zur ständigen Party oder grossen Sause, sondern zu einem täglichen Wandeln in Sonne und Licht.

Die Künstlerin Vivian Suter hellt seit gestern das Kunstmuseum Luzern auf. So, wie ihre rahmenlosen Werke vielfach von der Decke hängen, als luftige Installationen, könnte man sie plakativ nennen. Doch sie sind keine erregten Statements, sie feiern sichtbar die Farbe, das Licht, das Leben. Sie sind leicht.

Kunstmuseum Luzern, «Vivian Suter. Retrospektive». Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Eine «himmelspannende Malerei» nennt Kuratorin und Museumsdirektorin Fanni Fetzer das. Gezeigt werde diese Malerei in Athen, New York, Toronto, Los Angeles, Berlin, Madrid, London, Zürich. Doch während sich die Ausstellungen in diesen Städten auf die jüngeren Werke der 72-jährigen Vivian Suter konzentrierten, zeigt das Kunstmuseum Luzern erstmals eine eigentliche Retrospektive der argentinisch-schweizerischen Künstlerin, die dieses Jahr vom Bundesamt für Kultur mit dem Prix Meret Oppenheim ausgezeichnet wurde.

Zu sehen sind Werke von Mutter und Tochter

«Als mittelgrosses Museum sehen wir es als unsere Aufgabe, genau hinzuschauen und auf den Werdegang der Künstlerin einzugehen», erklärt Fanni Fetzer. «Vivian Suter. Retrospektive» ist die erste umfassende Ausstellung zum Werk der 1949 in Buenos Aires geborenen Künstlerin, deren Karriere mit der Teilnahme an der documenta 14 in Kassel im Jahr 2017 erst so richtig an Fahrt aufnahm.

Die Ausstellung in Luzern zeigt frühe Zeichnungen, malerische Wandreliefs der 1980er-Jahre oder konzeptuelle Arbeiten aus den Siebzigern – so verweist Suter 1972 in ihrer Arbeit «Hirsche» auf den Mythos um dieses Tier, das für Religiosität wie für Potenz steht. Und natürlich präsentiert das Museum in grosszügiger Hängung die jüngsten Installationen Vivian Suters aus bunten, gestisch frei bemalten Leinwänden, von denen das Kunstmuseum eine Werkgruppe für seine Sammlung ankauft. Und durch die man wandeln kann wie durch Sonne und Licht.

Kunstmuseum Luzern, «Vivian Suter. Retrospektive». Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Auf Wunsch der Künstlerin ist ein Raum der Ausstellung den Arbeiten ihrer Mutter Elisabeth Wild (1922-2020) gewidmet, die bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr zusammen mit Suter in Guatemala gelebt hat. Es sind kaleidoskopisch anmutende Bilder, symmetrisch aufgebaut, und an utopische Architekturen oder surrealistische Landschaften erinnernd.

In die Lebenswelt von Mutter und Tochter und ihre enge Beziehung taucht der Film «Vivian`s Garden» von Rosalind Nashashibi ein. Das intime Porträt zeigt zwei Künstlerinnen und beste Freundinnen in ihrem Alltag in der Abgeschiedenheit Guatemalas.

Der schöne Schmutz der Erde wird Teil vom Bild

Der poetisch ruhige Film führt einen auch auf die Spur von Vivian Suters Arbeitsweise, einer Künstlerin, die seit fast 40 Jahren im tropischen Regenwald lebt. Und die, so Fanni Fetzer, sich hier in dieser Distanz «aufs Eigene» konzentrieren konnte.

«Sie hat sich die Freiheit in ihrer Kunst erobert.»

Die Freiheit, mit der Natur zu malen. Pfotenabdrücke der drei Hunde oder der schöne Schmutz der Erde – sie werden Teil der Bilder.

«Vivian Suter. Retrospektive» im Kunstmuseum Luzern bis 13. Februar 2022. Am Freitag, 5. 11., 18 Uhr ist Vernissage. Samstag, 6. 11., 13 Uhr: Die Künstlerin im Gespräch mit Fanni Fetzer. 20. 11., 16 Uhr: Improvisationen des Lucerne Festival Contemporary Orchestra zu Arbeiten von Vivian Suter. 15. 12., 18 Uhr: Buchvernissage. www.kunstmuseumluzern.ch