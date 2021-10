Ferdinand Hodlers «Holzfäller» ist im Kunstmuseum Luzern zu sehen

Kunstmuseum Luzern In Ferdinand Hodlers Wald Erstmals sind viele verschiedene Ausführungen von Ferdinand Hodlers «Holzfäller» in einer Ausstellung zu sehen. Das Kunstmuseum Luzern beleuchtet die Geschichte hinter dem ikonischen Motiv. Susanne Holz Jetzt kommentieren 01.10.2021, 19.48 Uhr

Inszeniert ist diese Ausstellung wie ein Wald. Man kann entlang den verschiedenen Gemälden spazieren wie durch lichtes Grün. Das ist wunderschön und passend ausgedacht von Kuratorin Eveline Suter, denn die Ausstellung, die am 1. Oktober im Kunstmuseum Luzern eröffnet wurde, zeigt etliche der verschiedenen «Holzfäller», die es vom Schweizer Maler Ferdinand Hodler (1853 - 1918) gibt.

Links: Ferdinand Hodler, «Der Holzfäller» (um 1910, Öl auf Leinwand), heute im Von der Heydt-Museum Wuppertal. Rechts: Ferdinand Hodler, «Der Holzfäller» (um 1910/1913, Öl auf Leinwand), heute im MAH Musée d`art et d`histoire in Genf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021)

Hodlers «Holzfäller» sind heute weltweit gestreut, sie hängen in Paris, Sao Paulo, in Montreal oder in Japan. Einst malte Ferdinand Hodler «seinen Holzfäller» in drei Grössen und 18 Varianten. Der Maler war dabei stolz auf die grosse Präzision seiner Werke. Dem Symbolismus verpflichtet, verkörperte das Motiv des Holzfällers für Ferdinand Hodler Zuschreibungen wie Rhythmus und Kraft. Heute steht der «Holzfäller» laut Eveline Suter für

«Kraft, Schwung, Widerstand, Aktion oder Kahlschlag, für Urtümlichkeit und manchmal auch für die Schweiz schlechthin».

Die Geschichte rund um den «Holzfäller» beginnt mit einer Banknote. Im Jahre 1908 bittet die eben erst gegründete Schweizerische Nationalbank den etablierten Maler Ferdinand Hodler, ein geeignetes Motiv für die neue Banknotenserie zu entwerfen. Der Künstler reicht seinen Entwurf des «Mähers» für die 100-Franken-Banknote ein. Es folgen Skizzen des «Holzfällers» für die 50-Franken-Banknote. Diese kommt im Dezember 1911 in Umlauf.

Erster Ausstellungsort des «Holzfällers» ist Berlin

Als Gemälde ist der «Holzfäller» aber schon früher zu sehen. Und zwar 1910 an der 20. Ausstellung der Berliner Secession. Theodor Reinhart, Mitglied der Banknotenkommission, hatte Hodler bereits 1909 um eine Version des «Holzfällers» in Öl gebeten. Womit die Erfolgsserie des Sujets eingeläutet war.

Links: Ferdinand Hodler, «Der Holzfäller» (1910, Öl auf Leinwand), heute zu sehen im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Rechts: Ferdinand Hodler, «Der Holzfäller» (1910), heute in der Kunstsammlung Schweizerische Mobiliar Genossenschaft. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. September 2021)

Ferdinand Hodler, 1853 in Bern geboren und in Armut aufgewachsen, ist zu dieser Zeit schon länger ein gut verdienender Künstler. Sein grosses Erfolgsjahr war 1904: In diesem Jahr erhält er internationale Anerkennung und den Ehrendoktortitel der Universität Basel. Mit dem Erfolg des «Holzfällers» wenige Jahre später ist alsbald aber auch Kritik verbunden: Hodler produziere nur für den Markt, so heisst es. Malerkollege Cuno Amiet (1868 - 1961) schreibt:

«Er fängt an, sich affenmässig zu kopieren.»

Auch beginnen Fälscher, die Serie eigenmächtig zu erweitern, und das bereits 1912.

Ein ikonisches Motiv wird hinterfragt

Nichtsdestotrotz faszinieren Ferdinand Hodlers verschiedene «Holzfäller» bis heute. Das macht die Ausstellung mit dem Titel «Hodlers Holzfäller. Die Schweizer Erfolgsserie» deutlich. Sie versammelt erstmals viele verschiedene Ausführungen des Motivs – so etwa den 1910 in Berlin ausgestellten «Holzfäller», der heute im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zu sehen ist – und beleuchtet Geschichte, Erfolg, Kritik hinter dem ikonischen Motiv.

Digitale Tour und Buch Im Rahmenprogramm erläutert Karoline Beltinger, Restauratorin am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, Hodlers Übertragungsverfahren – am 24. November 2021 um 18 Uhr. Mit Kuratorin Eveline Suter gibt es am 26. Januar 2022 um 18 Uhr einen Rundgang durch die Ausstellung. Das Kunstmuseum Luzern bietet auch eine digitale Tour durch Geschichte, Kopien, Zitate und Fälschungen des «Holzfällers» an – unter www.hodler2021.ch. Und es gibt eine Publikation zur Ausstellung, herausgegeben vom Kunstmuseum Luzern.

Wobei zu betonen ist: Es handelt sich um ein Motiv, aber um lauter Unikate. Ferdinand Hodler malt «seinen Holzfäller» vor winterlicher oder frühlingshafter Kulisse. Mal schwingt der Mann im Schnee stehend seine Axt, mal ist der Boden rötlich. Mal reisst das Weiss zwischen den Baumstämmen auf und gibt ein kreisrundes Stück blauen Himmels frei, mal bleibt es weiss und wolkig um den Waldarbeiter. Mal ist der Blick sehr grimmig, mal moderat konzentriert. Der winterlichste «Holzfäller» der Ausstellung ist wohl der aus dem Musée d`art et d`histoire in Genf: Viel Schnee, viel Weiss, kaum Blau.

Schlussendlich fragt man sich, zwischen all den Bäumen und Bildern in diesem speziellen Wald: Was fasziniert am «Holzfäller» mehr? Kraft oder Rhythmus? Es wird die Kraft sein, die nie nachzulassen scheint.

«Hodlers Holzfäller. Die Schweizer Erfolgsserie» im Kunstmuseum Luzern. Bis 13. 02. 2022. www.kunstmuseumluzern.ch