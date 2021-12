Kunstmuseum Luzern Wer hat 1940 den Preis für ein Gemälde von Hodler aus der Sammlung eines jüdischen Paars bestimmt? Die aktuelle Ausstellung «Hodlers Holzfäller» im Kunstmuseum Luzern zeigt auch ein Gemälde, das mögliches Fluchtgut ist. Die Provenienzforschung ging der Sache nach. Susanne Holz Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch im Kunstmuseum Luzern spürte man in den letzten Jahren die Besitzverhältnisse von Kunstwerken auf und deklarierte etwa den «Holzfäller» von Ferdinand Hodler aus dem Jahre 1910 als mögliches Fluchtgut. Zu sehen ist dieser «Holzfäller» noch bis Mitte Februar im Kunstmuseum im Rahmen der Ausstellung «Hodlers Holzfäller».

Sie stösst auf reges Interesse: die Ausstellung «Hodlers Holzfäller» im Kunstmuseum Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 17. Dezember 2021)

Das Kunstmuseum recherchierte anhand früherer Korrespondenz, dass die Luzerner Bernhard-Eglin-Stiftung diesen «Holzfäller» 1940 aus der Sammlung des jüdischen Paars Martin und Florence Flersheim aus Frankfurt erwarb – unter Vermittlung des Luzerner Galeristen Siegfried Rosengart. Martin Flersheim war schon 1935 verstorben, seine Frau Florence emigrierte 1937 nach Amsterdam und im Jahr darauf nach New York. Auf der Website des Kunstmuseums ist zu lesen, Rosengart habe 1940 den Verkaufspreis von 12'000 auf 8250 Franken gedrückt.

Der Verkäufer war mit dem Preis einverstanden

Eine Wortwahl, die Karl Bühlmann, Stiftungsrat der Stiftung Rosengart Luzern sowie Präsident der Bernhard-Eglin-Stiftung von 1998 bis 2009, aufstösst. Wie von Bühlmann zu erfahren ist, bot Siegfried Rosengart damals das «Holzfäller»-Gemälde im Kommissionsauftrag des Kunsthändlers Fritz Nathan der Bernhard-Eglin-Stiftung an. «Der aus München stammende Fritz Nathan war 1936 nach St.Gallen übersiedelt und führte dort eine Kunstgalerie.» Fritz Nathan habe das Gemälde von einem Mann aus Zandvort namens Neuburger vermittelt bekommen. «Das geht aus einer Aktennotiz im Rosengart-Archiv hervor», so Karl Bühlmann. Wie Bühlmann betont, habe die Stiftung die Höhe des Preises gelenkt. Er verweist auf ein Schreiben Hans Meyer-Rahns, damals Präsident der Bernhard-Eglin-Stiftung, vom 12. Dezember 1939, an Siegfried Rosengart: «Mit Bezug auf den ‹Holzfäller› von Hodler geht die Meinung des Stiftungsrates dahin, das Bild zu erwerben, sofern Sie dasselbe für 8000 Franken abgeben könnten. Ich hoffe, Ihren Bemühungen werde es gelingen, einen Abschluss auf dieser Basis zu tätigen.»

Gemäss Karl Bühlmann antwortete Siegfried Rosengart kurz darauf, dass der Verkäufer mit dem in Luzern gewünschten Preis einverstanden sei. Ein Brief Siegfried Rosengarts an Hans Meyer-Rahn, datiert vom 14. Dezember 1939, findet sich auf der Website des Kunstmuseums Luzern. In diesem Brief heisst es:

«Wegen Hodlers ‹Holzfäller› habe ich sofort die nötigen Schritte unternommen und ich würde mich sehr freuen, wenn es sich ermöglichen liesse, dieses Bild zu dem von Ihnen genannten Preise zu beschaffen. Mit der Antwort bitte ich Sie, sich noch etwas gedulden zu wollen, da der Besitzer momentan sich auf einer Reise befindet.»

Am 10. Januar 1940 schrieb dann Hans Meyer-Rahn an Siegfried Rosengart: «Ich bestätige Ihnen unsere gestrige telefonische Besprechung und teile Ihnen mit, dass die Kommission der Bernhard-Eglin-Stiftung, die ich gestern zu einer kurzen Sitzung einberief, beschlossen hat, auf F. Hodlers ‹Holzfäller›, den Sie im Auftrag von Hrn. Flersheim dem Luzerner Kunstmuseum offerieren, 8000 Franken fest zu bieten.»

Siegfried Rosengart erhielt von der Bernhard-Eglin-Stiftung ein Vermittlerhonorar von 250 Franken. Die Stiftung kaufte bei gleicher Gelegenheit über Rosengart auch Albert Ankers «Sitzendes Mädchen» von 1915 für 2400 Franken. Eveline Suter vom Kunstmuseum sagt:

«In den Dokumenten der Stiftung zeigt sich, dass nicht alle Mitglieder vom Gemälde begeistert waren.»

So sei der Himmel als zu wenig hodlerisch empfunden worden. Deshalb habe man statt der ursprünglichen rund 12'000 nur 8000 geboten. Der Ankauf sei nicht einstimmig beschlossen worden.

Zu wenig Unterstützung für die Aufarbeitung

Und Eveline Suter ergänzt: «Es wäre für das Kunstmuseum Luzern interessant, mehr über die Korrespondenz zwischen Siegfried Rosengart, Fritz Nathan und der Familie Flersheim im Archiv der Stiftung Rosengart zu erfahren, doch private Archive konnten und können keine Unterstützung vom Bund für die Aufarbeitung beantragen. Eine Aufarbeitung kann aber sehr aufwendig und entsprechend teuer sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen