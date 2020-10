Kunstmuseum Luzern zeigt zeitgenössische Skulpturen «Sculpture/Sculpture» heisst die neue Ausstellung des Kunstmuseums Luzern. Die Werke, die bis Ende Januar 2021 gezeigt werden, stammen vom polnischen Künstler Michal Budny und vom schweizerisch-italienischen Konzeptkünstler Vittorio Santoro. 30.10.2020, 13.02 Uhr

Ausstellung der beiden Kuenstler Michael Budny und Vittorio Santoro im Kunstmuseum Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28. Oktober 2020)

(sda) Der 1976 geborene Budny orientiert sich an den Formfindungen und Errungenschaften der Klassischen Avantgarde. Seine Arbeiten erinnern an den Konstruktivismus, seine geometrischen Formen an die Minimal Art. Er fertigt seine leichten und spielerischen Werke aus Karton und Papier, aus Holz, Stahl oder Sand.