Kunstmuseum New York trifft auf Zug – geordnete Flächen und endlose Linien Das Kunstmuseum Luzern vereint die Arbeiten von Polly Apfelbaum mit dem Werk von Josef Herzog (1939-1998). Susanne Holz Jetzt kommentieren 04.03.2022, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werk von Polly Apfelbaum, Crazy Quilt (Patterns), 2022. Bild: Dominik Wunderli (Luzern 3. März 2022)

Auf diesem Teppich aus dünnem Stoff tummeln sich in vielen Rechtecken Elefanten, Donuts, Tomaten, Rosen, Streifen, Karos. Es ist eine Unordnung in der Ordnung: Die verschiedensten Motive sind ordentlich aneinandergereiht. Es stellt sich die vergnügte Frage, ob all die Elefanten und Rosen den verrückten Mikrokosmos der Weltstadt New York widerspiegeln, in der die Künstlerin Polly Apfelbaum (geboren 1955) lebt. Und in der sie die bunten Stoffe in den unkonventionellen Läden ihrer Umgebung zusammenkauft.

Polly Apfelbaums Objekte möblieren den Raum, sie hängen an den Wänden und bedecken den Boden. Der «Crazy Quilt» im grössten Ausstellungsraum des Kunstmuseums Luzern ist zudem eine wilde Version der angelsächsischen Patchworkdecke – ein Kulturgut mit dem die Künstlerin aufwuchs und mit dem sie fröhlich spielt.

Zwei radikale Positionen treffen sich freiheitlich

Polly Apfelbaums farbenfroher Kosmos umfasst in dieser Ausstellung jedoch nicht nur textile Installationen, sondern auch zahllose Keramiken: Darunter sind die lustigen runden «Barn Faces», Scheunengesichter, entstanden nicht im Atelier der Künstlerin in New York City, sondern in einer Scheune im Tal des Hudson Rivers, wo sie während des Lockdowns 2020 viel produktive Zeit verbrachte.

Polly Apfelbaum nennt ihre Arbeiten «radikal provisorisch»: Sie sind nicht für die Ewigkeit gemacht, aber sie bespielen ganz konkret die Räume, in denen sie gezeigt werden.

Radikal nennt Kuratorin und Museumsleiterin Fanni Fetzer auch das Werk des Zugers Josef Herzog (1939-1998), welches sie den Arbeiten der US-Amerikanerin gegenüberstellt. Es sind gezeichnete Linien in immer neuen Variationen, die sich selbst genügen – alle Arbeiten sind unbetitelt. Die Poesie des Grenzenlosen und zugleich die Reduktion auf das Wesentliche verbindet Herzog mit Apfelbaum. Ordnung und Unordnung im kreativen Wechselspiel.

«Ordnung ist eine Pause fürs Gehirn.»

So sagt Kuratorin Fanni Fetzer. Und Unordnung bringt neue Kraft.

Kunstmuseum Luzern: Polly Apfelbaum und Josef Herzog. 5. März bis 19. Juni 2022. Publikation: «Josef Herzog. Untitled. 1964-1998», Hrsg. Kunstmuseum Luzern, Edition Patrick Frey. www.kunstmuseumluzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen