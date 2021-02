Kultur Das Kunstmuseum Luzern zeigt seine Schätze: Ein Rendezvous mit der Kunst im Keller Am 20. März soll die diesjährige Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern unter dem Titel «Werden und Vergehen» starten. Anlass genug für einen Rundgang im Depot des Museums mit Sammlungskuratorin Alexandra Blättler. Susanne Holz 06.02.2021, 05.00 Uhr

Da liegt ein zehn Meter langes Kunstwerk am Boden – in einem Raum des derzeit geschlossenen Kunstmuseums Luzern. Es handelt sich um das Werk «Maximilien Robespierre» von Ernesto Tatafiore. In Email auf Leinwand sind in bunter Farbe die riesigen Flügel eines Flugzeugs angedeutet. An der Wand abheben soll dieser «Flieger» ab dem 20. März: Dann soll die diesjährige Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern unter dem Titel «Werden und Vergehen» starten. Sammlungskuratorin Alexandra Blättler hat deshalb schon mal einige Werke aus dem Depot des Museums hochgeholt, um zusammen mit der Restauratorin etwaige Reparaturen ins Auge zu fassen.

Sammlungskuratorin Alexandra Blättler zeigt das Depot des Kunstmuseums Luzern. Hier der Raum mit den Gemälden. Rechts unten eine Impression von Hans Emmenegger. Links unten ein Gemälde von Franz Elmiger, darüber ein Stillleben von Hans Emmenegger.





Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Alexandra Blättler am Platz der Restauratorin. Rechts ein Werk der Winterthurer Künstlerin Heidi Bucher. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Die Sammlungskuratorin inmitten der Papier- und Fotoarbeiten. Hier mit einer Arbeit von Alex Silber aus dem Jahr 1974, die schon damals das Transgender-Thema aufgreift. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Sämtliche VHS-Dokumentationsvideos möchte Alexandra Blättler im Laufe der Zeit digitalisieren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Alexandra Blättler mit dem Stillleben eines russischen Künstlers. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Im ersten Raum des Depots werden, verpackt in Holzkisten, die Skulpturen gelagert. Im Vordergrund Verpackungsmaterial aktueller Ausstellungen. «Wir sind gerade im Wechsel», erklärt die Sammlungskuratorin. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021) Oben im Museum begutachten Alexandra Blättler und die Restauratorin Anita Hoess derzeit Werke aus der Sammlung für die im März beginnende Sammlungsausstellung. Hier ein Werk von Ernesto Tatafiore, «Maximilien Robespierre». (Email auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. Februar 2021)

Bei Tatafiores «Robbespierre» finden sich ein paar sehr kleine Löcher von der letzten Hängung in den Achtzigern, die man so belassen kann. Und ein paar etwas grössere Ausbrüche, die man wohl retouchieren wird. «Wir machen Materialanalysen», erklärt Alexandra Blättler.

«Im Vorfeld unserer Sammlungsausstellungen begutachten wir jeweils mit unserer Restauratorin Anita Hoess den Zustand der zu zeigenden Arbeiten. Viele haben Jahrzehnte im Lager geschlummert.»

Anita Hoess begleite auch die Auf- und Abbauten anderer Ausstellungen, mit sogenannten Condition Reports.

Blättlers letztjährige Sammlungsausstellung, ihre erste als Sammlungskuratorin des Kunstmuseums, zeigte rund 40 Werke – bei rund einem Viertel mussten kleinere oder grössere restauratorische Massnahmen ergriffen werden. Ein besonders kniffliger Fall: ein Werk von Markus Schwander, «Selbstbildnis als Fersensammler», bestehend aus Keramikplatten und Seifenschalen. Hier musste eine Kachel gefunden werden, die derjenigen aus den Neunzigern inklusive Gelbstich entsprach.

Während des Lockdowns wurde Inventur gemacht

Ein jeder Sammlungsausstellung geht das Sichten der Schätze des Museums voraus. Dieses Mal hat Alexandra Blättler schon viel Vorarbeit geleistet: Im Frühjahr 2020, während des Lockdowns, und im Sommer unterzog sie den Sammlungsbestand einer aufwendigen Inventur. Was muss restauriert werden, welches Werk braucht einen Rückseitenschutz? Auch finden sich bei einer Inventur immer wieder Werke, die man noch zuordnen muss.

Alexandra Blättler, Kunsthistorikerin, Kuratorin und seit 2019 als Sammlungskuratorin des Kunstmuseums Luzern im Einsatz, führt uns nun durch die Räume des Depots, die das Museum der Öffentlichkeit nie zeigt. Das Depot umfasst drei Räume für Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Fotoarbeiten in den Tiefen des KKL sowie ein Aussenlager für die Installationen. Im ersten Raum befinden sich, vor allem in Kisten verpackt, die Skulpturen. Im Vergleich zu Foto- und Papierarbeiten sind sie weniger empfindlich, weshalb es in Raum eins noch weniger kühl ist.

Kühler wird es bereits bei den Gemälden in Raum zwei, die in einer Art Ausziehsystem gelagert sind, die einen in säurefreies Papier und Holz verpackt, die weniger empfindlichen sind offen zu sehen. Ein friedliches Schlaflager für stimmungsvolle Gemälde. Und auch in Raum drei, der die Papierarbeiten beherbergt, ist die Luft kühl und trocken. Sehr kühl wird es dann im dazugehörigen Raum für Fotos und Videos. Möchte das Kunstmuseum übrigens Werke eines anderen Museums vorübergehend lagern, muss es über die Bedingungen im Depot informieren, einen sogenannten Facility-Report liefern.

Werke von Hodler, Zünd, Beuys und Oppenheim

Und wie viele Schätze beherbergt das Kunstmuseum Luzern in seinem Depot? Rund 6000 Gesamteinträge umfasst die Datenbank. Wovon rund die Hälfte Druckgrafiken und Zeichnungen sind. Speziell zu erwähnen sind 13 Gemälde von Hodler, 27 Malereien von Zünd und einige Drucke und Zeichnungen von Beuys, mit welchem Jean-Christophe Ammann, Direktor des Museums bis 1977, und auch der Nachfolgedirektor, Martin Kunz (bis 1989), gut bekannt waren. Ebenso zwei Arbeiten von Meret Oppenheim. Und natürlich William Turners Aquarell «The Rigi, Lake Lucerne, Sunset», mit einem Motiv, das für Turner wie Luzern von zentraler Bedeutung ist. Die Eidgenössische Kommission der Gottfried Keller-Stiftung (GKS) unterstützte diesen Ankauf mit der Hälfte des Kaufbetrags über 800000 Euro.

Derlei Werke seien wie «bares» Geld zu verstehen, so Blättler.

«Sie werden regelmässig für Ausleihen im In- und Ausland angefragt, und so können wir im nationalen und internationalen Leihverkehr mithalten. Auch wenn es darum geht, für Wechselausstellungen Werke ausleihen zu können.»

Die Ausleihbarkeit von Werken spiele eine grosse Rolle. Im Zuge dieser Anfragen– 20 bis 30 pro Jahr – arbeite man auch immer wieder an der Erhaltung der gefragten Werke. «Die Werke werden stets Monate im Voraus gecheckt.»

Im Depotraum mit den Gemälden ist man begeistert von einer Malerei Franz Elmigers (1882–1934), zwei Schimmel im Schnee leuchten einem aus dem ausgezogenen Schiebegestell entgegen. Das Gemälde mit dem Titel «Schimmelgespann» war 1909 in München zu sehen, bei der Internationalen Kunstausstellung im Glaspalast.

Darüber blickt man auf ein Stillleben mit Orangen von Hans Emmenegger (1866–1940). Der Zentralschweizer Künstler erlebe gerade ein Revival, so Blättler, und werde mit Félix Vallotton (1865–1925) verglichen. Zuletzt, bei den Fotoarbeiten, ist man fasziniert von einem Werk Alex Silbers, das schon 1974 das Transgender-Thema aufgreift.

Sammlungstätigkeit mit Fokus auf vier Standbeine

Man möchte von der Sammlungskuratorin zuletzt noch gerne wissen, worauf der Fokus der Sammlungstätigkeit des Kunstmuseums Luzern liegt. Man sei rigoros auf vier Standbeine ausgerichtet, so Blättler. Erstens auf historische Werke mit Bezug zur Zentralschweiz. Zweitens auf Kunst der 1970er-Jahre, welche die ehemaligen Direktoren Jean-­Christophe Ammann und Martin Kunz avantgardeverdächtig gefördert hätten in der Schweiz. Drittens auf zeitgenössische Werke Zentralschweizer Künstlerinnen und Künstler von nationaler oder internationaler Bedeutung. Und viertens auf die Spurensicherung der eigenen Ausstellungstätigkeit.