Le Théâtre Emmen verschiebt sein neues Musical vom Winter in den Sommer 2021 Das Le Théâtre Emmen verlegt den Start der neuen Musicalproduktion «On Your Feet» in den Juni kommenden Jahres. Ein ganzes Bündel an Bedenken bezüglich Covid-19 haben zu diesem Entscheid geführt. Stefan Welzel 08.09.2020, 05.00 Uhr

Die beiden Hauptfiguren des Musical «On Your Feet», die junge Gloria Estefan und ihr Mann Emilio, hier in einer Broadway-Produktion. Bild: PD

Die derzeitige Covid-19-Situation als unsicher zu bezeichnen, wäre untertrieben. Kaum ein Tag vergeht ohne Neuigkeiten, welche die Lage verändern. Gerade für Kulturveranstalter sind es nach wie vor äusserst unwägbare Zeiten, in denen eine mittel- bis langfristige Planung schwerfällt. Nun hat eine weitere Zentralschweizer Grossproduktion eine Entscheidung treffen müssen: Das Le Théâtre Emmen verschiebt seinen auf Dezember angesetzten Start des Musicals «On Your Feet» auf den Sommer 2021. «Corona verunmöglicht (auch) diese kulturelle Veranstaltung», lassen die Verantwortlichen verlautbaren.

Es ist letzten Endes ein ganzes Bündel aus Gründen, die zu diesem Schritt geführt haben. Als zentralen Punkt nennt Le Théâtre «die Mechanismen eines Musicals mit internationalen Darstellerinnen und Darsteller aus sieben Nationen», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Co-Leiter Andréas Härry präzisiert im Gespräch mit unserer Zeitung: «Wir können unmöglich sagen, ob das Einreisen der Besetzung im Herbst problemlos ablaufen würde. Zudem kämen grosse Unwägbarkeiten beim Proben und später bei laufender Produktion mit bis zu 30 Ensemblemitgliedern hinzu.»

Auch gewöhnliche Grippe kann zum Problem werden

Das Luzerner Theater arbeitet bei ihren Produktionen mit fixen, klein gehaltenen Teams, um die Folgen des coronabedingten Ausfalls einer einzelnen Arbeitsgruppe für die Gesamtproduktion überschaubar zu halten (wir berichteten). Ist das im Le Théâtre nicht auch möglich? Härry räumt ein, dass dies im Prinzip ginge. Doch erklärt er die speziellen Umstände der Produktionen im Le Théâtre:

«Wenn einer hustet, muss man trotzdem das Testergebnis abwarten. Und wenn nur schon ein paar wenige nicht mittun können, würde dies zum Ausfall mehrerer Vorstellungen führen. Das können wir uns schlicht nicht leisten.»

Und Sonja Greber, Co-Leiterin des Le Théâtre, schreibt dazu: «Wir haben keine Show, wo man eine einzelne Nummer aus dem Ablauf nehmen kann, der Ausfall einer Person kann im Musical die Gesamtdurchführung gefährden.» Zudem: Ein Ensemble von rund 30 Leuten in eine rund dreimonatige Quarantäne-ähnliche Situation zu bringen, wäre gerade für junge Künstlerinnen und Künstler eine Zumutung, ergänzt Härry. Als weiterer Aspekt wird angeführt, dass im Herbst auch noch die gewöhnliche Grippe hinzukommen könne. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aufgrund einer solchen entsprechende Symptome hat und damit ebenso zum Covid-19-Test müsste, sei relativ gross.

Le Théâtre-Co-Leiter Andreas Härry. Philipp Schmidli (Emmen, 7. September 2018)

Finanzielle Aspekte wiegen schwer

Was wiederum kein Problem darstelle, sind die Schutzmassnahmen für die Besucher. Doch auf einen Drittel der Sitzplätze zu verzichten, sei für ein Haus, welches nicht von staatlichen Subventionen profitieren könne, kaum zu stemmen, so Härry weiter. Kurzum: Eine privatwirtschaftlich auf die Beine gestellte Produktion braucht Planungs­sicherheit, und das im vollen Umfang. «Wir können nicht spekulativ budgetieren und haben keinen Fallschirm durch die öffentliche Hand», sagt Härry. Die ersten grösseren Kosten für «On Your Feet» wären bereits ab sofort angefallen. Unter anderem für Werbung oder das Bühnenbild. Härry zeigt sich deshalb auch etwas verwundert darüber, wie andere Musical-Häuser in der Schweiz vorgehen. In Zürich zum Beispiel fänden einzelne Produktionen statt. «Ich staune über solchen Optimismus. Wir empfinden ein solches Vorgehen im Le Théâtre angesichts all der kaum zu kalkulierenden Risiken als zu heikel.»

«On Your Feet», die Lebensgeschichte der Latin-Pop-Legende Gloria Estefan, feiert nun als Erstaufführung in deutscher Sprache am 19. Juni 2021 Premiere und wird bis zum 18. Juli aufgeführt. Härry zeigt sich zuversichtlich, dass sich bis dann die Pandemiesituation entspannt hat. Und wenn nicht? «Im Falle eines neuerlichen Lockdowns sehe ich schwarz für Kultur, die auf privatwirtschaftlicher Basis produziert wird.»

Vorerst kann das Le Théâtre einzelne Show-Blocks für Firmen, die im Hause ihre Veranstaltungen planen, bedenkenlos anbieten. «Davon und von unserem Restaurant Prélude leben wir zurzeit», so Härry. Die Schutzkonzepte erlauben Ein-Tages-Events und Gruppenanlässe. Programmgemäss durchgeführt werde auch das Comedy-Festival «Emmen Lacht» sowie verschiedene Konzerte im Theater und im Restaurant.

Mehr zum Programm im Le Théâtre Emmen unter www.le-theatre.ch