Klassik Konzerte in Luzern: Lebendiger Beethoven lebendig und eine Liederreise mit Schalk In neuen Konzertreihen konnte man Musik in verschiedenen Genres wieder live erleben. So in der Lukaskirche und im Orchesterhaus. Gerda Neunhoeffer 14.06.2021, 05.00 Uhr

Sopranistin Deborah Leonetti glänzte auch mit Humor. Bild: PD

In den Monaten «stillgelegter» Kultur, haben sich neue Ideen entwickelt, deren Früchte jetzt geerntet werden können. Mehrmals pro Woche finden die solidarischen Klänge im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters statt. Die Reihe «Kleine Konzerte Luzern» in der Lukaskirche, von Luzerner Musikerinnen geschaffen, gibt es wöchentlich. Auch im Chateau Gütsch kann man Konzerte hören. Man bekommt wieder Plätze; noch ist nicht alles ausgebucht. Kleine Konzertreihen weiten sich aus, sie geben Schweizer Musikern, aber auch internationalen Ensembles die Chance, endlich wieder vor Publikum zu spielen.

Würde ein Sonnenaufgang klingen, dann wie am Donnerstag in der Lukaskirche Luzern im «Sonnenaufgang»-Quartett von Joseph Haydn. Dass die Abendsonne durch die bunten Fenster schien, passte ebenso dazu wie die warm orchestrale Klangfülle des Pacific Quartet Vienna. Alle Künstler, die aus Japan, Ungarn, Taiwan und der Schweiz stammen, haben auch in Luzern studiert, sind in Zürich und Wien beheimatet und als Streichquartett mehrfach preisgekrönt. In «Kleine Konzerte Luzern» erklang grosse Musik. Das Spätwerk von Haydn beginnt mit einer strahlenden Linie in der ersten Violine, die Yuta Takase schnörkellos aufsteigen liess. Eszter Major (zweite Violine), Chi-Ting Huan (Viola) und Sarah Weilenmann (Cello) spielten die Akkorde dazu dunkel leuchtend: erwachende Landschaft. Süffige Klänge wie zum Heurigen wechselten mit irdisch-derber Rauheit im Menuet, das Finale war Lebensfreude pur.

Beethovens letztes Streichquartett op. 135 ist wie Nachdenken über ein ganzes Leben. Die unendliche Fülle an kleinsten Themen, die sich ständig ablösen, auflösen, wieder vereinen, wurde vom Pacific Quartet Vienna punktgenau, auch mal schonungslos herb in den Raum geworfen. Liebliche Heiterkeit löste zornige Ausbrüche ab, dann wieder erklang Innigkeit in Variationen tiefer Empfindung. Es war wie ein Gespräch zu viert, in dem neue Ideen kommen, Fragen auftauchen und dann in veränderter Weise ertönen. Mal mit zartem Bogenstrich gehaucht, mal raumfüllend in epischer Breite. Beethovens Musik wurde urlebendig und spannend bis zum letzten Akkord.

Opernhaftes und unsterbliche Schlager

Eine musikalische Reise von Moskau nach Paris hätte am Samstagabend im Orchesterhaus mehr Besucher verdient. Sopranistin Deborah Leonetti und Pianist Matthias Roth, beide aus Zürich, boten ein höchst unterhaltsames Programm. Standen bei Rachmaninov und Dvorak noch opernhafte Klänge im Fokus, war es bei Hugo Wolf schon das spitzbübisch humoristische Element, das die Sängerin mit Stimme und Schauspielkunst auskostete. Und Roth liess in den Liedern von Francis Poulenc den Schalk aus den Tasten glitzern. In Zarah Leanders «Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben» glaubte man der Sängerin jedes fein ausgesungene Wort. Und natürlich musste mit Edith Piaf die Reise zu Ende gehen. «Non, je ne regrette rien» sang Leonetti mit ganz eigener Stimmfärbung.

Konzerthinweise: Mittwoch, 16.6., 16.30 eine turbulente Nachtmusik: www.sinfonieorchester.ch. Donnerstag, 17.6., 18.30 Jonas Erni Solovioline: kleinekonzerteluzern.tumblr.com