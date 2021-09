Kush K im Neubad Luzern

Kush K in Luzern Leichtfüssig-schwermütige ­Popmusik zum Eintauchen Nach «Lotophagi» präsentieren Kush K neue Songs auf ihrem neuen Album «Humming». Auch in Luzern. 15.09.2021, 14.23 Uhr

Kush K: Catia Lanfranchi, Pascal Eugster, Paul Amereller, Nicola Habegger und Lorraine Dinkel.

Ihr Débutalbum «Lotophagi» wurde zur Indieplatte des Jahres 2020 erkoren. Sieben neue Songs, gerade in Form des Zweitlings «Your Humming» erschienen, stellt die inzwischen fünfköpfige Band Kush K im Neubad-Pool vor. «Träumerischer Pop, der auch mal in psychedelische Gefilde abdriftet, aber die Erdung nie verliert», so Kollege Michael Graber. Ideal zum Eintauchen, auch ganz ohne Wasser. (reg)