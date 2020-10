Leiter der Luzerner Kantorei: «Wir haben keine Nachwuchssorgen, aber es ist schwieriger, Kinder für den Chor zu gewinnen» Seit 20 Jahren leitet Eberhard Rex die Luzerner Kantorei – und setzt mit einer «grossen Kiste» ein Zeichen für die Zukunft der Kinderchöre. Urs Mattenberger 05.10.2020, 16.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als wir Eberhard Rex im Café Lutz treffen, hängt er geschäftig am Natel. Und es klingt, als würde er letzte Anweisungen für einen heiklen Bodyguardeinsatz geben. «Es muss einfach sichergestellt sein, dass er auf der Seite platziert ist und da mit niemandem in Kontakt kommt», sagt er so oder ähnlich ins Telefon.

Das klingt ernst. Aber der 58-jährige Chorleiter winkt lachend ab. Zu seinem 20-Jahr-Jubiläum als Leiter der Luzerner Kantorei veranstaltet diese eine «grosse Kiste» im KKL, wie der zugewanderte Süddeutsche es selber formuliert. So wirken in Felix Mendelssohns Oratorium «Elias» 123 junge Sängerinnen und Sänger mit. Zählt man die Musiker des Collegium Musicum und vier Solisten hinzu, sind das rund 170 Aufführende.

Ein Mix aus Kindern und jungen Erwachsenen

Um das coronakonform auf die Bühne zu bringen, braucht es solche Telefonate. Denn gemäss dem Schutzkonzept des KKL sind auf der Bühne (für Orchester) und der Orgelempore (für Chöre) nur Bereiche mit je 100 Mitwirkenden zugelassen. «Einen Teil des Chors platzieren wir deshalb auf den Balkonen beidseits der Bühne», erklärt Rex. «Auch da sind die Sicherheitsabstände zwischen den Sektoren gewährleistet.» Trotzdem bleibt die Zahl der Besucher auf 1000 beschränkt, weil er sich vorstellen kann, dass das Publikum Zeit braucht, um das nötige Vertrauen aufzubauen.

Eberhard Rex vereint im Jubiläumskonzert Sängerknaben (im Bild) mit dem Mädchenchor und Ehemaligen der Kantorei. Archivbild: Peter Fischli:

Wieso muss es überhaupt eine grosse Kiste sein? Das hängt direkt mit dem Jubiläum zusammen. Das Grossaufgebot macht es möglich, mit dem aktuellen Knaben- und Mädchenchor 40 ehemalige Kantoreimitglieder einzubeziehen. Sie haben Mendelssohns «Elias» zum Teil schon vor elf Jahren gesungen und sind eine wichtige Stütze. Denn das Werk wurde jetzt coronabedingt in einem Lager und Probeweekend während nur vier Tagen von Null auf 100 einstudiert.

Das ist mit ein Grund, wieso Eberhard Rex die Arbeit mit Kinderchören so mag: «Kinder lernen unglaublich schnell und haben bewegliche Stimmen», schwärmt er. «Und sie haben, anders als Erwachsene, keine Angst vor schwierigen Stellen, und dann klappt es meistens viel besser. Kommt hinzu, dass die Älteren besser Noten lesen und die Jüngeren leichter auswendig singen. Das gibt eine Mischung, wo sich alle gegenseitig stützen.»

Vom Schwarzwald in die Musikmetropole Luzern

Die grosse Kiste hängt auch mit Veränderungen in Luzern in den letzten 20 Jahren zusammen. «Als ich angefragt wurde, die Kantorei in Luzern zu übernehmen, wurde mir bald klar, dass Luzern mit seinem Festival und dem KKL ein Fluch und ein Segen ist», lacht er. Das galt erst recht im Vergleich zu seinem Geburtsort Calw im Schwarzwald. Da nämlich gehörten die Auftritte des Knabenchors, bei dem Rex als Kinderchorleiter begann, zu den Höhepunkten im jährlichen Konzertkalender. In Luzern dagegen bekommt die Kantorei Gelegenheit, unter Stars wie Simon Rattle oder John Eliot Gardiner aufzutreten: «Anderseits ist die Konkurrenz durch andere Konzerte enorm gross. Wenn wir in einer Kirche ein A-cappella-Konzert geben, ist das anspruchsvoller. Aber breit wahrgenommen werden wir nur, wenn wir mit Orchester im KKL auftreten.»

Braucht die Kantorei diese Eigenwerbung, weil ihr der Nachwuchs abhanden kommt? Oder bleibt Singen im Chor gegenüber den wachsenden Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche konkurrenzfähig? «Wir haben keine Nachwuchssorgen, aber es ist schwieriger geworden, Kinder für den Chor zu gewinnen», sagt Rex. Einen Grund dafür sieht er auch im Lehrplan 21, der Kindern kaum noch «Zeit lässt, um gescheit zu werden».

Erfolgserlebnisse nicht nur für «Wunderkinder»

Dass man deshalb mehr mit den Eltern kommunizieren müsse, habe auch seine gute Seite. Da kann Rex das Vorurteil ausräumen, in der Kantorei seien nur «Wunderkinder» versammelt: «Wir haben immer wieder Kinder, die anfangs kaum zwei Töne auseinanderhalten können und nach einiger Zeit sogar in unserem Kammerchor mitsingen. Wie unsere Auslandstourneen tragen solche Erfolgserlebnisse über alles Musikalische hinaus viel zur Entwicklung der Kinder und ihrem Selbstwertgefühl bei.»

Vor allem aber macht Rex die Erfahrung, dass Chormusik Kinder heute genau so begeistert wie vor 20 Jahren. Das kann Musik mit Groove sein, wie Bernsteins «Chichester Psalms», oder ein romantisches Oratorium wie der «Elias». «Dessen Geschichte hat Dramatik und Action, wie sie Kinder mögen. Aber Kinder sind auch Soundjunkies. Ich denke, es ist vor allem der Sound dieser Musik, der den Funken springen lässt», sagt Rex. «Kommt das Orchester hinzu, können sie loslassen und auf diesem Sound frei surfen. Ich glaube, dieses Glücksgefühl, bei dem jeder über sich selbst hinauswächst, ist das Entscheidende, das so nur ein Chor bieten kann.»

Hinweis: Konzert: Sonntag, 11. Oktober, 18.30 Uhr, Konzertsaal KKL

www.kkl-luzern.ch / www.luzernerkantorei.ch