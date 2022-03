Lettera Der letzte Tag des Literaturfests Luzern: Prosa funktioniert auch in pointierten Kürzestdosen Am Sonntag finden sich drei Autorinnen und ein Autor aus der Innerschweiz zur Literaturfest-Matinee im Neubad ein. Sie zeigen dabei, wie gut Kurzlesungen funktionieren können. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 13.03.2022, 15.21 Uhr

Krimiautorin Silvia Götschi liest im Pool und beweist ihr Performance-Talent. Bild: Stefan Welzel

(13. März 2022)

Vier prominente Zentralschweizer Schreibende lesen innerhalb einer Stunde: Die Sonntagseröffnung des Lettera Literaturfestival Luzern im Neubad ist durchaus ambitioniert angelegt. In Zusammenarbeit mit dem Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein (ISSV) begrüsst man Blanca Imboden, André Schürmann, Silvia Götschi und Judith Keller auf der Bühne im Pool. Im diesigen Morgenlicht sind die einen oder anderen Augenpaare im Publikum noch etwas klein, als Moderator Daniel Annen, Präsident des ISSV, Blanca Imboden als Erste ans Mikrofon bittet. Und bald ist klar: Für ein frühes intellektuelles Morgenhäppchen ist das gewählte Format der Kurzlesungen ideal.

Imboden entscheidet sich für das Vortragen zweier Kolumnen. Zunächst schildert sie augenzwinkernd ihre Sicht auf die Schattenseiten des Bergtourismus, ehe sie sich einem Text über Trauer, Tod und Trostspenden widmet - trotz schwerem Thema schafft sie es dabei, die Leichtigkeit zu behalten. Ihr folgt Schürmann, der sich meist auf Schweizerdeutsch artikuliert und gekonnt zwischen klassischer Kurzprosa und Spoken-Word-Performance hin und her springt. Er beschliesst seinen rund zehnminütigen Auftritt mit einer Persiflage auf die selbstverliebten Diktatoren und Autokraten dieser Welt.

Götschi mit Einblick in Entstehungsgeschichte des Romans, Keller mit Kürzestprosa

Silvia Götschi wiederum liest aus ihrem neuesten Roman «Etzelpass» vor. Ein weiterer, «ziemlich düsterer» Krimi, wie sie betont. Dabei beweist die gebürtige Stanserin, welch gute Vorleserin sie ist und lässt uns danach an der Entstehungsgeschichte des Romans teilhaben. Schelmisch merkt sie an, dass sie eigentlich immer ein bisschen im Lockdown sei, wenn sie sich zuhause ans Schreiben ihrer Geschichten mache. «Etzelpass» ist in solch einer intensiven Phase des Einschliessens innerhalb kurzer Zeit entstanden.

Bestens zum Format dieses Morgens passen die Arbeiten von Judith Keller. In jeweils nur wenigen Sätzen voller Witz und Absurditäten steuert sie stilsicher auf trockene Pointen zu, die sich einem manchmal auch erst im gedanklichen Nachhaken erschliessen. Das ist äusserst amüsant und setzt den Schlusspunkt der Matinee. Fazit: Manchmal reicht auch nur eine Viertelstunde, um sich am Werk und Wirken eines Autors oder einer Autorin zu erfreuen. Diese Morgenhäppchen sind äusserst bekömmlich.

Nach ihren gelungenen Kurzauftritten: André Schürmann, Silvia Götschi, Blanca Imboden und Judith Keller. Vorne Daniel Annen. Präsident des Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellervereins ISSV. Bild: PD

12. März 2022)

Das Literaturfest Luzern läuft noch heute Sonntag, letzte Lesung um 17 Uhr mit Rebecca Gisler: www.literaturfest.ch

