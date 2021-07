Kunst Lipp & Leuthold aus Luzern zeigen Neues und loten dabei wieder einmal Grenzen aus Im Kunstmuseum Luzern ist von Juli bis September das Werk der beiden Luzerner Künstler Reto Leuthold und Paul Lipp zu sehen. Susanne Holz 09.07.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Leuthold (links) und Paul Lipp vor ihrem Werk «Rinnsal» (2021). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Paul Lipp und Reto Leuthold, beide Jahrgang 1977, machen das, was so gar nicht in unsere wettbewerbs- und leistungsorientierte Zeit passt, in der jeder für sich selber kämpft: Sie arbeiten zusammen. Oder wie Kunstmuseums-Leiterin Fanni Fetzer es formuliert:

«Sie sind reaktive Typen, deren Dialog sich fortspinnt, und aus dem Neues entsteht.»

Lipp & Leuthold selber freuen sich, ihre neuen Arbeiten in der Ausstellung «I Licked the Yellow Suit of the Sun» zeigen zu können – zeitgleich mit den Malereien der Ausstellung «I like a bigger garden».

Reto Leuthold (links) und Paul Lipp vor ihren Werken. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Die beiden Ausstellungen harmonieren hervorragend. Malerische Leichtigkeit, Humor und Experimentierfreudigkeit prägen die eine wie die andere. Reto Leuthold sagt:

«Unser Interesse ist es, eine breite Auswahl an malerischen Zugängen zu zeigen, kein Feld zu verteufeln, neue Felder aufzutun.»

Dies gelingt den zwei Luzerner Künstlern mit dem Einsatz von Acrylfarbe und Spraydose, mit auf die Leinwand applizierten Farbhäuten aus Acryl und mit im Siebdruckverfahren aufgedruckten verspielten Motiven. Lipp & Leuthold integrieren in ihre Werke sowohl Banales aus der Alltagskultur – wie gelbe Entchen – als auch Versatzstücke aus der Kunstgeschichte. Die Künstler verwischen Grenzen: zwischen Druck und Malerei, Skulptur und Malerei. Und beide fragen sich stets: «Wann wird die Leinwand zum Bild?»

Kongeniale literarische Texte im Kunstbuch

Der Einzelausstellung liegt auch die Auszeichnung mit Band 17 der Publikationsreihe Junge Kunst der Stadt Luzern zugrunde. Es ist ein so schönes wie originelles Kunstbuch entstanden, mit kongenialen literarischen Texten etwa, geschrieben von Martijn in`t Veld. Wieso ein Labrador nur auf die Musik von Paul Simon hört, das könnte auch Thema von Lipp & Leuthold sein. Witzig zudem: die Edition «to do» in fünfzehnfacher Auflage. To-do-Listen in Beton gegossen: Von «Konto eröffnen» bis «Kaffee kaufen».

Lipp & Leuthold. I Licked the Yellow Suit of the Sun. Kooperation mit Kommission Bildende Kunst Stadt Luzern. 10. 7. – 19. 9. Kunstmuseum Luzern. Reihe Junge Kunst Stadt Luzern: Buch «I Licked the Yellow Suit of the Sun». www.kunstmuseumluzern.ch