Literaturfestival Lettera mit illustren Gästen im Luzerner Neubad

Lettera im Neubad Das Literaturfestival Luzern wartet mit klangvollen Namen auf Das Literaturfestival Luzern gibt sich ein neues Branding und präsentiert im stimmungsvollen Rahmen des Neubad ein vielseitiges Programm.

Die Zentralschweizerin Silvia Götschi schreibt Krimis, die sich jeweils in der Region, in der sie wohnt, abspielen. Am Sonntagmorgen ist sie in Luzern für eine Kurzlesung zu Gast. Britta Gut (8. Oktober 2020)

Nach einem Jahr Zwangspause meldet sich das Literaturfestival Luzern zurück. Als vielseitigen und stimmungsvollen Rahmen hat man das Neubad gefunden, welches der 37. Ausgabe der Veranstaltung als Basis dienen wird. So werden die Programmpunkte des Festivals im grossen Pool, im Bistro, aber auch in den Klubräumlichkeiten im Keller statt­finden. Neu ist der Namenszusatz «Lettera», mit dem der neue Vorstand auch bezüglich Branding und Erscheinungsbild einen kleinen Aufbruch wagt.

Dana Grigorcea liest am Freitagabend aus «Die nicht sterben». Bild: Gaetan Bally / Keystone

Den Auftakt am Freitagabend macht die in Zürich lebende rumänisch-deutsche Schriftstellerin Dana Grigorcea. Zuletzt erschien ihr Roman «Die nicht sterben» – ein düsteres und poetisches Werk als Mischung aus Horrormärchen und gesellschaftspolitischer Milieu­studie des heutigen Rumänien. Für dieses aussergewöhnliche Buch wurde sie jüngst mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Bei ihrer Lesung wird sie von der Urner Sängerin Franziska Bruecker musikalisch begleitet.

Von Graf Dracula bis Wilhelm Tell

Der nach Island ausgewanderte Bündner Joachim B. Schmidt. Bild: Eva Schram/Diogenes Verlag

Ebenfalls mit einer Landeslegende (Grigorcea lehnte ihre Story an die Figur des transsilvanischen Fürsten Dracula an) beschäftigte sich der Bündner Joachim B. Schmidt in «Tell». Darin legt der in Island lebende Autor seine ganz eigene, erfrischende Interpretation dieses Schweizer Mythos vor. Mit dem an der Universität Luzern dozierenden Historiker Valentin Groebner diskutiert Schmidt im Anschluss seiner Lesung über diese Heldenfigur, das «grösste Denkmal der Schweizer Geschichte», wie es dem Programmbeschrieb zu entnehmen ist. Als besonderer Service für ­Gehörlose wird dieser Programmpunkt in Gebärdensprache übersetzt.

Im Format «Late Night im Klub» spricht die Genderforscherin Franziska Schutzbach zu später Stunde im Klub des Neubad mit der jungen Berliner Autorin Şeyda Kurt über einen gesellschaftlichen Neuentwurf der Vorstellungen von Sex, Liebe und Beziehung.

Der Neubad-Pool wird stimmungsvolle Hauptbühne des Festivals sein. Bild: Savino Caruso

Sinnbildlich für die enorme Breite des Festivalangebots finden am Samstag von der klassischen Lesung mit der Deutsch-Türkin Emine Sevgi Özdamar (dieses Jahr nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse) oder Lokal­matador Béla Rothenbühler auch Workshops für Kinder (Kolibri Stempelwerkstatt), eine abenteuerliche Lesung ebenfalls für das eher junge Publikum (mit Autor Matto Kämpf und Illustrator Yves Noyau zum globalisierungskritischen Bilderbuch «D'Chatz is zur Sou» samt Action Painting) oder ab 24 Uhr sogar eine Klubnacht bis in die frühen Morgenstunden statt. Das Augenmerk auf Kinder und Jugendliche ist eine – sehr erfreuliche – Festivalneuheit.

Kurzlesungen von Götschi, Imboden, Keller und Schürmann

Blanca Imboden. Bild: PD

Den Sonntag eröffnen prominente Zentralschweizer Autorinnen und ein Autor im Pool. Silvia Götschi, Blanca Imboden, Judith Keller und André Schürmann präsentieren ab 10 Uhr Ausschnitte aus ihren jeweils jüngsten Publikationen. Kurz darauf wird der deutsche Schriftsteller Daniel Schreiber an selber Stelle aus «Allein» vorlesen, einem Buch, das teilweise auch während seiner Literaturresidenz in Luzern entstanden ist.

Und natürlich darf an diesem Wochenende auch der traditionelle Buchmarkt nicht fehlen, an dem heuer 46 Deutschschweizer Verlage ihre ­Publikationen präsentieren werden.

Lettera – Literaturfest Luzern: Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. März, Neubad, Luzern (Satellitenveranstaltungen in der Industriestrasse 15, Luzern sowie im Literaturhaus Stans). Mehr Infos zu Programm und Tickets unter www.literaturfest.ch.

