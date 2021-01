Livestream Pfarrkirche Hochdorf: Orgel und Geige online vereint Erstmals findet ein Konzert der Reihe «Orgelpunkte» als Livestream statt. Urs Mattenberger 25.01.2021, 20.22 Uhr

Der Organist André Stocker zügelt seinen Konzertzyklus «Orgelpunkte» in der Kirche St. Martin Hochdorf ins Livestream-Format. Am Sonntag präsentiert er mit dem Geiger Jonas Erni, Stimmführer des Luzerner Sinfonieorchesters, «Violinkunst»: live gespielt in der Kirche, online auf der Website der Konzertreihe.