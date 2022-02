"Unfrisiert"-Festival: Loredana und Ylfete im fiktiven Clinch

Bühne Uraufführung im Kleintheater: Wo Loredana und Ylfete Fanaj überall im Clinch liegen Das «Unfrisiert»-Festival im Luzerner Kleintheater ist eröffnet. Am ersten Abend trafen in «King Lori #Instagration» zwei ganz unterschiedliche Frauenfiguren aufeinander. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 08.02.2022, 19.37 Uhr

Marie Gesien (links) und Susanne Abelein als Loredana und Ylfete vor dem überdimensionalen Handy - dem Instrument der digitalen Dauerbeschallung. BIld: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Februar 2022)

Gleich zu Beginn macht die Rapperin in aller Härte klar, dass sie keine Verunglimpfung ihrer Person in diesem Theaterstück duldet. Wohl zu oft wurde sie von der seriösen Presse kritisiert für ihre hedonistische Kunst oder ihre Rolle in einem Betrugsskandal. In einer Videoansage wendet sich die Emmenbrückerin Loredana daher an die Macher von «King Lori #Instagration» – und macht dem Klischee der harten «Gangsta»- und Businessfrau alle Ehre.

Irritierend lange hält man das Video für real an diesem Abend im Luzerner Kleintheater. «Deepfake» (gefälschte Medieninhalte) ist hier das Stichwort, mit dem gleich ein erster Themenkreis rund um die Wahrnehmung unserer Umwelt, der Auflösung der Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge angespielt wird. Diese Loredana ist nicht echt – aber könnte es irgendwie gut sein. Die Koproduktion des Zürcher Instituts für bewegende Künste, Qendra Multimedia Pristina sowie dem Kleintheater stammt aus der Feder des kosovarischen Dramatikers Jeton Neziraj und feierte am Montag in Luzern Uraufführung. Gleichzeitig bildete sie den Rahmen für den Eröffnungsabend des «Unfrisiert»-Festivals, welches sich eine Woche lang mit Theater, Tanz, Spoken Word, Film und Referaten dem Motto «Sex sells» widmet.

In hohem Tempo durch die Lebensgeschichten

Angesichts des Festival-Leitmotivs passt «King Lori #Instagration» irgendwie nicht so ganz in das Programm – könnte man zunächst denken. Doch gerade mit dem Blick in den populären Rap-Kosmos mit seinen sexuell aufgeladenen Rollenbildern wird der Bezug doch recht schnell deutlich, auch wenn er nicht im Zentrum dieses Theaterstücks steht. Darin geht es in erster Linie um zwei Frauen mit Migrationshintergrund, genauer gesagt aus dem Kosovo, die sich in der Schweiz ihre Karrieren aufgebaut haben. Die eine ist eben Loredana, die andere die genauso real existierende SP-Politikerin Ylfete Fanaj. In dieser Fiktion treffen sie aufeinander und diskutieren heftigst über Identität, Nationalität, Familie, Integration oder Religion.

Auch musikalische Einlagen mit ironischem Unterton gehörten zu diesem abwechslungsreichen Abend. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 08.Februar 2022)

Gespielt werden die beiden von Susanne Abelein und Marie Gesien, die Neziraj gleich nach geschildertem Einstieg ein erstes Mal aus dem Fiktionsrahmen aussteigen lässt. Sie sinnieren nämlich darüber, ob es legitim sei, als Schauspielerinnen ohne entsprechenden Migrationshintergrund überhaupt ihre echten Vorlagen zu interpretieren. Kurz darauf folgt gleich das nächste, selbstironisch aufgeladene Entfremdungselement Nezirajs mit der Frage, ob ein männlicher Dramaturg der politisch korrekte Urheber einer solchen Inszenierung sein könne.

Sind die zwei wirklich so verschieden?

Bald darauf rasen die Protagonistinnen in hohem Tempo durch die Lebensgeschichten Ylfetes und Loredanas. Dramaturgisch eingerahmt ist das Ganze in die Betrugsgeschichte, mit der die Rapperin vor ein paar Jahren unfreiwillig Schlagzeilen machte. Dabei prallen zwei extrem unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander. Einerseits steht da die erfolgreiche Sozialdemokratin Ylfete (die dem Luzerner Kantonsparlament vorsteht), welche den Sinn menschlichen Handelns darin sieht, anderen zu helfen. Und andererseits die Musikerin, die vor allem an materialistischen Dingen hängt. Doch sind die zwei wirklich so verschieden? Geht es nicht beiden auch um Emanzipation, um Selbstbestimmung?

In einem von vielen starken Momenten entgegnet Ylfete der Feststellung Loredanas, dass sie doch auf der gleichen Seite stünden, weil sie beide aus dem Kosovo stammten: «Meine Wurzeln sind nur ein Teil meiner Identität.» Was die Rapperin später nur mit der lakonischen Bemerkung kontert, dass sie für Schweizerinnen und Schweizer in erster Linie immer Frauen mit Migrationshintergrund bleiben werden – egal, was sie tun. Touché?!

Viele Fragen, über die man grübeln kann

Was diese Inszenierung der aufstrebenden Zürcher Regisseurin Katharina Cromme auszeichnet, sind die pointierten Fragestellungen rund um Gender- und Identitätskonstrukte sowie die Entlarvung der zuweilen abgehobenen Diskurse darüber. Auch die Erörterungen über die Rolle des Theaters inmitten dieser Thematik machen Spass. Was das Stück ebenso aufdeckt – ob gewollt oder ungewollt: Die gesellschaftlichen Debatten drehen sich heute stets um dieselben Kontroversen – der moderne Mann und die moderne Frau mühen sich ab an Fragen um moralisch korrektes Essen, das umweltgerechte Fortbewegungsmittel oder Gendersternchen. Grundsätzlich ist das gut, aber dabei vergessen sie, die vielen Problemen zugrunde liegenden sozialen und wirtschaftlichen Strukturen zu hinterfragen.

Eine Kritik zielt bestimmt auch in Richtung digitaler Medien-Hype und Dauerbeschallung übers Handy – nicht von ungefähr gewählt ist der Stücktitel mit dem Zusatz «#Instagration». Doch genau an einer gewissen Reizüberflutung und überbordenden Themenfülle krankt dieses Stück ein wenig. Dennoch bleibt ein eindrück­licher Theaterabend in Erinnerung – mit vielen Überraschungen, ordentlich Komik und vielen offenen Fragen, über die man grübeln kann.

Das Unfrisiert-Festival dauert bis Ende Woche. Mehr Infos unter www.kleintheater.ch. Mehr zu «King Lori #Instagration» unter www.bewegendekuenste.com.

