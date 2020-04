LSO-Intendant Numa Bischof: «Wir brauchen klare Rahmenbedingungen»

Vom verlängerten Veranstaltungsverbot (bis 8. Juni) ist im Mai in Luzern kein Veranstalter so stark betroffen wie das Luzerner Sinfonieorchester. Allein im kommenden Monat hat dieses heute 20 Konzerte abgesagt, darunter die Festivals «Zaubersee» und «Les Introuvables». Verschoben wurden die Eröffnung des orchestereigenen Probehauses beim Südpol sowie die zwei Konzerte, in denen Herbert Grönemeyer erstmals ein Orchester dirigiert (neu: 26. und 28. November 2021).