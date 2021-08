Lucerne Festival Contemporary Orchestra: Lächeln der Mona Lisa

Lucerne Festival Das Wochenende mit neuer Musik zeigt das Lächeln der Mona Lisa Vom Sitzkissenkonzert bis zum Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter Heinz Holliger: An drei Tagen konnte man mit jungen Komponisten und Ensembles eintauchen in zeitgenössische Musik. Und prüfen, ob diese auf Anhieb verständlich ist.

Urs Mattenberger 30.08.2021, 13.57 Uhr

Im Dämmerlicht schlummert ein liebenswürdiges Gruselkabinett. Die Bühne: verstellt mit Holzelementen, aus denen die einsamen Musiker später ihre Gegenüber basteln. «Mona Lisa», flüstert ein Kind im Publikum und zeigt auf das Bild, auf das eine Geigerin in der Pose des berühmten Lächelns gemalt ist.



Wenn sich die Seitentüre öffnet, guckt eine Hand geisterhaft um die Ecke, dann folgt der Bratschist Federico Carraro. Sein Lächeln erstarrt zur Fratze, wenn er mitten in einer traurig-schönen Melodie wie unter Strom gesetzt sein Instrument mit dem Bogen knarrend zersägt.



Moderne mit Kinderaugen

In diesem Sitzkissenkonzert am Samstag im Maskenliebhabersaal in der Luzerner Altstadt vereint sich zwar alles putzig-brav, wenn Mona Lisa als spitzbübische Geigerin Eleonora Savini lebendig wird. Aber mit aufgekratzt-schrägen Klängen und theatralen Elementen war die Produktion für Kinder dennoch als stimmiger Auftakt zu einem Wochenende, das ganz im Zeichen der Moderne stand.

Spitzbübische Mona Lisa: Eleonora Savini machte mit Federico Carraro den theatralen Auftakt zum Moderne-Wochenende – für Kinder. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival

In vier Konzerten standen zehn Uraufführungen auf dem Programm. Das neu formierte Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) und seine Ensembles spielten Werke von Jungkomponisten bis zu Altmeister Heinz Holliger. Das Einzige, was man dafür mitbringen musste, war die vorurteilslose Neugier, wie sie Kinder haben.



Zehn Uraufführungen als Erziehung zur Neugier

Zur Neugier erzog einen aber auch die neue Musik selber durch das breite Stilspektrum, auf das das Composer Seminar von Wolfgang Rihm und Dieter Ammann angelegt war. In dessen Schlusskonzerten am Freitag (im voll besetzten Luzerner Saal) und Samstag (im Neubau der Musikhochschule) kommentierten sie Eigenarten der Werke wie Tendenzen heutigen Komponierens. Damit wurden die Konzerte mit acht jungen Komponisten zum unakademischen Composer Seminar, auch für die Zuhörer.



Composer Seminar für die Zuhörer: Wolfgang Rihm und Dieter Ammann in einem der Abschlusskonzerte mit Werken der Jungkomponisten.

Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Eine Tendenz zeigte sich mit Blick auf Pierrre Boulez’ brillantem«Initiale» für sieben Blechbläser, das den Besetzungspool für die neu komponierten Werke vorgab. Aber keiner der Jungkomponisten bezog sich auf das Werk des einstigen Avantgarde-Übervaters. Die neue Musik bewege sich eben nicht «vom Abstrakten zum immer noch Abstrakteren», so Ammann. Sie wird also nicht immer «verrückter», wie das Festival-Motto suggeriert, sondern nimmt auch «retrospektive» Züge an – wie Senay Ugurlus «Monachopsis», das zauberische Farben zu glühender Expressivität steigerte.



Anlass zu Widerspruch gab Arnau Brichs «Crim Perfect», das über wuchtigen Klavierakkorden gleissende Bläserklänge auffächert und verflüssigt. Ammann schätzte daran, dass die Trommel auch mal «theatral» knallen darf. Andauernde musikalische Überinformation könne die Orientierung gefährden: «Da mag ich es, wenn es einen Vordergrund, eine Ebene gibt, die man auf Anhieb versteht und erinnern kann.»



Eine Stimme im Würgegriff

Rihm dagegen lobte an Theo Finkels «Tournesol» gerade den Mut zum Risiko, den Hintergrund «bis an den Rand des Wahrnehmbaren zu differenzieren». Er wehrte sich gegen das Denken in Gegensätzen und lobte «Überblendungen», bei denen wir – wie beim Lächeln der Mona Lisa – «nicht wissen, woran wir sind».



Dennoch entwickelte sich auch Finkels «Tournesol» handfest vom plätschernden Beginn zu vielfarbigen Bläserlinien, die wie Lianen dschungelhaft durcheinanderhängen, bevor sich aus äusserster Reduktion ein gekräuseltes Trompetensolo erhebt. Auch Daniil Posazhennikovs minimalistisch vorangetriebene «forest regression» bewies: Zur heutigen Stilvielfalt gehört auch, dass es zeitgenössische Musik gibt, die einen ohne Vorkenntnisse mitreisst.



Johanna Malangré dirigierte am Sonntag das Lucerne Festival Contemporary Orchestra.

Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Dass sie auch emotional berühren kann, zeigte das Spätkonzert vom Samstag mit einem LFCO-Ensemble unter der Leitung von Johanna Malangré. In Rebecca Saunders «Nether» ist die Informationsdichte ebenfalls enorm. Aber sie ergibt sich aus dem chaotischen Bewusstseinsstrom des Schlussmonologs aus James Joyces «Ulysses».



Die «Composer in residence» schrieb für die grossartige Juliet Fraser einen Vokalpart, der sich von lautlosen Perkussionsgeräuschen bis hin zu aufleuchtenden Reizwörtern durch feinste seelische Regungen und Ängste windet. Und sie verlängert die Stimme nahtlos ins Ensemble hinein oder löst sie aus einzelnen Instrumentalfarben heraus. Wo die Sängerin den Mund mit der Hand gewaltsam verschliesst und ihre Stimme praktisch abwürgt, hat auch dieses Werk einen theatralen Schreckmoment.



Aufbruchsignal mit grossem Orchester

Am Sonntag bestätigte das LFCO in Orchesterformation, dass die Umbenennung des Academy-Orchesters vor allem dessen in Jahren aufgebaute Exzellenz zum Ausdruck bringt. Hinzu kam das Aufbruchssignal, dass zwei Dirigentinnen die Uraufführungen leiteten.

Vorgestellt wurden junge Komponisten, die auch für Orchester publikumswirksame Musik schreiben und dafür vordergründige Mittel nicht scheuen. Die alttestamentarische Wucht von Alex Vaughans «Logos» – mit Blechpanzern, Trommelfeuer und Signaltrompeten – hatte die Schubkraft einer futuristischen Maschinenmusik. Kirsten Milenkos «Traho» war eine bedrohlich berührende Trauermusik angesichts der australischen Buschbrände. Erfrischend nüchtern wirkten im Vergleich zum Pathos beider Werke die Dirigate von Malangré (im ersten) und Lin Liao (im zweiten).



Ziel eines Composer Seminars sei es, jungen Komponisten «angstfreies» Komponieren zu ermöglichen. Geradezu furchteinflössend war dagegen der Auftritt von Altmeister Heinz Holliger als Komponist und Dirigent. Wie er nahtlos und beklemmend aus Mozarts Maurerischer Trauermusik sein «Ostinato funebre» herauswachsen liess und seine «Turmmusik» – eine Referenz an Hölderlin – in Vokalmystik überführte, war eine Klasse für sich.