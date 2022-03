Lucerne Festival Intendant Michael Haefliger über das Sommerfestival im Schatten des Krieges Das Motto «Diversity» des Sommers, zu dem das Festival weitere Details bekannt gab, bekommt angesichts des Kriegs eine neue Bedeutung. Intendant Michael Haefliger über das Lucerne Festival als Plattform für widerständige Künstler – von den Anfängen über das aktuelle Engagement für Frauen und Schwarze bis hin zur Ukraine. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 08.03.2022, 10.30 Uhr

«Mein Russland-Bild ist erschüttert»: Intendant Michael Haefliger. Bild: Daniel Auf Der Mauer

Auf die Coronakrise folgte mit dem Krieg in der Ukraine eine Katastrophe mit nicht absehbaren Folgen. Sind Sie zuversichtlich, dass das Lucerne Festival im Sommer so stattfindet, wie Sie es gestern vorgestellt haben?

Michael Haefliger: Ja, davon gehe ich aus. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel Erfahrung mit Krisenmanagement gesammelt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist, dass wir jetzt Valery Gergiev und Denis Matsuev abgesagt und kurzfristig durch das Lucerne Festival Orchestra und das Budapest Festival Orchestra ersetzt haben. Zudem ist das Festival finanziell gut aufgestellt und könnte ein weiteres Krisenjahr bewältigen. Neben dieser professionellen Seite gibt es allerdings auch eine persönliche, weil dieser Krieg uns alle in einen Schock versetzt hat und extrem betroffen macht.

Sie waren einst mit einer Russin verheiratet. Spielen persönliche Verbindungen zu Russland noch eine Rolle?

Nein, überhaupt nicht, Lucerne Festival wird auch nicht von russischen Sponsoren oder Oligarchen unterstützt. Ich bin zwar damals Wladimir Putin einmal begegnet, als er Assistent des Bürgermeisters von St. Petersburg war. Aber das ist 32 Jahre her. Und seit meiner Scheidung habe ich keine persönlichen Verbindungen mehr zu Russland. Ich sass lediglich zweimal in der Jury des Tschaikowsky-Wettbewerbs. Dass Putins aggressiver Krieg mein Russland-Bild erschüttert, hat einen anderen Hintergrund.

Welchen?

Ich war zur Zeit von Gorbatschow fasziniert von Russland und vom Aufbruch in diesem Land. Aber Putins Krieg macht jetzt deutlich, dass das Land noch hinter die Zeit der Sowjetunion zurückgefallen ist. In der Sowjetunion gab es immerhin ein Politbüro, das den Generalsekretär entmachten konnte. Putin hat alle Kontrollinstanzen ausgeschaltet. Russland wird unter seiner Herrschaft so autokratisch regiert wie unter den Zaren.

Lucerne Festival gewann bei seiner Gründung 1938 Weltruhm durch Künstler, die unter Hitler oder Mussolini nicht mehr auftreten durften oder wollten. Jetzt sagen Musiker Auftritte in Russland ab. Könnte Lucerne Festival wieder zur Plattform werden für widerständige Künstler?

Für solche Einschätzungen ist es in dieser ungewissen Lage zu früh. Wir sind zum Beispiel daran, einen Kontakt zu einem ukrainischen Jugendorchester zu knüpfen, woraus sich vielleicht ein Auftritt in Luzern ergeben könnte. Und mit Kirill Petrenko kommt diesen Sommer ein russischer Künstler nach Luzern, der sich deutlich gegen Putins Krieg ausgesprochen hat. Petrenko, der mit den Berliner Philharmonikern ans Festival kommt, hat die Leitung des Staatlichen Akademischen Orchesters in Russland abgegeben und alle Auftritte abgesagt. Und viele russische Künstlerinnen und Künstler wie die Pianisten Yulianna Avdeeva und Daniil Trifonov treten bei uns ohnehin auf.

Eine Plattform für Frauen und «People of Color» bietet der Sommer – unter anderem mit der schwarzen Sängerin Golda Schultz als «Artiste Etoile». Ist es nicht eine Form von Diskriminierung, wenn es dafür das Motto «Diversity» braucht?

Dass wir Golda Schultz nicht früher eingeladen haben, hat sicher nichts mit Diskriminierung zu tun. Aber ich muss selbstkritisch feststellen, dass auch wir in den letzten 30 Jahren Frauen und Ethnien zu wenig Beachtung geschenkt haben. Das ist im Grunde beschämend. Und deshalb ist es mir wichtig, mit dem Motto ein Zeichen zu setzen. Auch mit einer Sängerin wie Golda Schultz, die für Menschen mit ethnischem Hintergrund kämpft und ein Rezital ausschliesslich Komponistinnen widmet.

Setzt sich mit ihrem Starglanz für Menschen mit ethnischem Hintergrund ein: Die südafrikanische Sängerin Golda Schultz. Bild: Dario Acosta

Aber das Klassik-Repertoire bleibt historisch bedingt von weissen Männern dominiert.

Selbst da setzen wir Korrekturen. Anne-Sophie Mutter spielt etwa ein virtuoses Violinkonzert von Joseph Bologne, einem der wenigen schwarzen Komponisten des 18. Jahrhunderts. Eine weitere Entdeckung ist Florence Price, die als Schwarze und als Frau mit zwei Handicaps zu kämpfen hatte. Vielleicht deshalb geriet ihre erste Sinfonie von 1933 trotz Anklängen an Jazz rasch in Vergessenheit. Mit sechs Dirigentinnen, 16 «Black Composers» und 24 Komponistinnen von der Romantik bis heute zieht sich diese «Diversity» durch das ganze Programm.

Der zweite «Artiste Etoile», Tyshan Sorey, bewegt sich in der New Yorker Szene zwischen Jazz und zeitgenössischer Musik. Geht diese am Festival mit schwarzen Musikern stärker in Richtung Jazz und Improvisation?

Nein, die zeitgenössische Musik ist nach vielen Seiten offen, und das soll auch am Festival zum Ausdruck kommen. So spielt das Lucerne Festival Orchestra auch eine Uraufführung von Wolfgang Rihm. Aber ich freue mich, dass ein Musiker wie Sorey hier grosse Beachtung finden wird. Schon während meines Musikstudiums in New York wunderte ich mich, wieso schwarze Musiker in der Klassik eine derart geringe Rolle spielten. Aber es brauchte offenbar die Black-Lives-Matter-Bewegung, die wie eine Schockwelle wirkte, um das Bewusstsein für diese Frage zu schärfen.

